ТурсервисСПб – Гид из Санкт-Петербурга

Если вы не знаете, как увлечь ребят историей 📖 — мы поможем вам.



Уроки — это не только учебники и конспекты.



Историю стоит изучать в реальной жизни.



С нами вы откроете новое в исследовании Арктики.



Ледокол «Красин» станет главным объектом нашей экскурсии 🧭.



Каюты, палубы, капитанский мостик — все это можно увидеть и потрогать!