Пройдёмся по лабиринту проходных дворов, которые помнят великого Фёдора Михайловича, отыщем границу города 18 века и поговорим о криминальных притонах.
А потом зайдём в аутентичную коммунальную квартиру в старинном доходном доме — и за чашкой ароматного чая вдумчиво обсудим быт горожан и Достоевского, его привычки и изнанку жизни Петербурга.
Описание экскурсии
Совершим короткую прогулку по непарадному центру Петербурга — и я расскажу:
- где находились криминальные притоны, а где — первый сумасшедший дом
- куда можно было добраться по Забалканскому проспекту и как выглядели верстовые столбы
- что такое полковые храмы и почему Достоевский венчался в одном из них
Поднимемся по парадной лестнице в коммунальную квартиру — заварим чай по-достоевски, отведаем его любимые сладости и поговорим:
- где петербуржцы покупали продукты, как принимали гостей, что подавали к чаю и чем мог полакомиться сам Фёдор Михайлович
- в какие комнаты Достоевский селил своих героев, как были устроены доходные дома и как выглядела изнанка жизни Петербурга
- о привычках, пристрастиях и маленьких слабостях писателя
Организационные детали
- Интересно будет взрослым и детям от 14 лет
- Чаепитие со сладостями включено в стоимость
- Квартира находится на 5-м этаже, лифта нет
- На улице проведём ~30 мин
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Обуховской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 863 туристов
Я всю жизнь живу в моём любимом городе — Петербурге. Я из тех, кто вместо лекций в институте ходил на свидания в Эрмитаж, ведь денег на кафе не было, а
