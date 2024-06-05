Экскурсии на водопады из Санкт-Петербурга

Найдено 15 экскурсий в категории «Водопады» в Санкт-Петербурге, цены от 1 890 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лучшие места Карелии за 1 день: групповая экскурсия из Петербурга
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
26 отзывов
В тренде
Лучшие места Карелии за 1 день: групповая экскурсия из Петербурга
Погрузитесь в красоту Карелии за один день! Посетите мраморный каньон Рускеала, крепость Корела, водопады Ахвеноски и город Сортавала
Начало: У Казанского собора или по предварительной записи ...
«Водопады Ахинкоски — великолепный комплекс, состоящий из четырех водопадов, расположенный в месте разлива реки Тохмайоки»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 490 за человека
Карелия в мини-группе: фьорды, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
330 отзывов
Карелия: фьорды, водопады, Рускеала в мини-группе с ретро-поездом
Откройте для себя красоту Карелии в уютной группе до 18 человек. Фьорды, водопады, Рускеала и путешествие на ретро-поезде ждут вас
Начало: На площади Искусств
«Здесь прогуляемся по экотропе, насладимся шумом водопадов и дивным карельским лесом со скалами и озерами»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
5 900 за человека
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
91 отзыв
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения
«Увидите каскады водопадов Ахвенкоски, ставшие местом съемок для многих фильмов, в том числе военной драмы «А зори здесь тихие»»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 990 за человека
Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
🚌 На автобусе
Групповая
17 часов
15 отзывов
Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
Начало: Ул. Казанская, д. 2
«Также в программе экскурсии вас ждут посещение крепости Корела и знаменитых водопадов Ахвенкоски»
Расписание: Ежедневно с 07:00
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
3 250 за человека
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
«посетим экопарк с журчащими водопадами-падунами»
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
3 690 за человека
В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
13 часов
114 отзывов
В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе
Путешествие по Южной Карелии: крепость Корела, водопады, ладожские шхеры, горный парк Рускеала и традиционная карельская кухня
Начало: На площади Искусств
«В течение дня вы также увидите место сьемок фильма «А зори здесь тихие» и чудесные равнинные водопады, а также сможете пройти по эко-тропе вдоль порогов реки Тохмайоки»
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
55004 950 за человека
Мрамор Рускеалы и водопады Ахинкоски: групповой тур из Петербурга
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
12 отзывов
Мрамор Рускеалы и водопады Ахинкоски: групповой тур из Петербурга
На автобусе отправиться в Карелию, проникнуться красотой ее природы и услышать об истории края
Начало: У метро Площадь Восстания
«Водопады Ахинкоски: вас впечатлит мощь и красота этого каскада, а гид расскажет и покажет, где же здесь снимали знаменитый фильм «А зори здесь тихие»»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 300 за человека
Карельские выходные: Рускеала и Сортавала за 2 дня
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
15 отзывов
Карельские выходные: Рускеала и Сортавала за 2 дня
Сосчитать водопады Карелии, увидеть Ладожские шхеры и открыть историю Северной Фиваиды (в группе)
Начало: У метро Площадь Восстания
«Семь водопадов Карелии: за один день вы увидите каскады рускеальских Ахинкоски, водопады Верхний и Нижний Койриноя, систему из двух водопадов Юканкоски и водопад с поэтичным названием Северная мелодия»
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
13 100 за человека
Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
Побывать в эко-парке и погулять с веселыми собаками и опытными инструкторами
Начало: У метро Василеостровская
«Долина водопадов — новая звезда Карелии»
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
11 000 за человека
Из Петербурга - к самым полноводным водопадам Ленобласти
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Из Петербурга - к самым полноводным водопадам Ленобласти
Погулять по каньонам, услышать шум водопадов и пообедать на берегу Ладожского озера
Начало: У метро «Василеостровская»
«Самый высокий водопад Ленинградской области»
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
5 000 за человека
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
13 часов
10 отзывов
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Оценить карельскую природу и небанальные достопримечательности в формате «всё включено»
Начало: На Казанской площади
«Приготовьтесь провести насыщенный день в живописном крае лесов, озёр и водопадов»
12 июня в 07:00
15 июня в 07:00
73803 690 за человека
Путешествие из Петербурга в Рускеалу на Ласточке и ретро-поезде
🚉 На поезде
Групповая
13 часов
26 отзывов
Путешествие из Петербурга в Рускеалу на Ласточке и ретро-поезде
Мраморный каньон, водопады и Деревня викингов - съездить на день в Карелию
Начало: На Финляндском вокзале Петербурга
«Водопады Ахинкоски: вас впечатлит мощь и красота этого каскада, а еще вы увидите места съемок знаменитых фильмов, в том числе «А зори здесь тихие»»
1 890 за человека
Карелия за 1 день из Петербурга на вашем автомобиле
Индивидуальная
13 часов
Карелия за 1 день из Петербурга на вашем автомобиле
Крепость Корела, водопады Ахинкоски, каньон Рускеала - под рассказы гида о самобытном крае
Начало: На Площади Искусств
«Обед в Сортавале и водопады Ахинкоски»
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
18 000 за всё до 3 чел.
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Круиз
16 часов
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
«сделаете впечатляющие фото на фоне водопадов в экопарке»
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
9 июня в 07:30
12 июня в 07:30
3 690 за человека
Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и горный парк «Рускеала» (в группе)
🚌 На автобусе
скидка
40%
Групповая
13 часов
Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и горный парк «Рускеала» (в группе)
Посетить за 1 день 2 парка Карелии, пройти экотропой и покормить северных оленей
Начало: В районе Казанского собора или станции метро «Прос...
«Экоэтнопарк «Долина водопадов»»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
32501 950 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Лучшие места Карелии за 1 день: групповая экскурсия из Петербурга
  2. Карелия в мини-группе: фьорды, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд
  3. Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
  4. Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
  5. Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
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  2. Набережная
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  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
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  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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