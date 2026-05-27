Ар-деко — это стиль богатства.
В советском Петербурге такая эстетика выглядела чужой: страна строила новое общество, где роскошь считалась пережитком прошлого. Однако этот стиль здесь появляется. Иногда — в деталях. Иногда — почти открыто, в домах для новой элиты.
На экскурсии мы рассмотрим историю противоречия советского ар-деко — между идеологией и эстетикой, официальным и реальным.
В советском Петербурге такая эстетика выглядела чужой: страна строила новое общество, где роскошь считалась пережитком прошлого. Однако этот стиль здесь появляется. Иногда — в деталях. Иногда — почти открыто, в домах для новой элиты.
На экскурсии мы рассмотрим историю противоречия советского ар-деко — между идеологией и эстетикой, официальным и реальным.
Описание экскурсии
Начнём с дома Бассейного товарищества, который опередил своё время. Его геометрия, масштаб и декоративная строгость уже содержат черты будущего ар-деко.
Затем отправимся к Дому Радио — ещё одному примеру, который по духу и пластике предвосхищает стиль, сформировавшийся позже.
Продолжим маршрут у дома Военморов, где ар-деко проявляется уже более уверенно: в пропорциях, симметрии и ощущении статуса.
Увидим жилой дом работников искусств и дом работников Ленфильма, где эстетика ар-деко сочетается с идеей нового советского быта.
Рассмотрим Дом Ленсовета — более поздний и уже почти официальный вариант «репрезентативной» архитектуры, где строгость и монументальность выходят на первый план.
Мы обсудим:
- что такое ар-деко и почему он считается «дорогим» стилем
- как этот стиль проявился в Советском Союзе, несмотря на идеологию
- кто был заказчиком таких зданий и кто в них жил
- почему часть архитектуры предвосхитила ар-деко ещё до его появления
- как формировалась новая элита Ленинграда
- в чём разница между конструктивизмом, ар-деко и сталинской архитектурой
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле VW Polo. Есть бустер для детей
- На маршруте мы будем останавливаться, выходить из авто, рассматривать здания вблизи и делать фото
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Чернышевская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 181 туриста
Живу в Санкт-Петербурге с рождения и профессионально изучаю его историю и культурное наследие. Я аккредитованный экскурсовод при Правительстве Санкт-Петербурга, дважды становился чемпионом города по краеведению. Имею более 10 аттестаций в
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Его не было в России: ар-деко в Санкт-Петербурге»
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборЭкскурсия в Музей железных дорог России
Разобраться в устройстве паровозов разных эпох, заглянуть в ретро-вагоны и ощутить себя машинистом
Начало: В Музее железных дорог России, внутри, у входа
3 июн в 18:30
10 июн в 18:30
6500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Театральный мир Петербурга Карло Росси
Найти львов в архитектуре Росси и увидеть балетные костюмы в Музее театрального искусства
Начало: На площади Островского
29 мая в 11:00
30 мая в 11:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
В Выборг - по Королевской дороге из Санкт-Петербурга
Побывать в парке Монрепо, заглянуть в Выборгский замок и погулять погороду за 1 день
Начало: У СТ.М. «Площадь Восстания»
Завтра в 07:45
29 мая в 07:45
4400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Развлечения и нравы имперского Санкт-Петербурга
Познакомиться с городом с неожиданной стороны и перенестись в ушедшую дореволюционную эпоху
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6800 ₽ за всё до 6 чел.
-20%
до 8 июня
от 7120 ₽ за экскурсию