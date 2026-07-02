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Итальянские шедевры Эрмитажа

Открыть готику, Ренессанс, барокко во вдохновляющем путешествии-исследовании
Итальянское искусство даёт нам доступ к мощнейшим витальным энергиям.

На экскурсии мы осуществим сдвиг восприятия — и переместимся в земли Флоренции, Венеции, Рима… В истории стилей и биографии художников, символике и
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сюжетном дискурсе их шедевров нам предстоит отыскать путь к сердцу L’arte italiana.

А поведут нас за руку титаны Возрождения — Рафаэль, Леонардо, Микеланджело, Тициан и другие мастера, представленные в фундаментальной коллекции итальянской живописи Эрмитажа.

5
21 отзыв
Итальянские шедевры Эрмитажа
Итальянские шедевры Эрмитажа
Итальянские шедевры Эрмитажа

Описание экскурсии

Комфортная двухчастная программа

Экскурсия состоит из двух блоков, а в перерыве между ними мы переведём дух и выпьем по чашечке чая/кофе в комфортабельной зоне отдыха.

Сперва мы познакомимся с истоками Возрождения, в частности, с творчеством Симоне Мартини и других мастеров, связанных с готической и византийской художественными традициями. Далее пройдём сквозь ожерелье «итальянских кабинетов», в которых произойдут наши встречи с Фра Анжелико, Сандро Ботичелли, Пьетро Перуджино, и не только.

Предельного внимания удостоятся изысканные мадонны Леонардо и Рафаэля, полный сжатой энергии «Скорчившийся мальчик» Микеланджело, а также творчество разочаровавшихся в идеях Ренессанса, но весьма эффектных мастеров-маньеристов.
После перерыва мы будем фланировать вереницей «венецианских кабинетов», где оценим изысканную колористику и волнующий эротизм Джорджоне, бушующую трагическую мощь кисти Тициана.

Финальным, но громким аккордом станет наш вход под необъятные своды «итальянских просветов», где мы прикоснёмся к позднему Ренессансу в лице Веронезе, Тинторетто, к ликующему барокко в исполнении Луки Джордано. Наконец, мы затаим дыхание перед мелодичным и стильным «Лютнистом» страстного Караваджо.

Комплексное погружение

Цель экскурсии — открыться навстречу бурному потоку абсолютной художественной мощи. В качестве инструментов-ключей мы используем в нашем путешествии несколько подходов:

  • Прежде всего, обратимся к истории искусств, причём это будет как личная жизнь художников, так и история стилей, и дополнительно — политический контекст бурных эпох.
  • Кроме того, нас поведёт по музею символический анализ, и путеводной нитью нашего взгляда станет философская наука — эстетика.
  • Далее, мы детально изучим сюжетный дискурс: оценим идеи живописцев, вникая в античную мифологию, а также в сюжеты священных легенд и в события реальной истории.
  • Наконец, мы обратим внимание на технические новации художников.

Таким образом, наш экскурсионный подход станет комплексным и многогранным. При этом мы постараемся избежать нагромождения дат, повторов и общих мест. Моя задача — дать слушателям, во-первых, оригинальную, незатасканную и при этом достоверную информацию, а во-вторых, предоставить тематический простор, на котором могли бы взойти ростки собственных осмыслений, переживаний, а главное — творческих вдохновений.

Экскурсия подойдёт тем, кто

  • интересуется историей и философией
  • склонен к рефлексии и размышлениям
  • готов взглянуть на искусство с необычного ракурса
  • готов погрузиться в детали, не забывая о главном…

Организационные детали

  • Билеты не включены в стоимость. Вы можете купить их на официальном сайте Эрмитажа (500 ₽ взрослый, дети до 14 лет — бесплатно, есть льготы)
  • Билет для гида не нужен

