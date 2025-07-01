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Экскурсии по пещерам Санкт-Петербурга

Найдено 3 экскурсии в категории «Пещеры» в Санкт-Петербурге, цены от 2490 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Красные берега - сказы сиверской земли
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Красные берега - сказы сиверской земли
Открыть историю дачной столицы России, посетить пещеры с каньонами и оценить виды Русской Швейцарии
Начало: На станции Сиверская, дату можно скорректировать ч...
«В местных пещерах я объясню, как они возникли и как использовались в прежние времена»
14 июл в 10:00
21 июл в 10:00
от 2600 ₽ за всё до 10 чел.
Экскурсия в Саблинские пещеры и водопады
На автобусе
6 часов
Групповая
Экскурсия в Саблинские пещеры и водопады
Начало: СТ.М. Звенигородская, ул. Звенигородская, д. 5
«5 Трассовая экскурсия Экскурсия по Левобережной пещере Это самая крупная и интересная из Саблинских перещер»
27 июл в 13:30
10 авг в 13:30
2490 ₽ за человека
В Саблинские пещеры и к Тосненскому водопаду из Петербурга (всё включено)
На автобусе
5.5 часов
2 отзыва
Групповая
В Саблинские пещеры и к Тосненскому водопаду из Петербурга (всё включено)
Пробродить по подземным гротам, побывать на месте стоянки Александра Невского и пройти по каньону
Начало: У станции метро «Звенигородская»
«Вы посетите самую крупную и интересную Саблинскую пещеру»
13 июл в 09:30
27 июл в 13:00
2490 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    1 июля 2025
    Красные берега - сказы сиверской земли
    Огромное спасибо Анне за эту экскурсию!!! Увидеть красоту нашей природы, погулять и услышать историю земли Сиверской - это полный восторг. В какой-то
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    момент появилось ощущение что мы перенеслись на столетия назад - и вот сейчас начнут появляться владельцы тех дач. Очень не хотелось расставаться. Приятно, что возрождается интерес к земле русской и тайнам, которые она хранит С удовольствием приедем еще раз и отправимся с Анной в маленькое путешествие.

    Огромное спасибо Анне за эту экскурсию!!!Огромное спасибо Анне за эту экскурсию!!!Огромное спасибо Анне за эту экскурсию!!!Огромное спасибо Анне за эту экскурсию!!!Огромное спасибо Анне за эту экскурсию!!!Огромное спасибо Анне за эту экскурсию!!!Огромное спасибо Анне за эту экскурсию!!!Огромное спасибо Анне за эту экскурсию!!!
  • А
    Алексей
    29 июня 2025
    В Саблинские пещеры и к Тосненскому водопаду из Петербурга (всё включено)
    Большое спасибо за экскурсию! Всё прекрасно организовано и интересно. Великолепный экскурсовод, и даже гид по пещерам со своим сарказмом добавил колорита экскурсии…
  • И
    Игорь
    13 мая 2025
    В Саблинские пещеры и к Тосненскому водопаду из Петербурга (всё включено)
    С семьей посетили экскурсию «Саблинские пещеры», и это было замечательно! Экскурсовод была грамотной и увлеченной, её рассказы были информативными и
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    увлекательными. Экскурсия в пещере понравилась, так же впечатлили два водопада, которые мы увидели, природа просто прекрасна, и у водопадов можно погулять и насладиться просторами. Чай с шоколадками - это было здорово, за что спасибо компании. Вся семья осталась в восторге - мы узнали много нового и отлично провели время вместе. Рекомендуем всем посетить эту экскурсию!

  • М
    МАРИЯ
    29 октября 2023
    В Саблинские пещеры
    Всё отлично. Увидели Саблинские пещеры, памятник Александру Невскому, Тосненский водопад. Несмотря на то, что в группе было всего 7 человек, гид Ольга рассказывала очень интересно на протяжении всего маршрута. Огромное спасибо нашему гиду а всей компании Эклектика-гид.
  • Т
    Татьяна
    17 октября 2023
    Красные берега - сказы сиверской земли
    Несколько лет назад, мы с семьёй снимали дачу в посёлке Сиверский. Захотелось вернуться туда, но так чтобы узнать историю этого
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    места. Мы взяли экскурсию "Красные берега - сказы Сиверской земли "Мы по новому увидели это чудесное место с прекрасным экскурсоводом -девушкой, местной жительницей. Она рассказала историю этого места который раньше был финской деревней, а стал большим посёлком - местом отдыха дворян, художников, композиторов. Узнали как развивались события после революции и во время Великой Отечественной Войны. Здесь удивительная природа. Кроме того, что очень красиво. Интересно само происхождение этих красных берегов. Богатая флора и фауна. Мы прошлись по экотропе, попили родоновой воды из родника. Узнали много нового. Очень интересная экскурсия. Большое спасибо Трип-стеру.

  • I
    Ivanmspa
    15 октября 2023
    В Саблинские пещеры
    Экскурсия супер, пещеры и водопад замечательные, экскурсоводы хороши. Только памятник молитве войны скучный.
  • Ж
    Жачев
    26 сентября 2023
    Красные берега - сказы сиверской земли
    Экскурсия была проведена с большим интересом, увлекательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Пещеры»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Пещеры" можно забронировать 3 экскурсии от 2490 до 2600. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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