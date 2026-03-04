Александр Сергеевич Пушкин, живший в Санкт-Петербурге, оставил множество историй и воспоминаний.



На этой индивидуальной экскурсии дети и взрослые смогут пройти по следам великого поэта, узнать о его повседневной жизни, увлечениях и друзьях. Экскурсия наполнена шутками, загадками и играми, что делает её интересной для всей семьи.



Посетители увидят Пантелеймоновскую церковь, Летний сад и другие знаковые места, связанные с Пушкиным

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего отправляться на прогулку с Пушкиным по Петербургу в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а город оживает в своём полном великолепии. В мае, сентябре и октябре также можно насладиться экскурсиями, но следует быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. В остальные месяцы прогулка возможна, но холод и снег могут создать определённые неудобства.

Сейчас август — это идеальное время.