Александр Сергеевич Пушкин, живший в Санкт-Петербурге, оставил множество историй и воспоминаний.
На этой индивидуальной экскурсии дети и взрослые смогут пройти по следам великого поэта, узнать о его повседневной жизни, увлечениях и друзьях. Экскурсия наполнена шутками, загадками и играми, что делает её интересной для всей семьи.
Посетители увидят Пантелеймоновскую церковь, Летний сад и другие знаковые места, связанные с Пушкиным
На этой индивидуальной экскурсии дети и взрослые смогут пройти по следам великого поэта, узнать о его повседневной жизни, увлечениях и друзьях. Экскурсия наполнена шутками, загадками и играми, что делает её интересной для всей семьи.
Посетители увидят Пантелеймоновскую церковь, Летний сад и другие знаковые места, связанные с Пушкиным
5 причин купить эту экскурсию
- 🎩 Уникальная прогулка по следам Пушкина
- 📚 Узнайте больше о жизни и творчестве поэта
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🏛️ Посещение исторических мест Петербурга
- 🕵️♂️ Интересные истории и загадки
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего отправляться на прогулку с Пушкиным по Петербургу в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а город оживает в своём полном великолепии. В мае, сентябре и октябре также можно насладиться экскурсиями, но следует быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. В остальные месяцы прогулка возможна, но холод и снег могут создать определённые неудобства.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Пантелеймоновская церковь
- Летний сад
- Марсово поле
- Дом Адамини
- Круглый рынок
- Мойка 12
Описание экскурсии
🎩 Пушкинский Петербург
На старинных улочках Петербурга ребята узнают, где жил поэт, почему ссорился с дворником и куда ходил в халате и тапочках. Выяснят, почему Александр Сергеевич хотел поступить в гусарский полк и по какой причине его мечта не сбылась. Поймут, почему он постоянно переезжал с квартиры на квартиру. Представят ритм петербургской жизни и откроют места, где проходили самые зрелищные городские праздники. А еще одной важной темой станет дружба! Петербург был городом друзей и соратников Пушкина — и на прогулке мы покажем места, где жили приятели поэта, которым он посвятил известные строки.
Маршрут нашего путешествия: Пантелеймоновская церковь, Летний сад, Марсово поле, дом Адамини, Круглый рынок, Мойка 12.
Организационные детали
- Внимание: экскурсия не проходит по местам дуэли Пушкина
- Формат прогулки — семейный, мы не проводим эту программу для больших групп и школьных классов
- Экскурсию проведет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Пестеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7484 туристов
Я Алёна — экскурсовод, организатор семейных путешествий и экскурсий. Руководитель проекта семейных экскурсий и прогулок в Санкт-Петербурге и не только. Наша команда имеет большой опыт работы с детьми и семьями
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Совершенно потрясающая гид нам попалась. Столько выдала нам интересной информации о жизни Александра Сергеевича и его семьи в Санкт-Петербурге. Как одевались, где гуляли, что могли себе позволить, нравы и любимые
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г
Прекрасный экскурсовод Юлия! Подстраивалась под настроение, уровень знаний ребенка. Было интересно и сыну, и взрослым. Спасибо большое! очень рекомендую!!!
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Очень понравилась экскурсия!
Были двое взрослых и ребенок 7 лет.
Много картинок и иллюстраций,рассказ очень живой.
Экскурсовод была очень внимательная к юной гостье Петербурга и вела повествование для нее.
Выдала нам на прогулку вееры и подарила игру-пуговицу,а еще рисовали на асфальте котов Пушкина!
Всем рекомендую!
Были двое взрослых и ребенок 7 лет.
Много картинок и иллюстраций,рассказ очень живой.
Экскурсовод была очень внимательная к юной гостье Петербурга и вела повествование для нее.
Выдала нам на прогулку вееры и подарила игру-пуговицу,а еще рисовали на асфальте котов Пушкина!
Всем рекомендую!
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На этой экскурсии мы побывала в прошлом году. Нашим гидом была Татьяна, она провела интересную и увлекательно-познавательную экскурсию. Общий язык нашла с ребенком и заинтересовала. Дочери очень понравилось, а подарочек в виде трех сердец очень часто достает, перебирает и повторяет, что больше всего любил Пушкин. Татьяна, огромное Вам спасибо!
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8 июня Все прекрасно. И погуляли дети, и много нового узнали. Если бы не некоторые неадекватные родители, которым мешало солнце - вообще все было бы супер!
Будьте готовы к питерской переменчивой погоде. Берите зонт от дождя и палящего солнца, ребенку панаму непременно, маленьких детей в жару не берите.
Экскурсоводу Оле большое спасибо!
Будьте готовы к питерской переменчивой погоде. Берите зонт от дождя и палящего солнца, ребенку панаму непременно, маленьких детей в жару не берите.
Экскурсоводу Оле большое спасибо!
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Л
Большое спасибо Алёне за экскурсию и положительные эмоции, всё рассказано интересно и понятно для деток. А ещё, участников экскурсии ждут приятные сюрпризы🤗!
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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