Обзорная автобусная экскурсия ⛳ по городу с остановками
Посещение ледокола «Красин». Классическая экскурсия на ледоколе - это рассказ об истории 📖 ледокольного флота, о назначении и роли особого судна — ледокола, об исследованиях Арктики, о подвигах экипажа ледокола, о жизни и работе полярных мореплавателей. Ребята прогуляются по палубе "Красина", осмотрят каюты офицеров, капитана и начальника научной экспедиции, кают-компании, капитанского мостика: рулевой и штурманской рубки!
Важно знать
Экскурсия проводится для групп от 20 человек.
Один взрослый сопровождающий (учитель) на группу 20-39 детей - бесплатно! Два взрослых сопровождающих на группу от 40 человек - бесплатно.
Мы путешествуем по городу на комфортабельных автобусах, оборудованных специальными дорожными знаками, проблесковым маячком, микрофоном.
С нами безопасно путешествовать! В соответствии с Федеральным Законом наша компания заключила договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика.
Что входит
транспортное обслуживание
обслуживание экскурсоводом по маршруту и в музее
входные билеты в музеи по программе
оформление документов в ГИБДД
Что не входит
личные расходы
Дополнительно понадобится заплатить за трансфер, если школа удалена от центра СПБ – 1300 руб. (школа в Кудрово, Мурино, Рыбацкое).
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.