Итальянское искусство даёт нам доступ к мощнейшим витальным энергиям.На экскурсии мы осуществим сдвиг восприятия — и переместимся в земли Флоренции, Венеции, Рима… В истории стилей и биографии художников, символике и

сюжетном дискурсе их шедевров нам предстоит отыскать путь к сердцу L’arte italiana. А поведут нас за руку титаны Возрождения — Рафаэль, Леонардо, Микеланджело, Тициан и другие мастера, представленные в фундаментальной коллекции итальянской живописи Эрмитажа.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Комфортная двухчастная программа

Экскурсия состоит из двух блоков, а в перерыве между ними мы переведём дух и выпьем по чашечке чая/кофе в комфортабельной зоне отдыха.

Сперва мы познакомимся с истоками Возрождения, в частности, с творчеством Симоне Мартини и других мастеров, связанных с готической и византийской художественными традициями. Далее пройдём сквозь ожерелье «итальянских кабинетов», в которых произойдут наши встречи с Фра Анжелико, Сандро Ботичелли, Пьетро Перуджино, и не только.

Предельного внимания удостоятся изысканные мадонны Леонардо и Рафаэля, полный сжатой энергии «Скорчившийся мальчик» Микеланджело, а также творчество разочаровавшихся в идеях Ренессанса, но весьма эффектных мастеров-маньеристов.

После перерыва мы будем фланировать вереницей «венецианских кабинетов», где оценим изысканную колористику и волнующий эротизм Джорджоне, бушующую трагическую мощь кисти Тициана.

Финальным, но громким аккордом станет наш вход под необъятные своды «итальянских просветов», где мы прикоснёмся к позднему Ренессансу в лице Веронезе, Тинторетто, к ликующему барокко в исполнении Луки Джордано. Наконец, мы затаим дыхание перед мелодичным и стильным «Лютнистом» страстного Караваджо.

Комплексное погружение

Цель экскурсии — открыться навстречу бурному потоку абсолютной художественной мощи. В качестве инструментов-ключей мы используем в нашем путешествии несколько подходов:

Прежде всего, обратимся к истории искусств, причём это будет как личная жизнь художников, так и история стилей, и дополнительно — политический контекст бурных эпох.

Кроме того, нас поведёт по музею символический анализ, и путеводной нитью нашего взгляда станет философская наука — эстетика.

Далее, мы детально изучим сюжетный дискурс: оценим идеи живописцев, вникая в античную мифологию, а также в сюжеты священных легенд и в события реальной истории.

Наконец, мы обратим внимание на технические новации художников.

Таким образом, наш экскурсионный подход станет комплексным и многогранным. При этом мы постараемся избежать нагромождения дат, повторов и общих мест. Моя задача — дать слушателям, во-первых, оригинальную, незатасканную и при этом достоверную информацию, а во-вторых, предоставить тематический простор, на котором могли бы взойти ростки собственных осмыслений, переживаний, а главное — творческих вдохновений.

Экскурсия подойдёт тем, кто

интересуется историей и философией

склонен к рефлексии и размышлениям

готов взглянуть на искусство с необычного ракурса

готов погрузиться в детали, не забывая о главном…

Организационные детали