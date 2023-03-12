Итальянская живопись в Эрмитаже: готика, Ренессанс, барокко

Коснуться вершин мирового художественного наследия во вдохновляющем путешествии-исследовании

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Итальянское искусство даёт нам доступ к мощнейшим витальным энергиям.

На экскурсии мы осуществим сдвиг восприятия — и переместимся в земли Флоренции, Венеции, Рима… В истории стилей и биографии художников, символике и сюжетном дискурсе их шедевров нам предстоит отыскать путь к сердцу L’arte italiana.

А поведут нас за руку титаны Возрождения — Рафаэль, Леонардо, Микеланджело, Тициан и другие мастера, представленные в фундаментальной коллекции итальянской живописи Эрмитажа.
Итальянская живопись в Эрмитаже: готика, Ренессанс, барокко
Итальянская живопись в Эрмитаже: готика, Ренессанс, барокко
Итальянская живопись в Эрмитаже: готика, Ренессанс, барокко
Итальянская живопись в Эрмитаже: готика, Ренессанс, барокко
Итальянская живопись в Эрмитаже: готика, Ренессанс, барокко
Итальянская живопись в Эрмитаже: готика, Ренессанс, барокко
Итальянская живопись в Эрмитаже: готика, Ренессанс, барокко
Итальянская живопись в Эрмитаже: готика, Ренессанс, барокко
Итальянская живопись в Эрмитаже: готика, Ренессанс, барокко
Итальянская живопись в Эрмитаже: готика, Ренессанс, барокко
Итальянская живопись в Эрмитаже: готика, Ренессанс, барокко
Итальянская живопись в Эрмитаже: готика, Ренессанс, барокко
Итальянская живопись в Эрмитаже: готика, Ренессанс, барокко
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Описание

Что вас ожидает

Комфортная двухчастная программа

Экскурсия состоит из двух блоков (по 1,5 часа каждый), разделённых кофейной паузой (30 минут).

Вначале мы познакомимся с истоками Ренессанса, в частности, с творчеством Мартини и других мастеров, связанных с готической, а также византийской художественными традициями. Далее, пройдём сквозь ожерелье «итальянских кабинетов», в которых произойдут наши встречи с Фра Анжелико, Липпи, Ботичелли, Перуджино. Предельного внимания удостоятся изысканные мадонны Да Винчи и Рафаэля, полная сжатой энергии скульптура Микеланджело, а также творчество фасцинированных Ренессансом, но разочаровавшихся в нём бунтарей — маньеристов.

После перерыва мы будем фланировать вереницей «венецианских кабинетов», где оценим изысканную колористику и волнующий эротизм Джорджоне, бушующую трагическую мощь кисти Тициана, прикоснёмся к ликующему барокко в лице Веронезе и Тинторетто. Финальным, но громким аккордом станет наш вход под необъятные своды «итальянских просветов», где мы, среди прочего, затаим дыхание перед мечтательным лютнистом Караваджо, мученичеством св. Петра кисти Спада, макабрической Клеопатрой Станционе. Вспомним и о расцвете могущества Римской империи — в чём нам помогут монументальные полотна Тьеполо.

Комплексное погружение

Цель экскурсии — открыться навстречу бурному потоку абсолютной художественной мощи. В качестве инструментов-ключей мы используем в нашем путешествии несколько подходов:

  • Прежде всего, обратимся к истории искусств, причём это будет как личная жизнь художников, так и история стилей, и дополнительно — политический контекст бурных эпох.
  • Кроме того, нас поведёт по музею символический анализ, и путеводной нитью нашего взгляда станет философская наука — эстетика.
  • Далее, мы детально изучим сюжетный дискурс: оценим идеи живописцев, вникая в античную мифологию, а также в сюжеты священных легенд и в события реальной истории.
  • Наконец, мы обратим внимание на технические новации художников.

Таким образом, наш экскурсионный подход станет комплексным и многогранным. При этом мы постараемся избежать нагромождения дат, повторов и общих мест. Моя задача — дать слушателям, во-первых, оригинальную, незатасканную и при этом достоверную информацию, а во-вторых, предоставить тематический простор, на котором могли бы взойти ростки собственных осмыслений, переживаний, а главное — творческих вдохновений.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто

  • интересуется историей и философией
  • склонен к рефлексии и размышлениям
  • готов взглянуть на искусство с необычного ракурса
  • готов погрузиться в детали, не забывая о главном…

Организационные детали

  • Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость. Вы покупаете их отдельно и самостоятельно.
  • Билеты вы можете купить на Трипстере: купить билет
  • Билет для гида не нужен

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Эрмитаже, у Иорданской лестницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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