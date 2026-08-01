5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На один день вы смените блеск Петербурга на средневековый колорит рыцарского Выборга. Вы обойдёте старые площади, осмотрите старинные дома и прогуляетесь по двору замка на острове. Насладитесь зеленью «Монрепо», а ещё попробуете крендели и услышите самое интересное о русском «заграничном» городе.

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Описание экскурсии

Башни: Ратуши, круглая, часовая

Старинные дома: Бюргера, купеческой гильдии, рыцарский

Памятник Выборгскому трамваю

Замковый остров

Архитектурное достояние

Мы прогуляемся по улочкам старого города и окажемся в на уютной Ратушной площади: вы удивитесь, услышав все её бывшие названия. На Рыночной площади полюбуемся Круглой башней, одним из символов города. Пройдя по Крепостной улице, увидим лютеранскую церковь святых Петра и Павла и поговорим о наследии разных наций. А в Выборгском замке вы узнаете об основателях города и его ранней истории.

Старые дома и «лакомство императоров»

Вы также увидите Дом купеческой гильдии — самое старое гражданское строение в городе: его стены выложены из гранитных валунов. Заглянем и в усадьбу Бюргера: сегодня здесь открыт выставочный зал выборгских ремесел. Вы сможете сделать фото с ведьмой Лоухи и попробовать знаменитые выборгские крендели — лакомство, которое привезли в город францисканцы.

«Моё отдохновение», «мой покой»

После мы отправимся на прогулку по пейзажному парку «Монрепо». Вы узнаете, как расцвет парка связан с именем президента Санкт-Петербургской Академии наук Людвига Николаи. Здесь гармонично сплетаются культуры и эпохи — от античных образов до мифологии эпоса «Калевала».

После завершения экскурсии у вас будет час свободного времени, чтобы перекусить и сделать ещё фото на память, приобрести крендели и сувениры.

Важно! С 13 по 16 августа на территории Замкового острова проходит ежегодный фестиваль «Средневековые дни Выборга». В эти даты посещение Замкового острова программой экскурсии не предусмотрено.

Организационные детали

В автобусе свободная посадка — места заранее не закрепляются

Экскурсия проводится с использованием радиогидов

В зависимости от размера группы поедем на комфортабельном микроавтобусе Mercedes (до 17 чел.), автобусе Yutong или King Long (до 50 чел.)

Перед началом экскурсии вы сможете при желании купить сувенирные календари и книги о Петербурге

С вами будет гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет