мама рассказывала истории про дома, мимо которых мы шли, порой просто что-то придумывала на ходу. Я выросла, но любовь к такому времяпровождению осталась — только теперь уже я рассказывала друзьям историю города, которую мне преподавали в школе. Мне это доставляло огромное удовольствие. Чуть позже я решила, что хочу заниматься этим профессионально. Для этого прошла обучение в Школе гидов и получила аккредитацию на право ведения экскурсий в Петропавловской крепости. Теперь я с радостью открываю для вас свой Петербург – город, который знаю, люблю и которым хочу поделиться.