Н Носова Экскурсия в крепость Орешек и музей-заповедник «Прорыв» на метеоре Потрясающая экскурсия, понравилось вообще все и мне, и сыну (11 лет). Отдельная благодарность экскурсоводу, видно, что человек безумно любит свою профессию.

О Ольга Экскурсия в крепость Орешек и музей-заповедник «Прорыв» на метеоре Очень понравилась организация мероприятия, уютный, теплый метеор, перекус. Музей очень интересный и познавательный, осталось много эмоций. Экскурсия по крепости достаточно полная и интересная. Но я бы ещё заложила плюсом хотя бы 30-40 мин на самостоятельный осмотр крепости Спасибо!

С Смольнякова Просмотр военных кораблей в День ВМФ с борта индивидуального катера Все понравилось, капитан приветливый,все отлично!!!

Е Елена Салют на День ВМФ с теплохода Рулевой молодец, смог выбрать замечательное место для просмотра салюта.

Ф Филипп Салют на День ВМФ с борта теплохода и прогулка по Неве Шикарно и волшебно!

D Denis.gr Салют на День ВМФ с борта теплохода и прогулка по Неве Экскурсия понравилась за счёт самого салюта конечно. Плюс очень приятная девушка-бармен, очень вежливая и приветливая.

Б Беляева Автобусная экскурсия по Петербургу и салют на день ВМФ Восторг! Всё отлично!