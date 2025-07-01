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места. Мы взяли экскурсию "Красные берега - сказы Сиверской земли "Мы по новому увидели это чудесное место с прекрасным экскурсоводом -девушкой, местной жительницей. Она рассказала историю этого места который раньше был финской деревней, а стал большим посёлком - местом отдыха дворян, художников, композиторов. Узнали как развивались события после революции и во время Великой Отечественной Войны. Здесь удивительная природа. Кроме того, что очень красиво. Интересно само происхождение этих красных берегов. Богатая флора и фауна. Мы прошлись по экотропе, попили родоновой воды из родника. Узнали много нового. Очень интересная экскурсия. Большое спасибо Трип-стеру.