Что вас ожидает

Путешествие в северный край лесов и озер

Рано утром мы отправимся из Петербурга в город Сортавала на комфортабельном микроавтобусе — по новой трассе через Карельский перешеек среди хвойных лесов и скал. Остановимся в Приозерске, чтобы захватить утренний кофе и погулять у стен крепости Корела, которые когда-то были северным форпостом Новгородской Руси. По пути я расскажу, как история трех государств — Швеции, России и Финляндии — переплелась в этом живописном крае. Вспомним и о «незнаменитой» Зимней войне, сведений о которой не встретишь в учебниках истории.

Сортавала, сохранившая атмосферу уездного финского городка

Здесь вы позавтракаете, оценив национальные карельские блюда — рыбную уху на сливках локикейто и карельские калитки. Затем отправимся на небольшую прогулку — рассматривать архитектурные шедевры финского национального романтизма.

Карельские фьорды

Мы доедем до залива Кирьявалахти, чтобы полюбоваться «карельскими фьордами» — так зачастую называют ладожские шхеры. Эти места когда-то вдохновили советского поэта Кима Рыжова на создание песни «Долго будет Карелия сниться».

Водопады Ахинкоски

Гуляя по тропе сказок близ каскадов, насладимся шумом водопадов и дивным карельским лесом со скалами и озерами, а заодно вспомним, как когда-то здесь снимали сцены фильма «А зори здесь тихие».

Мрамор Рускеалы

Самая дальняя точка маршрута — жемчужина Северного Приладожья — горный парк Рускеала. Вас ждут озера с чистейшей изумрудной водой, карьеры, в которых когда-то добывали мрамор, украшающий сегодня фасады петербургских дворцов и соборов, и даже подземная штольня. У вас будет свободное время, чтобы погулять по эко-тропам, перекусить или опробовать активный отдых (тарзанку, зиплайн, катание на лодке).

Рускеальский экспресс — машина времени

Обратно в Сортавалу вы поедете на атмосферном транспорте. Это единственный в России ежедневный поезд на паровой тяге, а его вагоны оформлены в стиле Николаевского экспресса. По прибытии я встречу вас и мы отправимся обратно в Петербург.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортном микроавтобусе

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дорога в одну сторону займет около 4 часов. В горном парке Рускеала вы проведете около 3 часов.

Начало экскурсии на площади Искусств. По возращении в Петербург тех, кому это необходимо, мы высадим у метро, а затем развезем всех желающих по адресам в черте города.

Что входит в стоимость, а что — нет