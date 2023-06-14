Другой Эрмитаж: VR с Хабенским + хранилище Эрмитажа + Главный штаб

Другой Эрмитаж

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Мы посмотрим VR-фильм, погрузимся в атмосферу Эрмитажа царской эпохи при помощи новейших технологий, объединивших виртуальную реальность и кино.

Отправимся на интерактивную программу «Арт-медиация», узнаем почему работы Моне, Дега, Сезанна, Гогена, Ван Гога и Матисса вызывали скандалы и воспринимались как революция в мире живописи и искусства начала XX века.
Другой Эрмитаж: VR с Хабенским + хранилище Эрмитажа + Главный штаб
Другой Эрмитаж: VR с Хабенским + хранилище Эрмитажа + Главный штаб
Другой Эрмитаж: VR с Хабенским + хранилище Эрмитажа + Главный штаб
Другой Эрмитаж: VR с Хабенским + хранилище Эрмитажа + Главный штаб
Другой Эрмитаж: VR с Хабенским + хранилище Эрмитажа + Главный штаб
Другой Эрмитаж: VR с Хабенским + хранилище Эрмитажа + Главный штаб
Ближайшие даты:
14
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Что вас ожидает:

  • Невский проспект
  • Троицкий мост
  • Петропавловская крепость
  • Каменноостровский проспект
  • Фондохранилище Эрмитажа
  • Дворцовая площадь
  • Главный Штаб
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Просмотр VR-фильма «Эрмитаж. Погружение в историю»

Во время просмотра вы погрузитесь в атмосферу Эрмитажа царской эпохи при помощи новейших технологий, объединивших виртуальную реальность и кино. Это первая в России VR-экскурсия по музею, которую проведет один из самых известных российских актеров — Константин Хабенский.
Традиционно Эрмитаж — обязательный пункт экскурсионной программы. Одним из филиалов музея является реставрационно-выставочный комплекс «Старая Деревня», в котором Вы сегодня и побываете. То, что когда-то было в опечатанных хранилищах, сегодня доступно широкой публике. Среди постоянной коллекции музея: хранилище предметов мебели и быта, оружейный зал, галерея костюмов, отделы русской культуры и западноевропейского искусства.

Арт-медиация в Главном штабе Эрмитажа

Формат арт-медиаций — «новое слово» в жизни русских музеев. Такие экскурсии вовлекают зрителей в диалог с куратором музея и с произведениями искусства, предлагая вместо пассивного восприятия их активное познание.
Вас ждет новая интерактивная программа «Арт-медиация» по экспозиции французского модернистского искусства, во время которой Вы вместе с экскурсоводом-медиатором попытаетесь понять почему работы Моне, Дега, Сезанна, Гогена, Ван Гога и Матисса вызывали скандалы и воспринимались как революция в мире живописи и искусства начала XX века.
Экскурсионные остановки: Реставрационно-хранительский центр Эрмитажа «Старая деревня», Дворцовая площадь.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер,
  • услуги экскурсовода,
  • просмотр VR-фильма,
  • входной билет с экскурсией в реставрационно-хранительский центр Эрмитаж «Старая деревня»,
  • арт-медиация в Главном штабе Эрмитажа.

Туристы оплачивают самостоятельно:

обед.

по средам и пятницам в 09:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги экскурсовода
  • Просмотр VR фильма
  • Входной билет с экскурсией в реставрационно-хранительский центр Эрмитаж Старая деревня
  • Арт-медиация в Главном Штабе Эрмитажа
Что не входит
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский пр. , 10 / 118, гостиница «Октябрьская»
Завершение: Дворцовая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: по средам и пятницам в 09:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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