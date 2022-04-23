Рано утром мы отправимся из Петербурга в город Сортавала на комфортабельном микроавтобусе — по новой трассе через Карельский перешеек среди хвойных лесов и скал. Остановимся в Приозерске, чтобы захватить утренний кофе и погулять у стен крепости Корела, которые когда-то были северным форпостом Новгородской Руси. По пути я расскажу, как история трех государств — Швеции, России и Финляндии — переплелась в этом живописном крае. Вспомним и о «незнаменитой» Зимней войне, сведений о которой не встретишь в учебниках истории.
Здесь вы позавтракаете, оценив национальные карельские блюда — рыбную уху на сливках локикейто и карельские калитки. Затем отправимся на небольшую прогулку — рассматривать архитектурные шедевры финского национального романтизма.
Мы доедем до залива Кирьявалахти, чтобы полюбоваться «карельскими фьордами» — так зачастую называют ладожские шхеры. Эти места когда-то вдохновили советского поэта Кима Рыжова на создание песни «Долго будет Карелия сниться».
Гуляя по тропе сказок близ каскадов, насладимся шумом водопадов и дивным карельским лесом со скалами и озерами, а заодно вспомним, как когда-то здесь снимали сцены фильма «А зори здесь тихие».
Самая дальняя точка маршрута — жемчужина Северного Приладожья — горный парк Рускеала. Вас ждут озера с чистейшей изумрудной водой, карьеры, в которых когда-то добывали мрамор, украшающий сегодня фасады петербургских дворцов и соборов, и даже подземная штольня. У вас будет свободное время, чтобы погулять по эко-тропам, перекусить или опробовать активный отдых (тарзанку, зиплайн, катание на лодке).
Обратно в Сортавалу вы поедете на атмосферном транспорте. Это единственный в России ежедневный поезд на паровой тяге, а его вагоны оформлены в стиле Николаевского экспресса. По прибытии я встречу вас и мы отправимся обратно в Петербург.