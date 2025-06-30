Групповая
Экскурсия в Саблинские пещеры и водопады
Начало: СТ.М. Звенигородская, ул. Звенигородская, д. 5
27 июл в 13:30
10 авг в 13:30
2490 ₽ за человека
Групповая
В Саблинские пещеры и к Тосненскому водопаду из Петербурга (всё включено)
Пробродить по подземным гротам, побывать на месте стоянки Александра Невского и пройти по каньону
Начало: У станции метро «Звенигородская»
13 июл в 09:30
27 июл в 13:00
2490 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
В усадьбу Марьино и к Саблинским водопадам
Усадебный уют, дореволюционная дачная романтика и неспешные прогулки вдоль водопадов
16 июл в 09:00
21 июл в 09:00
22 500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей30 июня 2025Большое спасибо за экскурсию! Всё прекрасно организовано и интересно. Великолепный экскурсовод, и даже гид по пещерам со своим сарказмом добавил колорита экскурсии…
- ИИгорь13 мая 2025С семьей посетили экскурсию «Саблинские пещеры», и это было замечательно! Экскурсовод была грамотной и увлеченной, её рассказы были информативными и
- ММАРИЯ29 октября 2023В Саблинские пещерыВсё отлично. Увидели Саблинские пещеры, памятник Александру Невскому, Тосненский водопад. Несмотря на то, что в группе было всего 7 человек, гид Ольга рассказывала очень интересно на протяжении всего маршрута. Огромное спасибо нашему гиду а всей компании Эклектика-гид.
- IIvanmspa15 октября 2023В Саблинские пещерыЭкскурсия супер, пещеры и водопад замечательные, экскурсоводы хороши. Только памятник молитве войны скучный.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Саблинские пещеры»
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