Ангел — это символ, который объединяет все культуры мира. В «Доме ангелов» он представлен во всей красе в работах мастеров международного класса. Коллекция музея уникальна.
В одном пространстве органично соседствуют авторские ангелы с разных уголков мира — творения художников, керамистов, кукольников и бутафоров.
Описание экскурсии
Немного о музее и основателях
- Музей расположен в современном двухэтажном пентхаусе, но внутренние интерьеры создают атмосферу дворянской усадьбы 19 века
- Основатели музея, Алексей и Анжелика Соловьёва, происходят из старинной дворянской династии. В царской России прапрадед Алексея владел рестораном «Палкинъ» на Невском проспекте и был меценатом. Сегодня его внук продолжает семейные традиции — занимается благотворительностью и продвигает художников
- Миссия музея — популяризация образа ангела и и работ мастеров на эту тему
На экскурсии:
- Вы познакомитесь с личной коллекцией, собранной потомком дворянского рода Соловьёвых
- Окажетесь в арт-пространстве с органичным дизайном особняка 19 века, антикварной мебелью и более 500 экспонатами на ангельскую тему (без религиозного подтекста) — картины, скульптуры, куклы, бутафория
- Рассмотрите работы художников, представленных в Эрмитаже, Русском музее и Кремле. Среди них:
— Александр Рычков-Галактионов, основоположник техники письма в стиле энергетизм
— Александр Банаров, маэстро кукол
— Елена Крылова, художник-реставратор из мастерских Эрмитажа
— Анна и Владимир Баженовы, члены Санкт-Петербургского союза художников
— и многие другие
- Завершим экскурсию чаепитием за круглым столом в музыкальной гостиной с роялем возрастом 150 лет, который сохранился без реставрационного вмешательства
Организационные детали
- Музей располагается в частном особняке, поэтому обязательно возьмите с собой сменную обувь (не бахилы). При желании можно надеть гостевые тапочки
- Существует нестрогий дресс-код, исключающий пляжные шорты и футболки. Для вашего настроения и поддержания общей атмосферы особняка 19 века мы просим мужчин надевать костюм, а дам — красивые платья
- Экскурсия строго для взрослых
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пр. Медиков
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Татьяна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 410 туристов
Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге. С детства меня окружали дворы-колодцы, старинные парадные, коммунальные квартиры с изразцовыми печами. Всё это казалось естественным и привычным. Мы всегда гуляли с родителями по улицам, а моя
