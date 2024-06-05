Н Наталья Карелия в мини-группе: фьорды, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд Все понравилось. Немного напрягал экскурсовод.

Ю Юлия Лучшие места Карелии за 1 день: групповая экскурсия из Петербурга читать дальше надышаться и птицы, которых не возможно наслушаться. Это особое удовольствие. Наш гид Александра. Аплодировали сидя, хотя можно было и стоя. Мастер своего дела, железная леди. Невероятно приятно ведет всю программу. Я искренне рекомендую Вам посетить. И не ставьте завышенных ожиданий, просто насладитесь моментом. ❤️ Кончено экскурсия далекая. Увидите Карелию из окна автобуса. Достаточно утомительна, но природа потрясающая. Сочно и девственно, воздух которым не возможно

Е Елена Лучшие места Карелии за 1 день: групповая экскурсия из Петербурга Экскурсия супер! Гид Александра интересно вела рассказ. Даже небольшой дождь не испортил впечатления!

С Светлана Карелия в мини-группе: фьорды, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд 23 мая ездила в Карелию в мини-группе. Поездка очень понравилась, всё было на высшем уровне. Экскурсовод Наталья очень интересно рассказывала, было интересно. Сама Карелия поразила, это действительно место силы. Всем советую поехать, не пожалеете.

Е Екатерина Карелия в мини-группе: фьорды, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд Спасибо Александру и Сергею за замечательную экскурсию! В прошлом году была на экскурсии у Антона, в этом году привезла семью и снова не пожалела. Было очень круто! Спасибо!

М Марина В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе Отличная насыщенная поездка!

М Милена Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала» Поездка выдалась замечательной! Гид Александр-профессионал, хотелось бы отправиться в следующее путешествие именно с ним!

П Полина В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе Цена - качество, за весь объем экскурсии отданных денег не жалко, экскурсовод Любовь показала где что прикупить, дополнительно заехали в Дом Берга за бальзамами, то есть команда отзывчивая на любые просьбы.

А Анастасия В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе Очень познавательный тур. Гид Станислав просто восторг. Всё доходчиво, с шутками и легко воспринимается) Локации здорово подобраны, ознакомительная поездка, заставляющая рассматривать Карелию для полноценного отдыха! Спасибо!