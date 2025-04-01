Елизавета — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге

читать дальше Интуристе. С 2018 года работаю гидом с российскими и иностранными гостями. Обожаю свой город всей душой и готова поделиться этой любовью с Вами!. Работаю с командой профессиональных проверенных гидов, которые могут прийти мне на замену, если я занята.

Меня зовут Елизавета, я родилась и выросла в Санкт-Петербурге, но этот город не перестаёт поражать меня своей уникальностью и разнообразием. Я являюсь аккредитованным экскурсоводом по Санкт-Петербургу, закончила школу гидов-переводчиков при