Проведите один день среди северной природы Карелии! Мы познакомимся с удивительной историей края и побываем в его самых интересных уголках: живописные водопады, Мраморный каньон, уютный городок Сортавала.
Путешествие пройдет на комфортном микроавтобусе в мини-группе — у вас будет достаточно времени, чтобы насладиться локациями.
Путешествие пройдет на комфортном микроавтобусе в мини-группе — у вас будет достаточно времени, чтобы насладиться локациями.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Карельские пейзажи, фьорды и водопады Рано утром мы отправимся из Петербурга в город Сортавала на комфортабельном микроавтобусе. Нас ждет живописная дорога через Карельский перешеек. По дороге мы остановимся в Приозерске, чтобы захватить утренний кофе и погулять у стен крепости Корела, которые когда-то были северным форпостом Новгородской Руси. По пути я расскажу о том, как история трех государств — Швеции, России и Финляндии — переплелась в этих живописных местах. Вспомним и о «незнаменитой» Зимней войне, сведений о которой не встретишь в учебниках истории. Остановимся в городе Сортавала — удивительном месте, чудом сохранившем атмосферу уездного финского городка. Здесь мы позавтракаем, оценив национальные карельские блюда — рыбную уху на сливках локикейто и карельские калитки, а потом отправимся на небольшую прогулку — любоваться архитектурными шедеврами финского национального романтизма. Мы доедем до залива Кирьявалахти, чтобы полюбоваться «карельскими фьордами» — так зачастую называют ладожские шхеры. Именно эти места когда-то вдохновили советского поэта Кима Рыжова на создание песни «Долго будет Карелия сниться». Мы прогуляемся по тропе сказок близ каскадов водопадов Ахинкоски, чтобы насладиться шумом водопадов и живописным карельским лесом со скалами и озерами, а заодно вспомним, как когда-то здесь снимали сцены фильма «А зори здесь тихие». Горный парк Рускеала Самая дальняя точка нашего маршрута — жемчужина Северного Приладожья — горный парк Рускеала. Нас ждут озера с чистейшей изумрудной водой, карьеры, в которых когда-то добывали мрамор, украшающий сегодня фасады петербургских дворцов и соборов, и даже подземная штольня. У вас будет свободное время, чтобы насладиться прогулкой по парку, перекусить или опробовать активный отдых (тарзанку, зиплайн, катание на лодке, прогулка по подвесному мостику). Важная информация: Одевайтесь по погоде, обязательно возьмите с собой удобную обувь. Дорога занимает около 4-х часов. Рекомендую взять с собой легкий перекус и воду. Если Вас может укачать, не помешают таблетки от укачивания. Билеты на объекты можно приобрести на месте, в кассе парков, или онлайн. Если туристам удобно, гид может собрать деньги и купить билет на всю группу без очереди. С животными — нельзя.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|5 000 ₽
|Школьники / Дети до 10 лет
|4 500 ₽
|Взрослый (с билетом в Рускеала)
|5 750 ₽
|Школьники / Дети до 10 лет (с билетом в Рускеала)
|4 500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Корела
- Сортавала
- Ладожские шхеры (заливы Кирьявалахти или Рауталахти)
- Водопады Ахвинкоски (возможно посещение Долины Водопадов)
- Горный парк Рускеала
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Транспортные расходы
Что не входит в цену
- Питание (средний чек: 400-700 руб. на одного человека).
- Входные билеты на водопады Ахвенкоски: взрослый - 400 руб., студенты/школьники/пенсионеры - 300 руб.
- Входные билеты в парк Рускеала: взрослый - 550 руб., студенты/школьники/пенсионеры - 350 руб.
Место начала и завершения?
Площадь Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 130 человек.
Важная информация
- Уточните удобное Вам место старта (площадь Искусств в 07.45 или метро Проспект Просвещения в 08.30) и место окончания (метро Проспект Просвещения или центр)
- Для выписки билетов на поезд потребуются ФИО, даты рождения и номера паспортов всех участников тура. Выбравшим тариф «школьник» необходимо иметь с собой справку из учебного заведения
- Подробности о встрече Вы получите вечером накануне выезда
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нвталья
27 авг 2024
Очень далеко и утомительно ехать, так называемый "серпантин" очень выматывает, не удалось попасть на подземную экскурсию в Рускеала - это из минусов.
