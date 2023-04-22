Экскурсия в Соборную мечеть

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Ответы на вопросы
Экскурсия в Соборную мечеть Петербурга сможет стать интересным знакомством с исламской архитектурой и религией. В мечети, спроектированной Н. В. Васильевым, изысканно сочетаются восточная зодческая традиция и северный модерн. Здание содержит множество символов, понять которые поможет гид.
Экскурсия в Соборную мечеть
Экскурсия в Соборную мечеть
Экскурсия в Соборную мечеть
Экскурсия в Соборную мечеть
Экскурсия в Соборную мечеть
Экскурсия в Соборную мечеть
Ближайшие даты:
22
апр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Экскурсия в Соборную мечеть Петербурга сможет стать интересным знакомством с исламской архитектурой и религией. В мечети, спроектированной Н. В. Васильевым, изысканно сочетаются восточная зодческая традиция и северный модерн. Здание содержит множество символов, понять которые поможет гид.
Вы узнаете больше об исламской архитектуре и религии Ислам.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Кронверский просп
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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