М Мария Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри Экскурсовод Владислав очень интересно рассказывал, отвечал на вопросы, даже если они были не по теме экскурсии. Спасибо. Буду рекомендовать всем

Е Елена Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри Все супер! Рекомендую! Интересно безумно!

З Зоя Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри Экскурсия очень понравилась. Огромная благодарность нашему гиду Александру за его артистическую и очень живую подачу материала. А в материал он погружен глубоко. Просто браво!

А Александра Ускользающий мир петербургских дворов и парадных Нам все очень понравилось

А Агниия Секреты Петербурга: побывать в доходных домах и в старинной квартире читать дальше Довлатова, попали в комнату где сохранились старинные вещи и не было ремонта очень давно никто не жил. Капсула времени Уже не первую экскурсию заказываю у команды Алексея Пока всё нравится Сходим на другие экскурсии Выдалась хорошая летная прогулка по дворам парадным! Мои друзья остались довольны - заказывала для них. Наш гид Сергей показал квартиру

М Маргарита Ускользающий мир петербургских дворов и парадных Спасибо гиду Анне за интересную экскурсию! Я житель Петербурга, но открыла для себя много нового. А в компании с таким замечательным и образованным гидом было особенно приятно открывать для себя любимый город с другой стороны. Браво!

А Агниия Ускользающий мир петербургских дворов и парадных Спасибо организаторам! Время пролетело незаметно, нам всё понравилось 👍🏻 Дополнительно показали квартиру Довлатова. Не для слабонервных конечно Гид Сергей смог удивить даже моих местных друзей!

И Ирина Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри Ходили с дочерью 11 лет. Интересно, познавательно. Совсем другая жизнь…

Д Денис Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри читать дальше От коммуналки из которой хочется немедленно уйти, до квартиры в которой хочется жить. Отдельно хочется похвалить экскурсовода Ксению. Милая девушка отлично знает материал. Могла подробно ответить на вопросы и обратить внимание на детали, которые не видны сразу. Всем советую пройтись и получить незабываемый опыт. Едят вы хотите насладится атмосферой Питерских коммуналок это лучшее решение. Маршрут построен очень грамотно, каждая локация раскрывает тему с разных сторон.