Экскурсии по коммуналкам Санкт-Петербурга

Найдено 10 экскурсий в категории «Коммуналки» в Санкт-Петербурге, цены от 795 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные
🚶 Пешая
скидка
15%
Мини-группа
2 часа
109 отзывов
Популярное предложение
Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные
Погрузитесь в атмосферу аутентичного Петербурга: коммуналки, парадные и дворы-колодцы. Узнайте город изнутри
Начало: На ул. Рубинштейна
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
12701 080 за человека
Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
1885 отзывов
Ленинградские коммуналки: путешествие в быт и историю
Встречайте Санкт-Петербург с неизведанной стороны: коммунальные квартиры, полные историй и жизни
Начало: В районе метро Звенигородская
Расписание: ежедневно в 13:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
13501 080 за человека
Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
387 отзывов
Популярное предложение
Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
Погрузитесь в атмосферу старого Санкт-Петербурга, посетив коммуналки, где жили купцы и интеллигенция. Уникальная экскурсия ждёт вас
Начало: ст. метро Звенигородская
Расписание: ежедневно в 13:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
14801 184 за человека
Ускользающий мир петербургских дворов и парадных
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
1075 отзывов
Тайны петербургских дворов и парадных
Исследуйте скрытые уголки Петербурга, открывая тайны старинных дворов и парадных с экспертом городской истории
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:30, 16:30 и 17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
993795 за человека
Секреты Петербурга: побывать в доходных домах и в старинной квартире
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
468 отзывов
Секреты Петербурга: история в каждом кирпиче
Погрузитесь в атмосферу старого Петербурга, открыв для себя истории доходных домов и уникальных интерьеров
Начало: Недалеко от м. Владимирская
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
13501 080 за человека
Фотопогружение в атмосферу Петербурга
Фотопрогулка
1.5 часа
5 отзывов
Фотопогружение в атмосферу Петербурга
Получить яркие снимки в атмосферных уголках города: коммуналках, парадных или на смотровых на крыше
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 800 за всё до 2 чел.
В жилую коммунальную квартиру - с мини-группой
🚶 Пешая
Мини-группа
30 минут
2 отзыва
В жилую коммунальную квартиру - с мини-группой
Посмотреть, как живут люди в историческом доме, и побывать в комнате, которую занимал Довлатов
Начало: Рядом с метро Владимирская
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 16:00
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
990 за человека
Две коммуналки Петербурга - два разных мира
🚶 Пешая
скидка
15%
Мини-группа
1.5 часа
2 отзыва
Две коммуналки Петербурга - два разных мира
Посмотреть, как живут в двух старинных домах (в составе мини-группы)
Начало: Возле метро Звенигородская
9 июня в 14:00
14 июня в 14:00
13901 182 за человека
Экскурсия по особняку Румянцева и прогулка по набережной
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по особняку Румянцева и прогулка по набережной
Побывать в княжеских комнатах и коммунальной квартире и насладиться петербургскими видами
Начало: На Английской набережной
9 июня в 11:30
10 июня в 11:00
6 670 за всё до 6 чел.
Питерский вайб: парадные, дворы-колодцы и коммуналка Довлатова
🚶 Пешая
скидка
30%
Групповая
2 часа
Питерский вайб: парадные, дворы-колодцы и коммуналка Довлатова
Найти всё самое интересное в обычных дворах
Начало: Возле станции метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 11:30 и 15:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
15421 080 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри
    Экскурсовод Владислав очень интересно рассказывал, отвечал на вопросы, даже если они были не по теме экскурсии. Спасибо. Буду рекомендовать всем
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри
    Все супер! Рекомендую! Интересно безумно!
  • З
    Зоя
    4 июня 2024
    Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри
    Экскурсия очень понравилась. Огромная благодарность нашему гиду Александру за его артистическую и очень живую подачу материала. А в материал он погружен глубоко. Просто браво!
  • А
    Александра
    3 июня 2024
    Ускользающий мир петербургских дворов и парадных
    Нам все очень понравилось
  • А
    Агниия
    3 июня 2024
    Секреты Петербурга: побывать в доходных домах и в старинной квартире
    Выдалась хорошая летная прогулка по дворам парадным! Мои друзья остались довольны - заказывала для них. Наш гид Сергей показал квартиру
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    Довлатова, попали в комнату где сохранились старинные вещи и не было ремонта очень давно никто не жил. Капсула времени Уже не первую экскурсию заказываю у команды Алексея Пока всё нравится Сходим на другие экскурсии

    Выдалась хорошая летная прогулка по дворам парадным! Мои друзья остались довольны - заказывала для них. НашВыдалась хорошая летная прогулка по дворам парадным! Мои друзья остались довольны - заказывала для них. НашВыдалась хорошая летная прогулка по дворам парадным! Мои друзья остались довольны - заказывала для них. НашВыдалась хорошая летная прогулка по дворам парадным! Мои друзья остались довольны - заказывала для них. НашВыдалась хорошая летная прогулка по дворам парадным! Мои друзья остались довольны - заказывала для них. НашВыдалась хорошая летная прогулка по дворам парадным! Мои друзья остались довольны - заказывала для них. Наш
  • М
    Маргарита
    1 июня 2024
    Ускользающий мир петербургских дворов и парадных
    Спасибо гиду Анне за интересную экскурсию! Я житель Петербурга, но открыла для себя много нового. А в компании с таким замечательным и образованным гидом было особенно приятно открывать для себя любимый город с другой стороны. Браво!
    Спасибо гиду Анне за интересную экскурсию! Я житель Петербурга, но открыла для себя много нового. А
  • А
    Агниия
    1 июня 2024
    Ускользающий мир петербургских дворов и парадных
    Спасибо организаторам! Время пролетело незаметно, нам всё понравилось 👍🏻 Дополнительно показали квартиру Довлатова. Не для слабонервных конечно Гид Сергей смог удивить даже моих местных друзей!
    Спасибо организаторам! Время пролетело незаметно, нам всё понравилось 👍🏻Спасибо организаторам! Время пролетело незаметно, нам всё понравилось 👍🏻Спасибо организаторам! Время пролетело незаметно, нам всё понравилось 👍🏻Спасибо организаторам! Время пролетело незаметно, нам всё понравилось 👍🏻
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
    Ходили с дочерью 11 лет. Интересно, познавательно. Совсем другая жизнь…
  • Д
    Денис
    31 мая 2024
    Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
    Едят вы хотите насладится атмосферой Питерских коммуналок это лучшее решение. Маршрут построен очень грамотно, каждая локация раскрывает тему с разных сторон.
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    От коммуналки из которой хочется немедленно уйти, до квартиры в которой хочется жить. Отдельно хочется похвалить экскурсовода Ксению. Милая девушка отлично знает материал. Могла подробно ответить на вопросы и обратить внимание на детали, которые не видны сразу. Всем советую пройтись и получить незабываемый опыт.

    Едят вы хотите насладится атмосферой Питерских коммуналок это лучшее решениеЕдят вы хотите насладится атмосферой Питерских коммуналок это лучшее решениеЕдят вы хотите насладится атмосферой Питерских коммуналок это лучшее решениеЕдят вы хотите насладится атмосферой Питерских коммуналок это лучшее решениеЕдят вы хотите насладится атмосферой Питерских коммуналок это лучшее решение
  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
    Все хорошо, но скорее всего эта экскурсия на один раз, для тех, кто никогда не был в питерских домах, как я, и интересно само их устройство, парадное, чёрные лестницы, и т. п.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Коммуналки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные
  2. Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри
  3. Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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