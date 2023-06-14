Другой Эрмитаж
Мы посмотрим VR-фильм, погрузимся в атмосферу Эрмитажа царской эпохи при помощи новейших технологий, объединивших виртуальную реальность и кино.
Отправимся на интерактивную программу «Арт-медиация», узнаем почему работы Моне, Дега, Сезанна, Гогена, Ван Гога и Матисса вызывали скандалы и воспринимались как революция в мире живописи и искусства начала XX века.
Отправимся на интерактивную программу «Арт-медиация», узнаем почему работы Моне, Дега, Сезанна, Гогена, Ван Гога и Матисса вызывали скандалы и воспринимались как революция в мире живописи и искусства начала XX века.
Ближайшие даты:
14
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16
июн
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Невский проспект
- Троицкий мост
- Петропавловская крепость
- Каменноостровский проспект
- Фондохранилище Эрмитажа
- Дворцовая площадь
- Главный Штаб
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Просмотр VR-фильма «Эрмитаж. Погружение в историю»
Во время просмотра вы погрузитесь в атмосферу Эрмитажа царской эпохи при помощи новейших технологий, объединивших виртуальную реальность и кино. Это первая в России VR-экскурсия по музею, которую проведет один из самых известных российских актеров — Константин Хабенский.
Традиционно Эрмитаж — обязательный пункт экскурсионной программы. Одним из филиалов музея является реставрационно-выставочный комплекс «Старая Деревня», в котором Вы сегодня и побываете. То, что когда-то было в опечатанных хранилищах, сегодня доступно широкой публике. Среди постоянной коллекции музея: хранилище предметов мебели и быта, оружейный зал, галерея костюмов, отделы русской культуры и западноевропейского искусства.
Арт-медиация в Главном штабе Эрмитажа
Формат арт-медиаций — «новое слово» в жизни русских музеев. Такие экскурсии вовлекают зрителей в диалог с куратором музея и с произведениями искусства, предлагая вместо пассивного восприятия их активное познание.
Вас ждет новая интерактивная программа «Арт-медиация» по экспозиции французского модернистского искусства, во время которой Вы вместе с экскурсоводом-медиатором попытаетесь понять почему работы Моне, Дега, Сезанна, Гогена, Ван Гога и Матисса вызывали скандалы и воспринимались как революция в мире живописи и искусства начала XX века.
Экскурсионные остановки: Реставрационно-хранительский центр Эрмитажа «Старая деревня», Дворцовая площадь.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- трансфер,
- услуги экскурсовода,
- просмотр VR-фильма,
- входной билет с экскурсией в реставрационно-хранительский центр Эрмитаж «Старая деревня»,
- арт-медиация в Главном штабе Эрмитажа.
Туристы оплачивают самостоятельно:
обед.
по средам и пятницам в 09:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги экскурсовода
- Просмотр VR фильма
- Входной билет с экскурсией в реставрационно-хранительский центр Эрмитаж Старая деревня
- Арт-медиация в Главном Штабе Эрмитажа
- Что не входит
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Лиговский пр. , 10 / 118, гостиница «Октябрьская»Завершение: Дворцовая площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: по средам и пятницам в 09:30Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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