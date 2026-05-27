Ар-деко — это стиль богатства. В советском Петербурге такая эстетика выглядела чужой: страна строила новое общество, где роскошь считалась пережитком прошлого. Однако этот стиль здесь появляется. Иногда — в деталях. Иногда — почти открыто, в домах для новой элиты. На экскурсии мы рассмотрим историю противоречия советского ар-деко — между идеологией и эстетикой, официальным и реальным.

Описание экскурсии

Начнём с дома Бассейного товарищества, который опередил своё время. Его геометрия, масштаб и декоративная строгость уже содержат черты будущего ар-деко.

Затем отправимся к Дому Радио — ещё одному примеру, который по духу и пластике предвосхищает стиль, сформировавшийся позже.

Продолжим маршрут у дома Военморов, где ар-деко проявляется уже более уверенно: в пропорциях, симметрии и ощущении статуса.

Увидим жилой дом работников искусств и дом работников Ленфильма, где эстетика ар-деко сочетается с идеей нового советского быта.

Рассмотрим Дом Ленсовета — более поздний и уже почти официальный вариант «репрезентативной» архитектуры, где строгость и монументальность выходят на первый план.

Мы обсудим:

что такое ар-деко и почему он считается «дорогим» стилем

как этот стиль проявился в Советском Союзе, несмотря на идеологию

кто был заказчиком таких зданий и кто в них жил

почему часть архитектуры предвосхитила ар-деко ещё до его появления

как формировалась новая элита Ленинграда

в чём разница между конструктивизмом, ар-деко и сталинской архитектурой

