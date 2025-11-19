«Петербург – самый неочевидный и самый умышленный город на всем Земном шаре» – написал гениальный Достоевский, сумевший отразить самую суть своего любимого города одной фразой.
За шикарными фасадами города скрываются коммунальные
За шикарными фасадами города скрываются коммунальные
Описание экскурсииДворы и Парадные Петербурга – это обзорная пешая экскурсия по Петербургу, по его улочкам, парадным, дворам, тайнам и судьбам. Мы побываем в самых шикарных и интересных парадных в центре Петербурга, научимся различать архитектурные стили, узнаем шокирующие детали из быта прошлых веков и современности, попытаемся разобраться в загадках, связанных со строительством города. Важная информация: Экскурсия прекрасно подойдет и для гостей города для неформального знакомства с Санкт-Петербургом и для местных жителей – даже самые искушенные краеведы найдут для себя много интересного. Экскурсия подготовлена, в том числе, для учеников школ и для студентов ВУЗов
Каждую среду и субботу в 13.00
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. Владимирская
Завершение: Пять углов
Когда и сколько длится?
Когда: Каждую среду и субботу в 13.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Экскурсия прекрасно подойдет и для гостей города для неформального знакомства с Санкт-Петербургом и для местных жителей - даже самые искушенные краеведы найдут для себя много интересного
- Экскурсия подготовлена, в том числе, для учеников школ и для студентов ВУЗов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
50%
Групповая
до 20 чел.
Петербург с высоты + парадные и дворы-колодцы
Увидеть Северную столицу сверху и заглянуть внутрь старинных дворов и парадных
Начало: У СТ.М. «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 11:30 и 15:00
Сегодня в 11:30
21 ноя в 11:30
999 ₽
1998 ₽ за человека
-
20%
Групповая
до 15 чел.
Легендарные дворы и парадные Петербурга. Подъём на безопасную крышу
Начало: Место встречи: ул. Рубинштейна Д. 1
Расписание: Каждый день в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1600 ₽
2000 ₽ за человека
-
20%
Групповая
до 20 чел.
Дворы и парадные Петербурга - шаг внутрь старого города
Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. Владимирская
Расписание: согласно расписанию в календаре
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
855.20 ₽
1069 ₽ за человека