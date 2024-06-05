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Лучшие места Карелии за 1 день: групповая экскурсия из Петербурга
Погрузитесь в красоту Карелии за один день! Посетите мраморный каньон Рускеала, крепость Корела, водопады Ахвеноски и город Сортавала
Начало: У Казанского собора или по предварительной записи ...
«Водопады Ахинкоски — великолепный комплекс, состоящий из четырех водопадов, расположенный в месте разлива реки Тохмайоки»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 490₽ за человека
Групповая
13 часов
Карелия: фьорды, водопады, Рускеала в мини-группе с ретро-поездом
Откройте для себя красоту Карелии в уютной группе до 18 человек. Фьорды, водопады, Рускеала и путешествие на ретро-поезде ждут вас
Начало: На площади Искусств
«Здесь прогуляемся по экотропе, насладимся шумом водопадов и дивным карельским лесом со скалами и озерами»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
5 900₽ за человека
Групповая
16 часов
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения
«Увидите каскады водопадов Ахвенкоски, ставшие местом съемок для многих фильмов, в том числе военной драмы «А зори здесь тихие»»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 990₽ за человека
Групповая
17 часов
Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
Начало: Ул. Казанская, д. 2
«Также в программе экскурсии вас ждут посещение крепости Корела и знаменитых водопадов Ахвенкоски»
Расписание: Ежедневно с 07:00
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
3 250₽ за человека
Групповая
12 часов
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
«посетим экопарк с журчащими водопадами-падунами»
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
3 690₽ за человека
скидка
10%
Групповая
13 часов
В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе
Путешествие по Южной Карелии: крепость Корела, водопады, ладожские шхеры, горный парк Рускеала и традиционная карельская кухня
Начало: На площади Искусств
«В течение дня вы также увидите место сьемок фильма «А зори здесь тихие» и чудесные равнинные водопады, а также сможете пройти по эко-тропе вдоль порогов реки Тохмайоки»
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
55004 950₽ за человека
Групповая
13 часов
Мрамор Рускеалы и водопады Ахинкоски: групповой тур из Петербурга
На автобусе отправиться в Карелию, проникнуться красотой ее природы и услышать об истории края
Начало: У метро Площадь Восстания
«Водопады Ахинкоски: вас впечатлит мощь и красота этого каскада, а гид расскажет и покажет, где же здесь снимали знаменитый фильм «А зори здесь тихие»»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 300₽ за человека
Групповая
13 часов
Карельские выходные: Рускеала и Сортавала за 2 дня
Сосчитать водопады Карелии, увидеть Ладожские шхеры и открыть историю Северной Фиваиды (в группе)
Начало: У метро Площадь Восстания
«Семь водопадов Карелии: за один день вы увидите каскады рускеальских Ахинкоски, водопады Верхний и Нижний Койриноя, систему из двух водопадов Юканкоски и водопад с поэтичным названием Северная мелодия»
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
13 100₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
Побывать в эко-парке и погулять с веселыми собаками и опытными инструкторами
Начало: У метро Василеостровская
«Долина водопадов — новая звезда Карелии»
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
11 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Из Петербурга - к самым полноводным водопадам Ленобласти
Погулять по каньонам, услышать шум водопадов и пообедать на берегу Ладожского озера
Начало: У метро «Василеостровская»
«Самый высокий водопад Ленинградской области»
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
5 000₽ за человека
скидка
50%
Групповая
13 часов
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Оценить карельскую природу и небанальные достопримечательности в формате «всё включено»
Начало: На Казанской площади
«Приготовьтесь провести насыщенный день в живописном крае лесов, озёр и водопадов»
12 июня в 07:00
15 июня в 07:00
73803 690₽ за человека
Групповая
13 часов
Путешествие из Петербурга в Рускеалу на Ласточке и ретро-поезде
Мраморный каньон, водопады и Деревня викингов - съездить на день в Карелию
Начало: На Финляндском вокзале Петербурга
«Водопады Ахинкоски: вас впечатлит мощь и красота этого каскада, а еще вы увидите места съемок знаменитых фильмов, в том числе «А зори здесь тихие»»
1 890₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Карелия за 1 день из Петербурга на вашем автомобиле
Крепость Корела, водопады Ахинкоски, каньон Рускеала - под рассказы гида о самобытном крае
Начало: На Площади Искусств
«Обед в Сортавале и водопады Ахинкоски»
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
18 000₽ за всё до 3 чел.
Круиз
16 часов
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
«сделаете впечатляющие фото на фоне водопадов в экопарке»
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
9 июня в 07:30
12 июня в 07:30
3 690₽ за человека
скидка
40%
Групповая
13 часов
Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и горный парк «Рускеала» (в группе)
Посетить за 1 день 2 парка Карелии, пройти экотропой и покормить северных оленей
Начало: В районе Казанского собора или станции метро «Прос...
«Экоэтнопарк «Долина водопадов»»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
32501 950₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Все понравилось. Немного напрягал экскурсовод.
- ЮЮлия4 июня 2024Кончено экскурсия далекая. Увидите Карелию из окна автобуса. Достаточно утомительна, но природа потрясающая. Сочно и девственно, воздух которым не возможно
- ЕЕлена4 июня 2024Экскурсия супер! Гид Александра интересно вела рассказ. Даже небольшой дождь не испортил впечатления!
- ССветлана31 мая 202423 мая ездила в Карелию в мини-группе. Поездка очень понравилась, всё было на высшем уровне. Экскурсовод Наталья очень интересно рассказывала, было интересно. Сама Карелия поразила, это действительно место силы. Всем советую поехать, не пожалеете.
- ЕЕкатерина29 мая 2024Спасибо Александру и Сергею за замечательную экскурсию! В прошлом году была на экскурсии у Антона, в этом году привезла семью и снова не пожалела. Было очень круто! Спасибо!
- ММарина27 мая 2024Отличная насыщенная поездка!
- ММилена27 мая 2024Поездка выдалась замечательной! Гид Александр-профессионал, хотелось бы отправиться в следующее путешествие именно с ним!
- ППолина26 мая 2024Цена - качество, за весь объем экскурсии отданных денег не жалко, экскурсовод Любовь показала где что прикупить, дополнительно заехали в Дом Берга за бальзамами, то есть команда отзывчивая на любые просьбы.
- ААнастасия26 мая 2024Очень познавательный тур. Гид Станислав просто восторг. Всё доходчиво, с шутками и легко воспринимается) Локации здорово подобраны, ознакомительная поездка, заставляющая рассматривать Карелию для полноценного отдыха! Спасибо!
- ЭЭнгельман25 мая 2024Все было отлично, гид молодец. Спасибо за отличную экскурсию!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Водопады»
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