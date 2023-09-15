Если не полюбить, то хотя бы понять творения российских художников второй половины 20 и 21 вв
Пройдя все 5 этажей музея, вы узнаете, какие тенденции и «сквозные» темы есть в современном искусстве, как и что можно говорить про совриск и что это, собственно, такое.
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Описание
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Зачем идти в «Эрарту»?
Экскурсии в этом музее мало кто ведёт, потому что современное искусство в России, скорее, принято критиковать, чем хвалить. Я же бываю здесь по несколько раз в месяц, т. к. экспозиция пользуется неизменным спросом, — приобщитесь и вы! Благодаря этой экскурсии вы по-новому взглянете на современное искусство и, если не полюбите, то по крайней мере лучше поймёте его. А уж то, что два часа пролетят незаметно, — это я обещаю!
Что будет на экскурсии?
Среди художников, чьи работы мы увидим, есть и те, кто сидел в сталинских лагерях, и те, кто оформлял известные советские фильмы. Кто-то называет себя «гением земли липецкой», а кто-то заново открыл москвичам русскую деревню под Калугой. С некоторыми художниками можно выпить, а какие-то предложат надеть лабутены или сходить пешком под стол.
Мы разберём, как в России встречают, а как провожают, что такое «стоять фертом» и почему «Россия — родина слонов». С каждым пройденным этажом «градус» беседы будет повышаться. А некоторые залы так вообще даются непросто (приходится обсуждать и репрессии, и войну, и диктатуру). Но экскурсия всегда оставляет приятное послевкусие и желание вернуться — билет как раз действует целый год.
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям от 12 лет
- Билеты в музей оформляются на месте (800 руб. /чел.), но можно заказать их заранее по чуть более высокой цене (1000 руб. /чел.). Вам нужно купить билеты только для себя. Билет действителен в течение года.
- С колясками вход в музей по понедельникам
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у музея «Эрарта»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.