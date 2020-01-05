5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Из Петербурга — в средневековый Выборг

Побывать в замке и пройти по старому городу, услышать его истории и отдохнуть в парке Монрепо

Роза
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Роза – экскурсионное агентство
На один день вы смените блеск Петербурга на средневековый колорит рыцарского Выборга.

Вы обойдете старые площади, осмотрите старинные дома и прогуляетесь по двору замка на острове.

Насладитесь зеленью Монрепо, а еще попробуете крендели и услышите самое интересное о русском «заграничном» городе.
2000 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Продолжительность 10 часов
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча на Думской улице, у дома 2
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У этой экскурсии5 отзывов
4.4
Из Петербурга — в средневековый Выборг
Из Петербурга — в средневековый Выборг

Что вас ожидает

Архитектурное достояние
В Выборгском замке вы узнаете об основателях города и его ранней истории и по желанию подниметесь на башню Олафа — одну из самых высоких построек в Скандинавии. Мы прогуляемся по улочкам старого города и окажемся в на уютной Ратушной площади: вы удивитесь, услышав все её бывшие названия. На Рыночной площади полюбуемся Круглой башней, одним из символов города. А пройдя по Крепостной улице, увидим лютеранскую церковь святых Петра и Павла и поговорим о наследии разных наций.

Старые дома и «лакомство императоров»
Вы также увидите Дом купеческой гильдии — самое старое гражданское строение в городе: его стены выложены из гранитных валунов. Заглянем и в усадьбу Бюргера: сегодня здесь открыт выставочный зал выборгских ремесел. Вы сможете сделать фото с ведьмой Лоухи и попробовать знаменитые выборгские крендели — лакомство, которое привезли в город францисканцы.

«Мое отдохновение», «мой покой»
После мы отправимся на прогулку по пейзажному парку Монрепо. Вы узнаете, как расцвет парка связан с именем президента Санкт-Петербургской Академии наук Людвига Николаи. Здесь гармонично сплетаются культуры и эпохи — от античных образов до мифологии эпоса «Калевала».

После завершения экскурсии у вас будет час свободного времени, чтобы перекусить и сделать еще фото на память, приобрести крендели и сувениры.

Организационные детали

  • Трансфер входит в стоимость экскурсии.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Дополнительных трат, за исключением подъема на башню, покупки кренделя и других личных расходов, не предвидится.
  • Стоимость билета на башню — 500 рублей для всех категорий.
  • Стоимость кренделя на 2019 год в усадьбе Бюргера — 120 руб.; стоимость кренделя в «Лавке вкусностей» — 100 руб.
Из Петербурга — в средневековый Выборг
Из Петербурга — в средневековый Выборг
Из Петербурга — в средневековый Выборг
Из Петербурга — в средневековый Выборг
Из Петербурга — в средневековый Выборг
Из Петербурга — в средневековый Выборг
Из Петербурга — в средневековый Выборг
Из Петербурга — в средневековый Выборг
Из Петербурга — в средневековый Выборг
Из Петербурга — в средневековый Выборг
Из Петербурга — в средневековый Выборг
Из Петербурга — в средневековый Выборг

Экскурсия проводится в четверг и субботу в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Думской улице, у дома 2.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Роза
Роза
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлеченные своим делом, гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 января 2020
Получили огромное удовольствие от поездки. Атмосфера средневекового города завораживает. Монрепо великолепен даже сейчас, во время реконструкции.
Рекомендуем поехать в Выборг тем, кто любит полутона старины, тишину, неспешность. Европейского шика там нет.
1 января 2020
С Новым Годом! Хочу поделиться нашими впечатлениями от поездки в Выборг 26 декабря 2019 года.
Отмечу то, что гид был не тот , что заявлен при бронировании поездки, но это возможно было к лучшему. Выражаем преогромную благодарность гиду Александру Леонидовичу! Этот гид мастер своего дела. Всё было к месту, вовремя, ничего лишнего, что могло бы перегрузить. Поездкой довольны, прошла очень легко и очень продуктивно. Несмотря на то, что я уже была в Выборге, мне ни доли секунды не было скучно,мои гости также были в восторге,хоть и погода была прохладной. Маршрут экскурсии более чем хорошо продуманный, расчитан на любую возрастную категорию. Башня Олафа обязательна к посещению, место с видом на город шикарное. В парке Монрепо идут работы, там немного грязновато, учитывайте это при своей поездке,особенно в дождливое время года.Однозначно рекомендую этот маршрут! Всем добра!
1 декабря 2019
Я брала экскурсию с определенным гидом Розой. Мало того что экскурсовод другой так ещё и микроавтобус с выломанными поручнями у сидений(торчат мет.штыри).Сам город конечно интересный. В парке Монрепо в самые интересные места ушли сами экскурсовод не повел.Парк красивый после реставрации будет ещё лучше. Свободного времени в замке нужно больше чтобы сходить в музей или на башню Олафа. А вот на рыночной площади 2 часа совершенно не нужно(делать нечего).Экскурсия в целом хорошая Ноя бы лучше сама съездила увидела бы больше
4 октября 2019
Большое спасибо гиду Татьяне за увлекательный рассказ и отличную организацию процесса. Прекрасная подача материала. Живо, эмоционально и в высшей степени компетентно.
12 июля 2019
Так как самый интересный объект в г. Выборг - крепостнная башня со смотровой площадкой и музеем был оставлен на окончание экскурсии, времени на посещение остаёться мало, и осмотреть удаётся только снаружи.

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