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1043 туристов
В своих медиациях я опираюсь только на авторитетные источники, в том числе весьма редкие. Стремлюсь создать атмосферу непринуждённого, однако насыщенного тематического общения. Со своей стороны, я гарантирую подробный, компетентный рассказ.
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Однако, в любой момент прогулки я приветствую свободу ваших реакций, уточняющих вопросов, актуальных дополнений. Своим призванием я считаю создание импровизированного пространства для общения, в котором у вас состоялась бы живая, экзистенциально важная встреча с искусством, историей, духом Петербурга.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
3
2
1
Ю
Экскурсию Дмитрий провел на высочайшем уровне. много интересных фактов, глубокое знание материала, слышит и реагирует на вопросы собеседников. Получили много новой информации. мы не раз посещаем музей и итальянскую экспозицию, но Дмитрию удалось заинтересовать еще больше. Вместо 1,5 часов, мы провели с Дмитрием 2 часа, которые полетели незаметно. Спасибо и надеемся, что еще не раз обратимся к нему. Очень рекомендуем.
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Елена
Экскурсия очень содержательная, увидели главные шедевры итальянских художников, узнали интересные легенды и истории. Дмитрий очень общительный и может рассказать все простым языком о сложном.
Экскурсия очень содержательная, увидели главные шедевры итальянских художников, узнали интересные легенды и истории. Дмитрий очень общительный
Экскурсия очень содержательная, увидели главные шедевры итальянских художников, узнали интересные легенды и истории. Дмитрий очень общительный
Экскурсия очень содержательная, увидели главные шедевры итальянских художников, узнали интересные легенды и истории. Дмитрий очень общительный
Экскурсия очень содержательная, увидели главные шедевры итальянских художников, узнали интересные легенды и истории. Дмитрий очень общительный
Экскурсия очень содержательная, увидели главные шедевры итальянских художников, узнали интересные легенды и истории. Дмитрий очень общительный
Экскурсия очень содержательная, увидели главные шедевры итальянских художников, узнали интересные легенды и истории. Дмитрий очень общительный
Экскурсия очень содержательная, увидели главные шедевры итальянских художников, узнали интересные легенды и истории. Дмитрий очень общительный
Экскурсия очень содержательная, увидели главные шедевры итальянских художников, узнали интересные легенды и истории. Дмитрий очень общительный+2
Экскурсия очень содержательная, увидели главные шедевры итальянских художников, узнали интересные легенды и истории. Дмитрий очень общительный
Экскурсия очень содержательная, увидели главные шедевры итальянских художников, узнали интересные легенды и истории. Дмитрий очень общительный
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Елена
Очень хотелось начать изучение произведений искусства более подробно,нежели просто пробежать по залам Эрмитажа с аудиогидом. И просматривая предлагаемые экскурсии на Трипстер, наткнулись на экскурсии Дмитрия. Отзывы все выше похвал. Отлично.
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Бронируем…..
Я была с сыном 15 лет, который как и многие молодые люди, более склонен к комп играм, и искусство не является его *коньком*. Основная моя задача была заинтересовать и разговорить в свете изучаемого направления живописи современного подростка, ну и самой насладиться деталями.
Дмитрий отлично вёл нас все эти 3 часа:без надрывов в голосе, от которых устанешь у некоторых экскурсоводов, без навязчивости и ультимативности, гибко и последовательно. И это был не только монолог экскурсовода, мы все участвовали в этой экскурсии:мы с сыном по-очереди пытались описать ощущения от просматриваемых картин под чутким руководством Дмитрия, который направлял наши мысли, помогал, подсказывал… Дмитрий прекрасно знает культуру, искусство,историю, биографию художников, а так же такие детали о картинах, о которых мы можем только узнать, перечитав тонны книг.
В следующие каникулы мы планируем заказать следующую экскурсию у Дмитрия, чтобы продолжить погружаться в мир искусства. Спасибо огромное Дмитрию.

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С
В июле гуляли с Дмитрием по Эрмитажу и смотрели итальянские шедевры. Прошел месяц, многие картины в памяти очень свежи, наверное потому что это не стандартная обзорка типа "подошли - остановились
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на минуту - пошли дальше, т. к. шедевров много, а времени мало", а предложение остановиться, приглядеться, найти то, что скрыто, не на виду и сам наверняка пройдешь мимо, если не знаешь. Очень понравилось!

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О
Большое спасибо Дмитрию за экскурсию. Дмитрий настоящий профессионал своего дела, очень вовлеченный в рассматриваемую тему. Произведения итальянских творцов были представлены нам, участникам, в очень интересном свете. Желающим записаться я рекомендую выбирать время суток, в которое Эрмитаж посещает наименьшее количество людей, дабы вы имели возможность в полной мере насладиться итальянскими шедеврами и интереснейшими комментариями Дмитрия.
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М
Спасибо Дмитрию. Наверное, в первую очередь, можно порекомендовать экскурсию тем, кто предпочитает дискуссию нудному перечислению фактов. По Эрмитажу можно ходить бесконечно. Но если вы не впервые, можно сосредоточить внимание на
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одном разделе. Даже он чрезвычайно обширен и все не охватишь. Но это чуть ли не единственная экскурсия на сайте, которая не предлагает "Эрмитаж за 2 часа". Для более пристального созерцания. Рекомендую.

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