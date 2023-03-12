Итальянское искусство даёт нам доступ к мощнейшим витальным энергиям. На экскурсии мы осуществим сдвиг восприятия — и переместимся в земли Флоренции, Венеции, Рима… В истории стилей и биографии художников, символике и сюжетном дискурсе их шедевров нам предстоит отыскать путь к сердцу L’arte italiana. А поведут нас за руку титаны Возрождения — Рафаэль, Леонардо, Микеланджело, Тициан и другие мастера, представленные в фундаментальной коллекции итальянской живописи Эрмитажа.

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Описание

Что вас ожидает

Комфортная двухчастная программа

Экскурсия состоит из двух блоков (по 1,5 часа каждый), разделённых кофейной паузой (30 минут).

Вначале мы познакомимся с истоками Ренессанса, в частности, с творчеством Мартини и других мастеров, связанных с готической, а также византийской художественными традициями. Далее, пройдём сквозь ожерелье «итальянских кабинетов», в которых произойдут наши встречи с Фра Анжелико, Липпи, Ботичелли, Перуджино. Предельного внимания удостоятся изысканные мадонны Да Винчи и Рафаэля, полная сжатой энергии скульптура Микеланджело, а также творчество фасцинированных Ренессансом, но разочаровавшихся в нём бунтарей — маньеристов.

После перерыва мы будем фланировать вереницей «венецианских кабинетов», где оценим изысканную колористику и волнующий эротизм Джорджоне, бушующую трагическую мощь кисти Тициана, прикоснёмся к ликующему барокко в лице Веронезе и Тинторетто. Финальным, но громким аккордом станет наш вход под необъятные своды «итальянских просветов», где мы, среди прочего, затаим дыхание перед мечтательным лютнистом Караваджо, мученичеством св. Петра кисти Спада, макабрической Клеопатрой Станционе. Вспомним и о расцвете могущества Римской империи — в чём нам помогут монументальные полотна Тьеполо.

Комплексное погружение

Цель экскурсии — открыться навстречу бурному потоку абсолютной художественной мощи. В качестве инструментов-ключей мы используем в нашем путешествии несколько подходов:

Прежде всего, обратимся к истории искусств, причём это будет как личная жизнь художников, так и история стилей, и дополнительно — политический контекст бурных эпох.

Кроме того, нас поведёт по музею символический анализ, и путеводной нитью нашего взгляда станет философская наука — эстетика.

Далее, мы детально изучим сюжетный дискурс: оценим идеи живописцев, вникая в античную мифологию, а также в сюжеты священных легенд и в события реальной истории.

Наконец, мы обратим внимание на технические новации художников.

Таким образом, наш экскурсионный подход станет комплексным и многогранным. При этом мы постараемся избежать нагромождения дат, повторов и общих мест. Моя задача — дать слушателям, во-первых, оригинальную, незатасканную и при этом достоверную информацию, а во-вторых, предоставить тематический простор, на котором могли бы взойти ростки собственных осмыслений, переживаний, а главное — творческих вдохновений.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто

интересуется историей и философией

склонен к рефлексии и размышлениям

готов взглянуть на искусство с необычного ракурса

готов погрузиться в детали, не забывая о главном…

Организационные детали