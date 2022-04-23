Карелия в мини-группе: шхеры, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд

Залюбоваться природой, открыть историю заповедного края и прокатиться на уникальном экспрессе

Групповая
В этот день вас ждут сказочные леса, водопады, «фьорды» и даже «Хогвартс-экспресс»! Это интересное и продуманное путешествие в комфортном формате группы до 15 человек.

Вы узнаете о Карелии, погуляете по атмосферной Сортавале, полюбуетесь ладожскими шхерами и исследуете горный парк Рускеала.

А в финале проедете на легендарном поезде и ощутите себя в прошлом.
Карелия в мини-группе: шхеры, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд
Карелия в мини-группе: шхеры, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд
Карелия в мини-группе: шхеры, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд
Карелия в мини-группе: шхеры, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд
Карелия в мини-группе: шхеры, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд
Карелия в мини-группе: шхеры, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд
Карелия в мини-группе: шхеры, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд
Карелия в мини-группе: шхеры, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд
Карелия в мини-группе: шхеры, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд
Карелия в мини-группе: шхеры, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд
Карелия в мини-группе: шхеры, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд
Карелия в мини-группе: шхеры, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд
Карелия в мини-группе: шхеры, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд
Карелия в мини-группе: шхеры, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд
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Что вас ожидает

Путешествие в северный край лесов и озер

Рано утром мы отправимся из Петербурга в город Сортавала на комфортабельном микроавтобусе — по новой трассе через Карельский перешеек среди хвойных лесов и скал. Остановимся в Приозерске, чтобы захватить утренний кофе и погулять у стен крепости Корела, которые когда-то были северным форпостом Новгородской Руси. По пути я расскажу, как история трех государств — Швеции, России и Финляндии — переплелась в этом живописном крае. Вспомним и о «незнаменитой» Зимней войне, сведений о которой не встретишь в учебниках истории.

Сортавала, сохранившая атмосферу уездного финского городка

Здесь вы позавтракаете, оценив национальные карельские блюда — рыбную уху на сливках локикейто и карельские калитки. Затем отправимся на небольшую прогулку — рассматривать архитектурные шедевры финского национального романтизма.

Карельские фьорды

Мы доедем до залива Кирьявалахти, чтобы полюбоваться «карельскими фьордами» — так зачастую называют ладожские шхеры. Эти места когда-то вдохновили советского поэта Кима Рыжова на создание песни «Долго будет Карелия сниться».

Водопады Ахинкоски

Гуляя по тропе сказок близ каскадов, насладимся шумом водопадов и дивным карельским лесом со скалами и озерами, а заодно вспомним, как когда-то здесь снимали сцены фильма «А зори здесь тихие».

Мрамор Рускеалы

Самая дальняя точка маршрута — жемчужина Северного Приладожья — горный парк Рускеала. Вас ждут озера с чистейшей изумрудной водой, карьеры, в которых когда-то добывали мрамор, украшающий сегодня фасады петербургских дворцов и соборов, и даже подземная штольня. У вас будет свободное время, чтобы погулять по эко-тропам, перекусить или опробовать активный отдых (тарзанку, зиплайн, катание на лодке).

Рускеальский экспресс — машина времени

Обратно в Сортавалу вы поедете на атмосферном транспорте. Это единственный в России ежедневный поезд на паровой тяге, а его вагоны оформлены в стиле Николаевского экспресса. По прибытии я встречу вас и мы отправимся обратно в Петербург.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортном микроавтобусе
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дорога в одну сторону займет около 4 часов. В горном парке Рускеала вы проведете около 3 часов.
  • Начало экскурсии на площади Искусств. По возращении в Петербург тех, кому это необходимо, мы высадим у метро, а затем развезем всех желающих по адресам в черте города.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспортные расходы, билеты на Рускеальский экспресс
  • Дополнительно оплачиваются питание, входные билеты и активности в парке (по желанию):
    — водопады Ахинкоски: 300 руб. /взрослые, 200 руб. /дети от 7 до 14 лет, студенты очной формы обучения и пенсионеры
    — Рускеала: 400 руб. /взрослые, 200 руб. /студенты, 150 руб. /школьники, 200 руб. /гости 60+, дети до 7 лет бесплатно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Искусств
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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