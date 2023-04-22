Экскурсия в Соборную мечеть Петербурга сможет стать интересным знакомством с исламской архитектурой и религией. В мечети, спроектированной Н. В. Васильевым, изысканно сочетаются восточная зодческая традиция и северный модерн. Здание содержит множество символов, понять которые поможет гид.
Ближайшие даты:
22
апр
апр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Экскурсия в Соборную мечеть Петербурга сможет стать интересным знакомством с исламской архитектурой и религией. В мечети, спроектированной Н. В. Васильевым, изысканно сочетаются восточная зодческая традиция и северный модерн. Здание содержит множество символов, понять которые поможет гид.
Вы узнаете больше об исламской архитектуре и религии Ислам.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Кронверский просп
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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