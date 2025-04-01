За долгие 700 лет существования Выборг успел побывать в составе трёх государств. Я стану вашим проводником по этому древнему городу, покажу знаковые места и расскажу об их истории.
Вы отправитесь в путешествие из Петербурга, чтобы увидеть колорит средневековой Швеции, помпезность имперской России и строгий функционализм Финляндии.
Вы отправитесь в путешествие из Петербурга, чтобы увидеть колорит средневековой Швеции, помпезность имперской России и строгий функционализм Финляндии.
Описание экскурсии
Мы встретимся в Санкт-Петербурге и вместе отправимся в Выборг на скоростной электричке.
Страницы истории Выборга переплетены в причудливый узор из узких улочек. Вы почувствуете себя путешественниками по русской Скандинавии, познакомитесь с её архитектурой и обитателями. А в завершении программы насладитесь неспешной прогулкой по скально-пейзажному парк Монрепо, название которого переводится как «моё отдохновение».
Краткое содержание нашего маршрута:
- Выборгский залив
- парк Эспланада
- площадь Ленина
- Соборная площадь
- Театральная площадь
- Рыночная площадь
- усадьба бюргера
- площадь Старой ратуши
- пейзажно-скальный парк Монрепо
На этой прогулке вы
- узнаете, почему Выборг называют городом пяти крепостей
- погрузитесь в историю, которая насчитывает больше семи веков
- разгадаете связь символа города — выборгского кренделя — с монахами
- насладитесь пейзажно-скальным парком Монрепо
Организационные детали
- Мы едем в Выборг на скоростном поезде «Ласточка» (1 час 15 минут)
- Можем поехать на вашем транспорте или организовать трансфер на автомобиле, детали обсуждайте в личной переписке
Дополнительные расходы
- Билеты путешественников и гида на «Ласточку» (523 ₽ с человека)
- Такси до/из парка Монрепо (~200 ₽ в одну сторону) и входные билеты в парк для путешественников и гида (взрослый — 300 ₽, дети 16–18 лет и пенсионеры — 150 ₽, дети до 16 лет — бесплатно)
- Обед по желанию
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Финляндском вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Меня зовут Елизавета, я родилась и выросла в Санкт-Петербурге, но этот город не перестаёт поражать меня своей уникальностью и разнообразием. Я являюсь аккредитованным экскурсоводом по Санкт-Петербургу, закончила школу гидов-переводчиков приЗадать вопрос
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