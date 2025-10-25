Выставка Архипа Куинджи в Русском музее — значимое культурное событие.
Она представляет собой ретроспективу, охватывающую разные периоды творчества художника — от ранних работ до легендарных шедевров. Вы увидите Куинджи в новом свете — с деталями, которые, возможно, раньше не замечали.
Она представляет собой ретроспективу, охватывающую разные периоды творчества художника — от ранних работ до легендарных шедевров. Вы увидите Куинджи в новом свете — с деталями, которые, возможно, раньше не замечали.
Описание билета
Вы увидите более 150 работ Куинджи. Среди них — «Лунная ночь на Днепре», «Берёзовая роща», «После дождя. Радуга».
Мы расскажем:
- об истории их создания и особенностях композиции
- мотивах, идеях и художественных приёмах
- новаторских решениях и работе со светом и цветом
А ещё вы узнаете:
- как сын бедного сапожника стал великим живописцем
- был ли Айвазовский учителем Куинджи
- как Архип Иванович повлиял на развитие пейзажной живописи
- что делает Куинджи уникальным художником
- как социальные и политические события отразились на его творчестве
Организационные детали
- Входные билеты включены в стоимость, после экскурсии вы сможете продолжить осмотр самостоятельно. Перед бронированием, пожалуйста, уточните наличие билетов на нужную вам дату
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке
- Выставка продлится до 30 марта 2026 года
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- После экскурсии можно продолжить осмотр выставки самостоятельно
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной канала Грибоедова
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 738 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
25 окт 2025
Спасибо огромное! Экскурсия всем очень понравилась! Не затянуто! Интересно!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Пейзаж как откровение - по выставке Архипа Куинджи в Русском музее
Ощутить свет, который художник превращал в живопись
Начало: На Инженерной улице
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:30
6800 ₽
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Билеты
Экскурсия в Русский музей: иконопись и шедевры живописи
Погрузитесь в мир русской культуры с экскурсией по Русскому музею. Иконопись, шедевры живописи и уникальные истории ждут вас
Начало: На площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, в четверг в 13:15
Завтра в 12:00
10 дек в 12:00
3850 ₽ за билет
Билеты
Экскурсия по выставке Куинджи в Русском музее (билеты включены)
«Иллюзия света»: встреча с художником, который превращал пейзаж в откровение
Начало: У Русского музея (Корпус Бенуа)
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
3450 ₽ за билет