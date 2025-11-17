Имя Архипа Куинджи давно стало символом света в живописи — но что стоит за его картинами? На экскурсии вы погрузитесь в мир живописца, узнаете больше о его жизни, творческом пути и новаторских приёмах. Уникальная камерная выставка продлится до 20 марта 2026 года.
Описание билета
Зачем идти на эту экскурсию
- Увидеть наиболее известные и признанные работы Архипа Куинджи — его вклад в русское искусство.
- Услышать историю создания шедевров: поговорим об источниках вдохновения, о реакции публики и критиков.
- Открыть секреты мастерства пейзажиста: вы поймёте, как Куинджи создавал необыкновенные световые эффекты, как работал с цветом и композицией, какие новаторские приёмы использовал.
- Узнать о личности художника: интересные факты из жизни, характер, взгляды и влияние на других живописцев.
Картины
- «Лунная ночь на Днепре», покорившая зрителей эффектом ночного освещения.
- «Берёзовая роща» — жизнерадостный пейзаж, демонстрирующий мастерство Куинджи в передаче солнечного света.
- «После дождя. Радуга» — полотно, передающее ощущение свежести и чистоты после дождя.
- «Север» — погружение в атмосферу суровых широт.
- «Озеро Ладожское» — пример ранней пейзажной живописи Куинджи.
- И другие шедевры из разных музеев и частных коллекций.
Организационные детали
- Билет на выставку включён в стоимость. Перед бронированием, пожалуйста, уточните наличие билетов на нужную вам дату.
- Выставка продлится до 30 марта 2026 года.
- Экскурсию для вас проведу я или другой аттестованный гид из нашей команды.
- После экскурсии можно продолжить осмотр выставки самостоятельно.
в понедельник в 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00 и 20:30, во вторник и субботу в 11:30, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00 и 20:30, в среду, четверг, пятницу и воскресенье в 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00 и 20:30
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3420 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Русского музея (Корпус Бенуа)
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник в 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00 и 20:30, во вторник и субботу в 11:30, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00 и 20:30, в среду, четверг, пятницу и воскресенье в 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00 и 20:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 615 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
Отзывы и рейтинг
4.3
Maria
17 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась! Гид Нелли Геннадьевна рассказала много интересных фактов из жизни художника, а также ознакомила со всеми знаковыми работами. Группа была из 3 человек, можно сказать персональная экскурсия!
Е
Елена
11 ноя 2025
Благодарим за экскурсию! Нам с внучкой всё очень понравилось!
Хотелось слушать и слушать экскурсовода!
Хотелось слушать и слушать экскурсовода!
Н
Наталия
11 ноя 2025
Впечатления после экскурсии остались, к сожалению, смешанными. Рассказ длился чуть меньше часа, мы услышали основными моменты биографии художника, подошли ко многим картинам.

Но.

Что не понравилось:

- Экскурсовод не смогла ответить на наши
Но.
Что не понравилось:
- Экскурсовод не смогла ответить на наши
Но.
Что не понравилось:
- Экскурсовод не смогла ответить на наши
Вера
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв о выставке Куинджи. Мы ценим ваши комментарии и стремимся сделать наши экскурсии максимально интересными и информативными
Ольга
11 ноя 2025
Добрый день! Экскурсия продлилась вместо заявленных 1,5 часов - 1 час. За это снизила оценку.
Экскурсия интересная, но из-за сокращения времени не успели вернуться туда, куда планировалось по ходу.
Ну и хорошо
Экскурсия интересная, но из-за сокращения времени не успели вернуться туда, куда планировалось по ходу.
Ну и хорошо
Ю
Юлия
3 ноя 2025
Вера увлеченный и знающий профессионал. Рассказывала о Куинджи и художниках передвижниках так, что интересно было не только взрослым, но и подросткам. Провели прекрасно время, узнали много нового, вдохновились и решили еще приехать в Санкт-Петербург на весенние каникулы. Обязательно пригласим еще раз
В
Валерий
29 окт 2025
Хочу выразить огромную благодарность гиду Вере за потрясающую экскурсию на выставку Куинджи! Вера очень профессионально и увлекательно рассказывала о жизни и творчестве художника, раскрывая глубокий смысл произведений. Благодаря её знаниям
А
Александр
28 окт 2025
Организация слабая, экскурсия тоже. Не рекомендую. Сходите на выставку так, останетесь довольны.
Вера
Ответ организатора:
Нам очень жаль, что выставка не оправдала Ваши ожидания. К сожалению, временные выставки часто страдают из-за организационных проблем.
Т
Татьяна
21 окт 2025
Огромная благодарность за очень интересную и познавательную экскурсию)