Из плюсов хочется отмети замечательную работу нашего экскурсовода, большое ему спасибо.
Из плюсов хочется отмети замечательную работу нашего экскурсовода, большое ему спасибо.
Е
Евгения
26 авг 2024
Е
Евгений
26 авг 2024
А
Александр
16 авг 2024
Отличный гид Екатерина рассказала очень много интересной информации и истории о регионе. Шикарные локация для просмотра и прогулок. Погода показала все свои прекрасы:дождь, гроза и град. Для первого знакомства с Карелией программа насыщенная. Теперь хочется туда вернуться,но уже не на один день, чтобы побродить по лесу, покататься на лодке по озерам, подышать чистым воздухом.
А
Анастасия
10 авг 2024
Были на экскурсии 9.08
Из плюсов отличный мы водитель, комфортное вождение
Прекрасный гид Андрей.
Из минусов, не было нормальной связи с организатором, с нами связались для уточнения второго места посадки только в 7
Из плюсов отличный мы водитель, комфортное вождение
Прекрасный гид Андрей.
Из минусов, не было нормальной связи с организатором, с нами связались для уточнения второго места посадки только в 7
М
Майя
10 авг 2024
Замечательный гид Надежда. Очень внимательный к любым нюансам, ненавязчивый, находчивый. Программа отработана полностью и в графике. Рекомендую
К
Киракозова
31 июл 2024
Конечно, один день для посещения Карелии- это мало. Но и за один день можно понять, что туда нужно вернуться… Оператор грамотно организовал логистику, хороший водитель, профессиональный гид. Посмотрели достопримечательности, поели ухи, сделали прекрасные фото. И конечно надышались чистым воздухом. Спасибо за интересное путешествие!
В
Виолетта
25 июн 2024
Спасибо большое за эту экскурсию! Все было очень насыщенно, интересно, невероятно красиво! Это удивительно, как за один день можно успеть столько всего посмотреть и узнать. Особое спасибо гиду Надежде, которая показала и рассказала нам про такую Карелию, и водителю Андрею, который нас быстро и бережно довёз.
А
Александра
19 июн 2024
Посетили прекрасную Рускеалу в составе мини-группы, комфортный трансфер, учитывались все пожелания туристов, гид Александр очень информативно рассказывал исторические моменты во время пути. Поездка прошла на отлично!!! Рекомендую 👍
Е
Елена
4 июн 2024
Хорошая экскурсия, хоть и длительная, пролетела очень быстро! Самое большое впечатление получили от парка Рускеала. Очень вкусная уха из красной рыбы!
Ш
Шведенко
18 мая 2024
Очень понравилась гид Наталья. За ее интересными и познавательными рассказами время в дороге пролетело незаметно. Много узнала о Карелии. Посетили красивейшие места. вкусно пообедали. Все понравилось
З
Зоя
14 мая 2024
Экскурсия очень понравилась, были 13.09.2023г. Организовано все четко. Хочу особенно отметить водителя Ирину и поблагодарить за безопасное, уверенное и комфортное вождение. Гид Юлия отработала на 100%- очень интересно и подробно
Н
Наталия
1 мая 2024
Прекрасная экскурсия! Замечательный экскурсовод Антон. Столько интересной и полезной информации в увлекательном формате.
О
Ольга
23 апр 2024
Чудесная экскурсия По времени длительная, но очень легко переносится. Наслаждались красотами, чистейшим воздухом, природой. Очень эрудированый гид Александр, всю дорогу сопровождал экскурсию историческими фактами. Комфортабельный автобус. Всё очень понравилось. И довольно не поздно приехали в город, спокойно добрались по домам на метро. Будет возможность ещё поеду обязательно.
Н
Наталья
23 апр 2024
Большое спасибо за такую замечательную экскурсию в мини-группе! Все прошло четко, интересно не завозили ни в какие левые места и магазинчики, только чисто технические остановки с целью покушать и сходить
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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