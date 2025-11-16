По следам «Преступления и наказания»: фантазия или судьба Достоевского
Давайте пройдём по городу, который стал одним из главных героев Фёдора Михайловича Достоевского.
Я проведу вас по окрестностям Сенной площади и познакомлю с Петербургом в контексте романа «Преступление и наказание». Мы разгадаем хитрый клубок переплетений судьбы писателя и его персонажей. Расшифруем символы и поговорим о пути человека к Богу по версии Достоевского.
Сенная площадь — чрево Петербурга и место притяжения героев романа. Именно здесь находился самый крупный городский притон «Вяземская лавра» Кокушкин мост — старейший мост города, который упоминается в произведениях Лермонтова, Гоголя, Пушкина и Достоевского, конечно Доходный дом Алонкина — место, где жил Фёдор Михайлович. Здесь он встретил свою будущую жену Анну Сниткину. Вы узнаете, почему говорят, что «больше российской словесности так никогда не везло» Дом Раскольникова, где герой мерил шагами комнату, больше походившую размером на шкаф Дом Сони Мармеладовой, который становится в романе местом очищения от грязи и порока Дом старухи-процентщицы — именно сюда Раскольников пришёл проверить, тварь ли он дрожащая или право имеет Юсуповский сад, где Достоевский подписал кабальные условия издателя
Вы узнаете:
О противоречивой личности Достоевского и сможете составить собственное мнение о нём
Почему писателя притягивали мрачные закоулки города
Как формировалась Сенная площадь и какое значение она имела в 19 веке
Как сложилась жизнь писателя после возвращения из ссылки и с какими испытаниями ему пришлось столкнуться
Какие символы зашифровал Достоевский в своих произведениях
Как реальные истории его родственников трансформировались в сюжеты романов
Почему в годы каторги и ссылки писатель не писал о Петербурге
Как город в романах Достоевского стал не просто местом действия, а полноценным героем, влияющим на судьбы персонажей
Правда ли, что Раскольников убил не двоих, а целых пять человек
Экскурсия будет интересна прежде всего тем, кто уже знаком с романом «Преступление и наказание», а также старшим школьникам, которым предстоит проходить его в школе
Возрастных ограничений нет — даже о самых тёмных сторонах жизни я рассказываю тактично и без лишних подробностей
Прогулка будет комфортной даже для путешественников с детскими колясками
в понедельник и вторник в 09:30, 13:00 и 16:00, в среду в 16:00, в четверг в 09:30 и 13:00, в пятницу и воскресенье в 11:00, в субботу в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Софья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 120 туристов
Здравствуйте! Я провожу экскурсии для взрослых и детей, создала настольную игру о Невском проспекте, разработала детскую образовательную программу для культурного центра им. Б. Б. Пиотровского. Преподавала в Школе Мая уроки читать дальше
Петербурговедения. Легкая подача информации и игровой формат — то, что характеризует мои проекты. Я очень люблю Петербург и изучаю его непрерывно. Мои любимые темы: «Литературный Петербург», «Ювелирное искусство и фирма Фаберже», «Музыкальный Петербург», «Петербург Достоевского».
Я постоянно обучаюсь и повышаю квалификацию, чтобы каждая экскурсия была особенной. Буду очень рада видеть вас на моих экскурсиях!
Е
Елена
16 ноя 2025
Было очень интересно! Экскурсовод замечательная - все подробно рассказала, провела по главным местам. Мы остались в полном восторге, обязательно ещё закажем экскурсию у этого экскурсовода.
Алла
14 ноя 2025
Замечательная экскурсия! Все очень понравилось. Грамотный и внимательный гид Софья рассказала очень много нового и интересного! Буду рекомендовать
Юлия
14 ноя 2025
Огромная благодарность Софии за экскурсию! Чувствовалось знание материала, заинтересованность и полное погружение в тему. Мне передалось состояние того времени, романа и переживания Достоевского. Чудесная экскурсия! Рекомендую!
М
Мосина
7 авг 2025
Софья провела прекрасную экскурсию. Мы окунулись в атмосферу Петербурга времён Достоевского. Всем поклонникам творчества великого классика однозначно рекомендую посетить эту пешеходную экскурсию. Софья не только настоящий профессионал своего дело, но и просто чудесный человек!
Жевлакова
2 авг 2025
Очень понравилось! Живое общение, качественная подача материала, интересные факты из жизни Достоевского! Выражаем огромную благодарность Софье за экскурсию!
М
Мария
31 июл 2025
Мне, как любителю творчества Федора Михайловича, очень понравилась экскурсия. Узнала много нового о Петербурге, где жили персонажи романа, о самом писателе. Взглянула на город с другой стороны, глазами Достоевского. Сама Софья - приветлива, мила, воодушевлена темой, увлеченно делилась историями и фактами. Спасибо за прекрасный вечер. Всем советую.
Н
Наталья
15 июл 2025
Очень понравилась экскурсия, время пролетело незаметно) Софья смогла познакомить нас с самыми интересными местам Санкт-Петербурга, которые перекликаются с судьбой Достоевского и героями его романа. Экскурсию однозначно рекомендую.
М
Марина
5 июл 2025
Экскурсия понравилась! Софья замечательный рассказчик, материал подает структурировано и очень увлечена темой. От души рекомендую
Светлана
3 июл 2025
Экскурсия была интересная и нескучная! С удовольствием провели 2,5 часа с Софьей
Ц
Цишнатти
30 июн 2025
Тема экскурсии раскрыта полностью и качественно. Атмосфера, в которой происходили события романа, ощущается явственно и достоверно. Немного воображения, и можно почувствовать запахи, долетающие с рынка на Сенной площади и увидеть читать дальше
контингент, проживающий в окрестностях… Этому хорошо помогают старые фотографии, которые показывает экскурсовод. Прогулка будет интересна не только поклонникам творчества Достоевского, но и всем тем, кому хочется почувствовать атмосферу и окунуться в быт небогатой или даже нищей части столичного общества середины 19 века.
Д
Дарья
16 июн 2025
Это та экскурсия, которую я искала после прочтения легендарного романа Ф. М. Достоевского! Софья за 2 часа успела не только провести нас «по местам «Преступления и наказания»», но и рассказать биографию читать дальше
Достоевского, а также ответить на личные вопросы не только по произведению, но и по городу Санкт-Петербургу. Очень интересно было отвечать на вопросы и вступать в дискуссии. Не могу не отметить знания Софьи и ее умение понятно преподнести материал. 2 часа пролетели очень быстро, нам все очень понравилось! Рекомендуем эту экскурсию!
Е
Ермолова
13 апр 2025
Очень запоминающаяся и познавательная экскурсия! Софья не только прекрасно владеет материалом, но умеет легко и интересно его донести до слушателей. Обращает внимание и раскрывает значение деталей, которые раньше не замечал читать дальше
или которым не придавал особого значения. После экскурсии роман заиграл новыми красками. Также хочется отметить, что Софья очень приятный в общении человек, предупредительный и внимательный к своим гостям. Несмотря на холодную погоду мы получили огромное удовольствие от проведенного времени. Смело рекомендуем всем любознательным исследователям Санкт-Петербурга!