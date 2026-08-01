5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы прогуляемся по улочкам старого города и окажемся в на уютной Ратушной площади: вы удивитесь, услышав все её бывшие названия. На Рыночной площади полюбуемся Круглой башней, одним из символов города. Пройдя по Крепостной улице, увидим лютеранскую церковь святых Петра и Павла и поговорим о наследии разных наций. А в Выборгском замке вы узнаете об основателях города и его ранней истории.
Старые дома и «лакомство императоров»
Вы также увидите Дом купеческой гильдии — самое старое гражданское строение в городе: его стены выложены из гранитных валунов. Заглянем и в усадьбу Бюргера: сегодня здесь открыт выставочный зал выборгских ремесел. Вы сможете сделать фото с ведьмой Лоухи и попробовать знаменитые выборгские крендели — лакомство, которое привезли в город францисканцы.
«Моё отдохновение», «мой покой»
После мы отправимся на прогулку по пейзажному парку «Монрепо». Вы узнаете, как расцвет парка связан с именем президента Санкт-Петербургской Академии наук Людвига Николаи. Здесь гармонично сплетаются культуры и эпохи — от античных образов до мифологии эпоса «Калевала».
После завершения экскурсии у вас будет час свободного времени, чтобы перекусить и сделать ещё фото на память, приобрести крендели и сувениры.
Важно! С 13 по 16 августа на территории Замкового острова проходит ежегодный фестиваль «Средневековые дни Выборга». В эти даты посещение Замкового острова программой экскурсии не предусмотрено.
Организационные детали
В автобусе свободная посадка — места заранее не закрепляются
Экскурсия проводится с использованием радиогидов
В зависимости от размера группы поедем на комфортабельном микроавтобусе Mercedes (до 17 чел.), автобусе Yutong или King Long (до 50 чел.)
Перед началом экскурсии вы сможете при желании купить сувенирные календари и книги о Петербурге
С вами будет гид из нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
Входные билеты в парк Монрепо и на территорию Замкового острова включены
Отдельно (по желанию) оплачивается крендель и сувениры в усадьбе Бюргера или в «Лавке вкусностей», а также горячий обед в кафе: 550-600 ₽ с чел. Средневековый вариант обеда: похлёбка в хлебном горшочке (кабачок, баклажан, сельдерей, лук порей, чечевица, фасоль, шампиньоны, микрозелень, бекон, фрикадельки), выборгский крендель, шведский глёг (пряный горячий напиток)
во вторник, четверг, пятницу и субботу в 08:45
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Думской улице, у дома 2
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 08:45
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 14916 туристов
Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлечённые своим делом гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 233 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
173
4
35
3
18
2
3
1
4
Елена
Экскурсия хорошо подготовлена. Раздают радиогид и бейджик с экстренный телефоном. Маршрут охватывает основные точки и в Монрепо и в самом Выборге. Немного тяжело столько ходить, да ещё погода жаркая была, но есть паузы на отдых. Отдельное спасибо гиду Александру, хороший рассказ с большим количеством исторических подробностей.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Курмазова
Сама по себе экскурсия хорошая: маршрут насыщенный, виды живописные, логистика чёткая. Но главное её украшение — гид. Без её замечательных рассказов поездка не была бы такой яркой и тёплой. Спасибо за эмоции!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Маргарита
Очень крутой гид Александр. Энциклопедия! рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Баландин
По независящим от организаторов тура причинам в именно этот день в городе проводился слет байкеров. В следствии чего тихий, уютный городишко превратился в вавилонское столкновение. Но тем не менее Валерия смогла разрулить ситуацию и в целом все прошло более менее прилично. Благодарны Валерии и туристическому агентству.
Вам был полезен этот отзыв?
Андрей
Мы ехали посмотреть средневековый Выборг, а основной акцент был сделан на парк Монрепо, что несколько не соответствовало нашим ожиданиям. Конечно, при таком названии экскурсии, хотелось бы вначале нагуляться по городу, потом, по остаточному принципу, зайти в парк.
Вам был полезен этот отзыв?
Оксана
13 июня были на экскурсии в Выборге. Экскурсовод Александр Леонидович. Не смотря на погоду, экскурсия прошла отлично!!! Много интересной и полезной информации, красивые виды. Нас было 5 человек с родителями пенсионерами. Всем очень понравилось!!!! рекомендуем!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Автобусная экскурсия из Петербурга - в средневековый Выборг»