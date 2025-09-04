Откройте тайны крупнейшей Левобережной пещеры с её подземными озёрами и залами-легендами, прогуляйтесь по живописным каньонам Саблинки и Тосны, а также посетите историческое место стоянки дружины Александра Невского перед Невской битвой — путешествие сквозь века!
Описание экскурсии13:30 Отправление из Санкт-Петербурга от ст. м. Звенигородская, ул. Звенигородская д. 5 Трассовая экскурсия Экскурсия по Левобережной пещере Это самая крупная и интересная из Саблинских перещер. Пещера расположена недалеко от моста через реку Тосна, ее галереи протягиваются под лесопарк и поселок более чем на 300 метров, а общая длина ходов лабиринта превышает 5,5 километров. В пещерах закартированы 3 подземных озера, глубина которых достигает в некоторых местах трех метров. Площадь озер составляет многие сотни квадратных метров. Микроклимат здесь постоянный +8 градусов. В Левобережной есть несколько больших красивых залов с необычными названиями: Двуглазый (Зал подземного короля), Космический (Угрюмый), Колонный, Юбилейный (где проводились обряды посвящения юных геологов), Красная шапочка и другие. Есть и легендарный Кошачий лаз, через него - только лежа, руки вдоль тела. Стены пещер состоят из белого и красного песчаника, а своды - из зеленого (в некоторых залах) глауконитового известняка. Как утверждают специалисты, в пещерах особый лечебный воздух, профилактический для предупреждения многих заболеваний. Прогулка по живописному каньону реки Саблинки. Стены каньона составляют кембрийские и ордовикские песчаники и известняки интересных цветов и оттенков. Осмотр мемориального комплекса «Молитва перед боем» на месте стоянки дружины Александра Невского перед Невской битвой (открыт 22.12.2021) Парк, центральное место которого занимает скульптурная композиция князя Александра Невского, построили на возвышенности у реки Тосны между посёлком Ульяновка и городом Никольское. По преданию, именно здесь было место стоянки дружины князя Александра Ярославича перед битвой со шведами 15 июля 1240 года. Экскурсия к водопаду на реке Тосна. На Саблинский каньон Тосненский абсолютно не похож. Его берега обрывисты, имеет около 4-х надпойменных террас. Тосненский каньон является историческим памятником природы. В нем множество важных геологических обнажений. 20:00-20:30 Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург Важная информация: Рекомендуем:
- взять фонарики (желательно, но не обязательно: в пещере есть освещение, достаточно будет фонарика на телефоне);
- надеть удобную обувь, не обязательно непромокаемую, подойдет обычная закрытая обувь;
- теплую одежду, температура в пещерах круглый год +8;
- что-нибудь перекусить, возле пещер нет кафе и магазинов.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание на большом комфортабельном туристическом автобусе
- Профессиональное экскурсионное обслуживание
- Все входные билеты по программе: Саблинские пещеры
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
СТ.М. Звенигородская, ул. Звенигородская, д. 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 33 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Леонид
4 сен 2025
М
Марина
27 июл 2025
Ездили семьей, всем всё понравилось! Автобус шикарный, водитель замечательный, девушка Алиса, которая следила за порядком супер, а экскурсовод выше всех похвал!!! Эта дружная команда напоила всех нас чаем и кофе, а так же были вкусняшки😋. От пещер дети в восторге, водопады ничуть не хуже👍Обязательно еще закажем тур, желательно с этой же командой! Очень всё душевно, рекомендую!
