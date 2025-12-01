Расположенный в историческом центре города, музей занимает несколько архитектурных памятников XVIII–XIX веков, включая Михайловский дворец, Мраморный дворец, Строгановский дворец и Михайловский (Инженерный) замок.
Его коллекция насчитывает более 410 000 единиц хранения,
Описание билетаПутешествие по страницам русской истории и культуры Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге — крупнейшее в мире собрание русского изобразительного искусства. Основанный в 1895 году императором Николаем II в память о своем отце, Александре III, музей открыл свои двери для посетителей 7 марта 1898 года. Эта экскурсия — уникальная возможность прикоснуться к богатому наследию России, увидеть шедевры, знакомые с детства, и открыть для себя новые. Погружение в искусство иконописи. Русские иконописцы веками совершенствовали своё мастерство, создавая уникальные произведения. Вы узнаете о подготовке художников к работе: как они постились и молились перед началом, использовали яичный желток для создания красок и применяли чесночный сок для защиты деревянных основ от насекомых. Эти и другие секреты иконописи откроются вам на нашей экскурсии. Шедевры русской живописи. До эпохи Петра Великого в России не существовало жанров, таких как портрет, пейзаж или натюрморт. С 18 века русские художники начали осваивать эти направления, создавая самобытные произведения. На экскурсии вы узнаете:
- Какие четыре цвета использовал Айвазовский при создании «Девятого вала» и писал ли он с натуры.
- Чем заканчивается письмо запорожских казаков турецкому султану на знаменитой картине Ильи Репина.
• Где на полотне «Последний день Помпеи» Карл Брюллов изобразил себя. И это лишь часть того, что вы откроете для себя в мире русской живописи! Важная информация:
- Входные билеты в Русский музей включены в стоимость.
- Чтобы избежать очередей, мы выкупаем билеты заранее. Поэтому при отмене бронирования с вашей стороны необходимо будет оплатить стоимость билета.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Искусств, Санкт-Петербург, памятник Пушкину
Завершение: Пл. Искусств, Санкт-Петербург
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Входные билеты в Русский музей включены в стоимость
- Чтобы избежать очередей, мы выкупаем билеты заранее. Поэтому при отмене бронирования с вашей стороны необходимо будет оплатить стоимость билета
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
