5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Архитектурное достояние

В Выборгском замке вы узнаете об основателях города и его ранней истории и по желанию подниметесь на башню Олафа — одну из самых высоких построек в Скандинавии. Мы прогуляемся по улочкам старого города и окажемся в на уютной Ратушной площади: вы удивитесь, услышав все её бывшие названия. На Рыночной площади полюбуемся Круглой башней, одним из символов города. А пройдя по Крепостной улице, увидим лютеранскую церковь святых Петра и Павла и поговорим о наследии разных наций.

Старые дома и «лакомство императоров»

Вы также увидите Дом купеческой гильдии — самое старое гражданское строение в городе: его стены выложены из гранитных валунов. Заглянем и в усадьбу Бюргера: сегодня здесь открыт выставочный зал выборгских ремесел. Вы сможете сделать фото с ведьмой Лоухи и попробовать знаменитые выборгские крендели — лакомство, которое привезли в город францисканцы.

«Мое отдохновение», «мой покой»

После мы отправимся на прогулку по пейзажному парку Монрепо. Вы узнаете, как расцвет парка связан с именем президента Санкт-Петербургской Академии наук Людвига Николаи. Здесь гармонично сплетаются культуры и эпохи — от античных образов до мифологии эпоса «Калевала».

После завершения экскурсии у вас будет час свободного времени, чтобы перекусить и сделать еще фото на память, приобрести крендели и сувениры.