Экскурсия состоит из двух блоков (по 1,5 часа каждый), разделённых кофейной паузой (30 минут).
Вначале мы познакомимся с истоками Ренессанса, в частности, с творчеством Мартини и других мастеров, связанных с готической, а также византийской художественными традициями. Далее, пройдём сквозь ожерелье «итальянских кабинетов», в которых произойдут наши встречи с Фра Анжелико, Липпи, Ботичелли, Перуджино. Предельного внимания удостоятся изысканные мадонны Да Винчи и Рафаэля, полная сжатой энергии скульптура Микеланджело, а также творчество фасцинированных Ренессансом, но разочаровавшихся в нём бунтарей — маньеристов.
После перерыва мы будем фланировать вереницей «венецианских кабинетов», где оценим изысканную колористику и волнующий эротизм Джорджоне, бушующую трагическую мощь кисти Тициана, прикоснёмся к ликующему барокко в лице Веронезе и Тинторетто. Финальным, но громким аккордом станет наш вход под необъятные своды «итальянских просветов», где мы, среди прочего, затаим дыхание перед мечтательным лютнистом Караваджо, мученичеством св. Петра кисти Спада, макабрической Клеопатрой Станционе. Вспомним и о расцвете могущества Римской империи — в чём нам помогут монументальные полотна Тьеполо.
Цель экскурсии — открыться навстречу бурному потоку абсолютной художественной мощи. В качестве инструментов-ключей мы используем в нашем путешествии несколько подходов:
Таким образом, наш экскурсионный подход станет комплексным и многогранным. При этом мы постараемся избежать нагромождения дат, повторов и общих мест. Моя задача — дать слушателям, во-первых, оригинальную, незатасканную и при этом достоверную информацию, а во-вторых, предоставить тематический простор, на котором могли бы взойти ростки собственных осмыслений, переживаний, а главное — творческих вдохновений.