Другой Эрмитаж: шедевры Востока и находки Древней Сибири
Побывать в залах, где вместо Рафаэля - скифы и буддийские реликвии
О египетских мумиях слышали все.
А о сибирских? Я покажу вам их, а ещё — единственную в мире колесницу скифов, самый древний ковёр и золото из Долины царей Тувы. Вы увидите статую двухголового Будды и шедевры искусства Китая и Ирана.
Узнаете, какие мировые сенсации скрывает Эрмитаж и почему некоторые экспонаты не имеют аналогов даже у себя на родине.
Описание экскурсии
Древности Сибири
Вы увидите мумии и саркофаги, золотые украшения скифских царей, узнаете о скифском зверином стиле, древней моде и магических татуировках.
Согдиана — царство Великого шёлкового пути
Рассмотрим уникальные росписи дворцов знати, которые сохранились только в Эрмитаже.
Японские нэцкэ
Познакомимся с искусством миниатюрной японской скульптуры и её скрытыми символами.
Искусство Китая
Вы увидите нефритовых драконов, аметистовые цветы, фарфор, шёлк, бронзу и лаки — одну из лучших коллекций китайского искусства в России.
Пещера тысячи Будд
Осмотрим древние буддийские статуи и свитки из монастыря Могао в Дуньхуане.
Сенсационные находки из Хара-Хото
Вы увидите редчкие произведения раннесредневековой буддийской живописи, а я расскажу об искусстве Тангутского царства.
Искусство Ирана
Познакомлю вас с одной из лучших в мире коллекций домусульманского Ирана: серебряными блюдами царей, бронзой и персидскими миниатюрами.
Парадные залы Зимнего дворца
Поднимемся на балкон одного из парадных залов, взглянем на бывшие покои Николая I и одни из лучших видов внутри Эрмитажа.
Организационные детали
Дополнительные расходы — билеты в Эрмитаж:
взрослые — 700 ₽ за чел.
дети от 14 до 18 лет, студенты и пенсионеры — 300 ₽ за чел.
дети до 14 лет — бесплатно
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Пенсионеры
1650 ₽
Стандартный
1875 ₽
Студенты
1650 ₽
Школьники
1500 ₽
На Дворцовой площади
Экскурсия длится около 2.5 часов
Михаил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я — гид-экскурсовод по Санкт-Петербургу и пригородам с большим опытом работы, городской аккредитацией и всеми необходимыми лицензиями.
взрослыми и детьми. Умею тонко чувствовать красоту и люблю интересно показывать её другим людям.
взрослыми и детьми. Умею тонко чувствовать красоту и люблю интересно показывать её другим людям.
Быть гидом — это моё призвание. С 2018 года я провел сотни экскурсий и получил огромное количество восторженных отзывов. Но я не останавливаюсь на достигнутом, постоянно совершенствую свои навыки и осваиваю новые знания, ведь это тоже очень важная часть профессии гида. Цель моих экскурсий — помочь гостям погрузиться в удивительную и прекрасную атмосферу былой имперской столицы, приобщиться к её тайнам и открыть для себя её чарующую красоту.
