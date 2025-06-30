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Саблинские пещеры – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Саблинские пещеры» в Санкт-Петербурге, цены от 2490 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Экскурсия в Саблинские пещеры и водопады
На автобусе
6 часов
Групповая
Экскурсия в Саблинские пещеры и водопады
Начало: СТ.М. Звенигородская, ул. Звенигородская, д. 5
27 июл в 13:30
10 авг в 13:30
2490 ₽ за человека
В Саблинские пещеры и к Тосненскому водопаду из Петербурга (всё включено)
На автобусе
5.5 часов
2 отзыва
Групповая
В Саблинские пещеры и к Тосненскому водопаду из Петербурга (всё включено)
Пробродить по подземным гротам, побывать на месте стоянки Александра Невского и пройти по каньону
Начало: У станции метро «Звенигородская»
13 июл в 09:30
27 июл в 13:00
2490 ₽ за человека
В усадьбу Марьино и к Саблинским водопадам
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В усадьбу Марьино и к Саблинским водопадам
Усадебный уют, дореволюционная дачная романтика и неспешные прогулки вдоль водопадов
16 июл в 09:00
21 июл в 09:00
22 500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    30 июня 2025
    В Саблинские пещеры и к Тосненскому водопаду из Петербурга (всё включено)
    Большое спасибо за экскурсию! Всё прекрасно организовано и интересно. Великолепный экскурсовод, и даже гид по пещерам со своим сарказмом добавил колорита экскурсии…
  • И
    Игорь
    13 мая 2025
    В Саблинские пещеры и к Тосненскому водопаду из Петербурга (всё включено)
    С семьей посетили экскурсию «Саблинские пещеры», и это было замечательно! Экскурсовод была грамотной и увлеченной, её рассказы были информативными и
    читать дальше

    увлекательными. Экскурсия в пещере понравилась, так же впечатлили два водопада, которые мы увидели, природа просто прекрасна, и у водопадов можно погулять и насладиться просторами. Чай с шоколадками - это было здорово, за что спасибо компании. Вся семья осталась в восторге - мы узнали много нового и отлично провели время вместе. Рекомендуем всем посетить эту экскурсию!

  • М
    МАРИЯ
    29 октября 2023
    В Саблинские пещеры
    Всё отлично. Увидели Саблинские пещеры, памятник Александру Невскому, Тосненский водопад. Несмотря на то, что в группе было всего 7 человек, гид Ольга рассказывала очень интересно на протяжении всего маршрута. Огромное спасибо нашему гиду а всей компании Эклектика-гид.
  • I
    Ivanmspa
    15 октября 2023
    В Саблинские пещеры
    Экскурсия супер, пещеры и водопад замечательные, экскурсоводы хороши. Только памятник молитве войны скучный.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Саблинские пещеры»

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  1. Экскурсия в Саблинские пещеры и водопады
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  3. В усадьбу Марьино и к Саблинским водопадам
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  2. Набережная
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  5. Невский проспект
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  7. Зимний дворец
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Саблинские пещеры" можно забронировать 3 экскурсии от 2490 до 22 500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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