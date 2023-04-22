Что вас ждет

Экскурсия в Соборную мечеть Петербурга сможет стать интересным знакомством с исламской архитектурой и религией. В мечети, спроектированной Н. В. Васильевым, изысканно сочетаются восточная зодческая традиция и северный модерн. Здание содержит множество символов, понять которые поможет гид.

Вы узнаете больше об исламской архитектуре и религии Ислам.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.