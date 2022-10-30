Гуляем с Пушкиным по Петербургу

О повседневной жизни великого сказочника - на экскурсии для детей 7-10 лет

У Александра Сергеевича всегда было полно забот: как вывезти на бал красавицу-жену, утихомирить хулиганку старшую дочку, как зарабатывать на жизнь творчеством.

На неформальной прогулке по центру дети пройдут по следам писателя, услышат увлекательные истории из его жизни и представят Петербург во времена, когда здесь светило солнце русской поэзии. Будет много шуток, загадок и игр!
Гуляем с Пушкиным по Петербургу
Гуляем с Пушкиным по Петербургу
Гуляем с Пушкиным по Петербургу
Гуляем с Пушкиным по Петербургу
Гуляем с Пушкиным по Петербургу
Гуляем с Пушкиным по Петербургу
Гуляем с Пушкиным по Петербургу
Гуляем с Пушкиным по Петербургу
Гуляем с Пушкиным по Петербургу
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Описание

🎩 Пушкинский Петербург

На старинных улочках Петербурга ребята узнают, где жил поэт, почему ссорился с дворником и куда ходил в халате и тапочках. Выяснят, почему Александр Сергеевич хотел поступить в гусарский полк и по какой причине его мечта не сбылась. Поймут, почему он постоянно переезжал с квартиры на квартиру. Представят ритм петербургской жизни и откроют места, где проходили самые зрелищные городские праздники. А еще одной важной темой станет дружба! Петербург был городом друзей и соратников Пушкина — и на прогулке мы покажем места, где жили приятели поэта, которым он посвятил известные строки.

Маршрут нашего путешествия: Пантелеймоновская церковь, Летний сад, Марсово поле, дом Адамини, Круглый рынок, Мойка 12.

Организационные детали

  • Внимание: экскурсия не проходит по местам дуэли Пушкина
  • Экскурсию проведет один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Пестеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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