Архип Куинджи в Русском музее - до 30 марта 2026 (билеты включены)

Понять мастера цвета и света
Выставка Архипа Куинджи в Русском музее — значимое культурное событие.

Она представляет собой ретроспективу, охватывающую разные периоды творчества художника — от ранних работ до легендарных шедевров. Вы увидите Куинджи в новом свете — с деталями, которые, возможно, раньше не замечали.
Описание билета

Вы увидите более 150 работ Куинджи. Среди них — «Лунная ночь на Днепре», «Берёзовая роща», «После дождя. Радуга».

Мы расскажем:

  • об истории их создания и особенностях композиции
  • мотивах, идеях и художественных приёмах
  • новаторских решениях и работе со светом и цветом

А ещё вы узнаете:

  • как сын бедного сапожника стал великим живописцем
  • был ли Айвазовский учителем Куинджи
  • как Архип Иванович повлиял на развитие пейзажной живописи
  • что делает Куинджи уникальным художником
  • как социальные и политические события отразились на его творчестве

Организационные детали

  • Входные билеты включены в стоимость, после экскурсии вы сможете продолжить осмотр самостоятельно. Перед бронированием, пожалуйста, уточните наличие билетов на нужную вам дату
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке
  • Выставка продлится до 30 марта 2026 года
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • После экскурсии можно продолжить осмотр выставки самостоятельно

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной канала Грибоедова
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 738 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.

Отзывы и рейтинг

М
Марина
25 окт 2025
Спасибо огромное! Экскурсия всем очень понравилась! Не затянуто! Интересно!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

