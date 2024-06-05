1 чел.
По популярности
скидка
15%
Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные
Погрузитесь в атмосферу аутентичного Петербурга: коммуналки, парадные и дворы-колодцы. Узнайте город изнутри
Начало: На ул. Рубинштейна
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
12701 080₽ за человека
скидка
20%
Групповая
2 часа
Ленинградские коммуналки: путешествие в быт и историю
Встречайте Санкт-Петербург с неизведанной стороны: коммунальные квартиры, полные историй и жизни
Начало: В районе метро Звенигородская
Расписание: ежедневно в 13:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
13501 080₽ за человека
скидка
20%
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
Погрузитесь в атмосферу старого Санкт-Петербурга, посетив коммуналки, где жили купцы и интеллигенция. Уникальная экскурсия ждёт вас
Начало: ст. метро Звенигородская
Расписание: ежедневно в 13:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
14801 184₽ за человека
скидка
20%
Групповая
2 часа
Тайны петербургских дворов и парадных
Исследуйте скрытые уголки Петербурга, открывая тайны старинных дворов и парадных с экспертом городской истории
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:30, 16:30 и 17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
993795₽ за человека
скидка
20%
Групповая
2 часа
Секреты Петербурга: история в каждом кирпиче
Погрузитесь в атмосферу старого Петербурга, открыв для себя истории доходных домов и уникальных интерьеров
Начало: Недалеко от м. Владимирская
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
13501 080₽ за человека
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопогружение в атмосферу Петербурга
Получить яркие снимки в атмосферных уголках города: коммуналках, парадных или на смотровых на крыше
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 800₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
30 минут
В жилую коммунальную квартиру - с мини-группой
Посмотреть, как живут люди в историческом доме, и побывать в комнате, которую занимал Довлатов
Начало: Рядом с метро Владимирская
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 16:00
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
990₽ за человека
скидка
15%
Мини-группа
1.5 часа
Две коммуналки Петербурга - два разных мира
Посмотреть, как живут в двух старинных домах (в составе мини-группы)
Начало: Возле метро Звенигородская
9 июня в 14:00
14 июня в 14:00
13901 182₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по особняку Румянцева и прогулка по набережной
Побывать в княжеских комнатах и коммунальной квартире и насладиться петербургскими видами
Начало: На Английской набережной
9 июня в 11:30
10 июня в 11:00
6 670₽ за всё до 6 чел.
скидка
30%
Групповая
2 часа
Питерский вайб: парадные, дворы-колодцы и коммуналка Довлатова
Найти всё самое интересное в обычных дворах
Начало: Возле станции метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 11:30 и 15:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
15421 080₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария5 июня 2024Экскурсовод Владислав очень интересно рассказывал, отвечал на вопросы, даже если они были не по теме экскурсии. Спасибо. Буду рекомендовать всем
- ЕЕлена5 июня 2024Все супер! Рекомендую! Интересно безумно!
- ЗЗоя4 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Огромная благодарность нашему гиду Александру за его артистическую и очень живую подачу материала. А в материал он погружен глубоко. Просто браво!
- ААлександра3 июня 2024Нам все очень понравилось
- ААгниия3 июня 2024Выдалась хорошая летная прогулка по дворам парадным! Мои друзья остались довольны - заказывала для них. Наш гид Сергей показал квартиру
- ММаргарита1 июня 2024Спасибо гиду Анне за интересную экскурсию! Я житель Петербурга, но открыла для себя много нового. А в компании с таким замечательным и образованным гидом было особенно приятно открывать для себя любимый город с другой стороны. Браво!
- ААгниия1 июня 2024Спасибо организаторам! Время пролетело незаметно, нам всё понравилось 👍🏻 Дополнительно показали квартиру Довлатова. Не для слабонервных конечно Гид Сергей смог удивить даже моих местных друзей!
- ИИрина1 июня 2024Ходили с дочерью 11 лет. Интересно, познавательно. Совсем другая жизнь…
- ДДенис31 мая 2024Едят вы хотите насладится атмосферой Питерских коммуналок это лучшее решение. Маршрут построен очень грамотно, каждая локация раскрывает тему с разных сторон.
- ННаталья29 мая 2024Все хорошо, но скорее всего эта экскурсия на один раз, для тех, кто никогда не был в питерских домах, как я, и интересно само их устройство, парадное, чёрные лестницы, и т. п.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Коммуналки»
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