5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Автобусная экскурсия из Петербурга - в средневековый Выборг

Побывать в замке и пройти по Старому городу, услышать его истории и отдохнуть в парке «Монрепо»
На один день вы смените блеск Петербурга на средневековый колорит рыцарского Выборга. Вы обойдёте старые площади, осмотрите старинные дома и прогуляетесь по двору замка на острове.

Насладитесь зеленью «Монрепо», а ещё попробуете крендели и услышите самое интересное о русском «заграничном» городе.
4.4
233 отзыва
Автобусная экскурсия из Петербурга - в средневековый Выборг
Автобусная экскурсия из Петербурга - в средневековый Выборг
Автобусная экскурсия из Петербурга - в средневековый Выборг

Описание экскурсии

  • Башни: Ратуши, круглая, часовая
  • Старинные дома: Бюргера, купеческой гильдии, рыцарский
  • Памятник Выборгскому трамваю
  • Замковый остров

Архитектурное достояние

Мы прогуляемся по улочкам старого города и окажемся в на уютной Ратушной площади: вы удивитесь, услышав все её бывшие названия. На Рыночной площади полюбуемся Круглой башней, одним из символов города. Пройдя по Крепостной улице, увидим лютеранскую церковь святых Петра и Павла и поговорим о наследии разных наций. А в Выборгском замке вы узнаете об основателях города и его ранней истории.

Старые дома и «лакомство императоров»

Вы также увидите Дом купеческой гильдии — самое старое гражданское строение в городе: его стены выложены из гранитных валунов. Заглянем и в усадьбу Бюргера: сегодня здесь открыт выставочный зал выборгских ремесел. Вы сможете сделать фото с ведьмой Лоухи и попробовать знаменитые выборгские крендели — лакомство, которое привезли в город францисканцы.

«Моё отдохновение», «мой покой»

После мы отправимся на прогулку по пейзажному парку «Монрепо». Вы узнаете, как расцвет парка связан с именем президента Санкт-Петербургской Академии наук Людвига Николаи. Здесь гармонично сплетаются культуры и эпохи — от античных образов до мифологии эпоса «Калевала».

После завершения экскурсии у вас будет час свободного времени, чтобы перекусить и сделать ещё фото на память, приобрести крендели и сувениры.

Важно! С 13 по 16 августа на территории Замкового острова проходит ежегодный фестиваль «Средневековые дни Выборга». В эти даты посещение Замкового острова программой экскурсии не предусмотрено.

Организационные детали

  • В автобусе свободная посадка — места заранее не закрепляются
  • Экскурсия проводится с использованием радиогидов
  • В зависимости от размера группы поедем на комфортабельном микроавтобусе Mercedes (до 17 чел.), автобусе Yutong или King Long (до 50 чел.)
  • Перед началом экскурсии вы сможете при желании купить сувенирные календари и книги о Петербурге
  • С вами будет гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Входные билеты в парк Монрепо и на территорию Замкового острова включены
  • Отдельно (по желанию) оплачивается крендель и сувениры в усадьбе Бюргера или в «Лавке вкусностей», а также горячий обед в кафе: 550-600 ₽ с чел. Средневековый вариант обеда: похлёбка в хлебном горшочке (кабачок, баклажан, сельдерей, лук порей, чечевица, фасоль, шампиньоны, микрозелень, бекон, фрикадельки), выборгский крендель, шведский глёг (пряный горячий напиток)

во вторник, четверг, пятницу и субботу в 08:45

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет3400 ₽
Дети 7-15 лет3000 ₽
Дети до 6 лет1500 ₽
Пенсионеры3200 ₽
Студенты3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Думской улице, у дома 2
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 08:45
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза
Роза — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 14916 туристов
Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлечённые своим делом гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на последних 30 из 233 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
173
4
35
3
18
2
3
1
4
Елена
Экскурсия хорошо подготовлена. Раздают радиогид и бейджик с экстренный телефоном. Маршрут охватывает основные точки и в Монрепо и в самом Выборге. Немного тяжело столько ходить, да ещё погода жаркая была, но есть паузы на отдых.
Отдельное спасибо гиду Александру, хороший рассказ с большим количеством исторических подробностей.
Экскурсия хорошо подготовлена. Раздают радиогид и бейджик с экстренный телефоном. Маршрут охватывает основные точки и в
Экскурсия хорошо подготовлена. Раздают радиогид и бейджик с экстренный телефоном. Маршрут охватывает основные точки и в
Экскурсия хорошо подготовлена. Раздают радиогид и бейджик с экстренный телефоном. Маршрут охватывает основные точки и в
Экскурсия хорошо подготовлена. Раздают радиогид и бейджик с экстренный телефоном. Маршрут охватывает основные точки и в
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К
Сама по себе экскурсия хорошая: маршрут насыщенный, виды живописные, логистика чёткая. Но главное её украшение — гид. Без её замечательных рассказов поездка не была бы такой яркой и тёплой. Спасибо за эмоции!
Сама по себе экскурсия хорошая: маршрут насыщенный, виды живописные, логистика чёткая. Но главное её украшение —
Сама по себе экскурсия хорошая: маршрут насыщенный, виды живописные, логистика чёткая. Но главное её украшение —
Сама по себе экскурсия хорошая: маршрут насыщенный, виды живописные, логистика чёткая. Но главное её украшение —
Сама по себе экскурсия хорошая: маршрут насыщенный, виды живописные, логистика чёткая. Но главное её украшение —
Сама по себе экскурсия хорошая: маршрут насыщенный, виды живописные, логистика чёткая. Но главное её украшение —
Сама по себе экскурсия хорошая: маршрут насыщенный, виды живописные, логистика чёткая. Но главное её украшение —
Сама по себе экскурсия хорошая: маршрут насыщенный, виды живописные, логистика чёткая. Но главное её украшение —
Сама по себе экскурсия хорошая: маршрут насыщенный, виды живописные, логистика чёткая. Но главное её украшение —
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М
Очень крутой гид Александр. Энциклопедия! рекомендую.
Очень крутой гид Александр. Энциклопедия! рекомендую.
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Баландин
По независящим от организаторов тура причинам в именно этот день в городе проводился слет байкеров. В следствии чего тихий, уютный городишко превратился в вавилонское столкновение. Но тем не менее Валерия смогла разрулить ситуацию и в целом все прошло более менее прилично. Благодарны Валерии и туристическому агентству.
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Андрей
Мы ехали посмотреть средневековый Выборг, а основной акцент был сделан на парк Монрепо, что несколько не соответствовало нашим ожиданиям. Конечно, при таком названии экскурсии, хотелось бы вначале нагуляться по городу, потом, по остаточному принципу, зайти в парк.
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Оксана
13 июня были на экскурсии в Выборге. Экскурсовод Александр Леонидович. Не смотря на погоду, экскурсия прошла отлично!!! Много интересной и полезной информации, красивые виды. Нас было 5 человек с родителями пенсионерами. Всем очень понравилось!!!! рекомендуем!!!
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