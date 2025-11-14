Куинджи вошёл в историю живописи как гений света, который создал совершенно особенный мир. Его мы и попытаемся постичь. Рассмотрим популярные и малоизвестные работы. Поговорим о виртуозной цветопередаче и эффектах, которые придают его произведениям особое звучание. Вспомним и об интересной судьбе мастера.
Описание билета
Работы Куинджи ориентированы на созерцание. Мы внимательно рассмотрим детали и попытаемся понять глубокий философский смысл его картин.
О чём поговорим:
- как Куинджи стал не только великим художником, но и успешным организатором своих выставок, продавая картины Павлу Третьякову и великому князю Константину Романову
- какие новаторские приёмы придумал и применил Куинджи
- почему его называли русским Клодом Моне
- что такое «эффект Куинджи», как передать свето-воздушную атмосферу и создать иллюзию солнечного дня и лунной ночи
- какие достижения науки использовал художник в работах и помогал ли ему Менделеев создавать рецепты красок
- почему после признания он почти 30 лет жил и работал в затворничестве
Организационные детали
- Выставка продлится до 30 марта 2026 года
- Билеты в музей включены в стоимость, но дата и время экскурсии будет зависеть от их наличия. Это необходимо заранее согласовать в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У корпуса Бенуа Русского музея
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 432 туристов
Я и мои коллеги — гиды с аккредитацией. Наше призвание — делиться знаниями и страстью к истории и культуре Санкт-Петербурга. С большим энтузиазмом проводим экскурсии по достопримечательностям, рассказываем увлекательные истории, раскрываем секреты искусства и великих личностей. На наших экскурсиях вы погружаетесь в историю легендарных и уникальных мест, чтобы получить незабываемый опыт от своего путешествия.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
14 ноя 2025
Огромное спасибо экскурсоводу Татьяне. Это была замечательная прогулка по выставке Куинджи. Было очень интересно послушать о жизни, друзьях и творчестве художника. Очень рекомендую.
Э
Эсмеральда
10 ноя 2025
Благодарим экскурсовода Оксану за увлекательное путешествие по творчеству Куинджи. Все хорошо организовано, информация интересная и легко воспринимается. Рекомендуем Оксану как профессионала. Экскурсия обязательна к посещению. Спасибо!
