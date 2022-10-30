На старинных улочках Петербурга ребята узнают, где жил поэт, почему ссорился с дворником и куда ходил в халате и тапочках. Выяснят, почему Александр Сергеевич хотел поступить в гусарский полк и по какой причине его мечта не сбылась. Поймут, почему он постоянно переезжал с квартиры на квартиру. Представят ритм петербургской жизни и откроют места, где проходили самые зрелищные городские праздники. А еще одной важной темой станет дружба! Петербург был городом друзей и соратников Пушкина — и на прогулке мы покажем места, где жили приятели поэта, которым он посвятил известные строки.
Маршрут нашего путешествия: Пантелеймоновская церковь, Летний сад, Марсово поле, дом Адамини, Круглый рынок, Мойка 12.