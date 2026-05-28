О египетских мумиях слышали все. А о сибирских? Я покажу вам их, а ещё — единственную в мире колесницу скифов, самый древний ковёр и золото из Долины царей Тувы. Вы увидите статую двухголового Будды и шедевры искусства Китая и Ирана. Узнаете, какие мировые сенсации скрывает Эрмитаж и почему некоторые экспонаты не имеют аналогов даже у себя на родине.

Описание экскурсии

Древности Сибири

Вы увидите мумии и саркофаги, золотые украшения скифских царей, узнаете о скифском зверином стиле, древней моде и магических татуировках.

Согдиана — царство Великого шёлкового пути

Рассмотрим уникальные росписи дворцов знати, которые сохранились только в Эрмитаже.

Японские нэцкэ

Познакомимся с искусством миниатюрной японской скульптуры и её скрытыми символами.

Искусство Китая

Вы увидите нефритовых драконов, аметистовые цветы, фарфор, шёлк, бронзу и лаки — одну из лучших коллекций китайского искусства в России.

Пещера тысячи Будд

Осмотрим древние буддийские статуи и свитки из монастыря Могао в Дуньхуане.

Сенсационные находки из Хара-Хото

Вы увидите редчкие произведения раннесредневековой буддийской живописи, а я расскажу об искусстве Тангутского царства.

Искусство Ирана

Познакомлю вас с одной из лучших в мире коллекций домусульманского Ирана: серебряными блюдами царей, бронзой и персидскими миниатюрами.

Парадные залы Зимнего дворца

Поднимемся на балкон одного из парадных залов, взглянем на бывшие покои Николая I и одни из лучших видов внутри Эрмитажа.

Организационные детали

Дополнительные расходы — билеты в Эрмитаж (по запросу помогу с покупкой):