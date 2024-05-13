1 чел.
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Групповая
7 часов
Экскурсия в крепость Орешек и музей-заповедник «Прорыв» на метеоре
Начало: Университетская наб 3
Расписание: Пт, сб, вс в 11:30
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
от 4 100₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Музей Военно-морской славы и Остров Фортов в Кронштадте
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННосова13 мая 2024Потрясающая экскурсия, понравилось вообще все и мне, и сыну (11 лет). Отдельная благодарность экскурсоводу, видно, что человек безумно любит свою профессию.
- ООльга8 октября 2023Очень понравилась организация мероприятия, уютный, теплый метеор, перекус. Музей очень интересный и познавательный, осталось много эмоций. Экскурсия по крепости достаточно полная и интересная. Но я бы ещё заложила плюсом хотя бы 30-40 мин на самостоятельный осмотр крепости Спасибо!
- ССмольнякова3 августа 2022Просмотр военных кораблей в День ВМФ с борта индивидуального катераВсе понравилось, капитан приветливый,все отлично!!!
- ЕЕлена3 августа 2022Салют на День ВМФ с теплоходаРулевой молодец, смог выбрать замечательное место для просмотра салюта.
- ФФилипп3 августа 2022Салют на День ВМФ с борта теплохода и прогулка по НевеШикарно и волшебно!
- DDenis.gr3 августа 2022Салют на День ВМФ с борта теплохода и прогулка по НевеЭкскурсия понравилась за счёт самого салюта конечно. Плюс очень приятная девушка-бармен, очень вежливая и приветливая.
- ББеляева1 августа 2022Автобусная экскурсия по Петербургу и салют на день ВМФВосторг! Всё отлично!
- ММарина1 августа 2022Салют на День ВМФ с борта теплоходаВсе очень понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «День ВМФ»
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