Что вас ждет

Просмотр VR-фильма «Эрмитаж. Погружение в историю»

Во время просмотра вы погрузитесь в атмосферу Эрмитажа царской эпохи при помощи новейших технологий, объединивших виртуальную реальность и кино. Это первая в России VR-экскурсия по музею, которую проведет один из самых известных российских актеров — Константин Хабенский.

Традиционно Эрмитаж — обязательный пункт экскурсионной программы. Одним из филиалов музея является реставрационно-выставочный комплекс «Старая Деревня», в котором Вы сегодня и побываете. То, что когда-то было в опечатанных хранилищах, сегодня доступно широкой публике. Среди постоянной коллекции музея: хранилище предметов мебели и быта, оружейный зал, галерея костюмов, отделы русской культуры и западноевропейского искусства.

Арт-медиация в Главном штабе Эрмитажа

Формат арт-медиаций — «новое слово» в жизни русских музеев. Такие экскурсии вовлекают зрителей в диалог с куратором музея и с произведениями искусства, предлагая вместо пассивного восприятия их активное познание.

Вас ждет новая интерактивная программа «Арт-медиация» по экспозиции французского модернистского искусства, во время которой Вы вместе с экскурсоводом-медиатором попытаетесь понять почему работы Моне, Дега, Сезанна, Гогена, Ван Гога и Матисса вызывали скандалы и воспринимались как революция в мире живописи и искусства начала XX века.

Экскурсионные остановки: Реставрационно-хранительский центр Эрмитажа «Старая деревня», Дворцовая площадь.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

трансфер,

услуги экскурсовода,

просмотр VR-фильма,

входной билет с экскурсией в реставрационно-хранительский центр Эрмитаж «Старая деревня»,

арт-медиация в Главном штабе Эрмитажа.

Туристы оплачивают самостоятельно:

обед.