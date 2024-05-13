День ВМФ – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «День ВМФ» в Санкт-Петербурге, цены от 4 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия в крепость Орешек и музей-заповедник «Прорыв» на метеоре
🚀 На метеоре
Групповая
7 часов
38 отзывов
Экскурсия в крепость Орешек и музей-заповедник «Прорыв» на метеоре
Начало: Университетская наб 3
Расписание: Пт, сб, вс в 11:30
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
от 4 100 за человека
Музей Военно-морской славы и Остров Фортов в Кронштадте
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Музей Военно-морской славы и Остров Фортов в Кронштадте
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
13 500 за всё до 4 чел.
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
5 часов
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Носова
    13 мая 2024
    Экскурсия в крепость Орешек и музей-заповедник «Прорыв» на метеоре
    Потрясающая экскурсия, понравилось вообще все и мне, и сыну (11 лет). Отдельная благодарность экскурсоводу, видно, что человек безумно любит свою профессию.
  • О
    Ольга
    8 октября 2023
    Экскурсия в крепость Орешек и музей-заповедник «Прорыв» на метеоре
    Очень понравилась организация мероприятия, уютный, теплый метеор, перекус. Музей очень интересный и познавательный, осталось много эмоций. Экскурсия по крепости достаточно полная и интересная. Но я бы ещё заложила плюсом хотя бы 30-40 мин на самостоятельный осмотр крепости Спасибо!
  • С
    Смольнякова
    3 августа 2022
    Просмотр военных кораблей в День ВМФ с борта индивидуального катера
    Все понравилось, капитан приветливый,все отлично!!!
  • Е
    Елена
    3 августа 2022
    Салют на День ВМФ с теплохода
    Рулевой молодец, смог выбрать замечательное место для просмотра салюта.
  • Ф
    Филипп
    3 августа 2022
    Салют на День ВМФ с борта теплохода и прогулка по Неве
    Шикарно и волшебно!
  • D
    Denis.gr
    3 августа 2022
    Салют на День ВМФ с борта теплохода и прогулка по Неве
    Экскурсия понравилась за счёт самого салюта конечно. Плюс очень приятная девушка-бармен, очень вежливая и приветливая.
  • Б
    Беляева
    1 августа 2022
    Автобусная экскурсия по Петербургу и салют на день ВМФ
    Восторг! Всё отлично!
  • М
    Марина
    1 августа 2022
    Салют на День ВМФ с борта теплохода
    Все очень понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «День ВМФ»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия в крепость Орешек и музей-заповедник «Прорыв» на метеоре
  2. Музей Военно-морской славы и Остров Фортов в Кронштадте
  3. Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "День ВМФ" можно забронировать 3 экскурсии от 4 100 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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