За шикарными фасадами города скрываются коммунальные читать дальше квартиры, за изысканными парадными – лабиринты проходных дворов, за богатством и славой – сложные судьбы, за ширмой официальной истории – очевидные несовпадения.



Петербург – город оксюморон, здесь грань между невозможным и реальностью очень зыбкая, надо лишь уметь взглянуть на нее с правильного угла. «Петербург – самый неочевидный и самый умышленный город на всем Земном шаре» – написал гениальный Достоевский, сумевший отразить самую суть своего любимого города одной фразой.

Описание экскурсии Дворы и Парадные Петербурга – это обзорная пешая экскурсия по Петербургу, по его улочкам, парадным, дворам, тайнам и судьбам. Мы побываем в самых шикарных и интересных парадных в центре Петербурга, научимся различать архитектурные стили, узнаем шокирующие детали из быта прошлых веков и современности, попытаемся разобраться в загадках, связанных со строительством города. Важная информация: Экскурсия прекрасно подойдет и для гостей города для неформального знакомства с Санкт-Петербургом и для местных жителей – даже самые искушенные краеведы найдут для себя много интересного. Экскурсия подготовлена, в том числе, для учеников школ и для студентов ВУЗов

