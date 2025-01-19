Петроградскую сторону часто называют музеем модерна в Санкт-Петербурге.
Но стилистическая палитра Петроградки куда разнообразнее! Я предлагаю в этом убедиться: пройтись по Каменноостровскому проспекту, рассмотреть его особняки, доходные дома и площади. Увидеть общее, отметить разное — и насладиться гармоничным сочетанием одного с другим.
Но стилистическая палитра Петроградки куда разнообразнее! Я предлагаю в этом убедиться: пройтись по Каменноостровскому проспекту, рассмотреть его особняки, доходные дома и площади. Увидеть общее, отметить разное — и насладиться гармоничным сочетанием одного с другим.
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- особняк М. Кшесинской
- соборную мечеть
- доходный дом Ф. И. Лидваль
- дом РЖСКТ работников искусств
- доходный дом М. В. Воейковой
- дом Кавоса
- Александровский лицей
- дом трёх Бенуа
- сквер Андрея Петрова
- доходный дом Э. Г. Шведерского
- ансамбль площади Льва Толстого (дом Розенштейна-Белогруда)
А по пути я расскажу:
- в чём секрет успеха Матильды Кшесинской
- почему петроградскую мечеть зовут Тимур
- где находится зоопарк в камне
- за что домам «вешали ордена на грудь»
- зачем купали красного коня и куда он скачет
- в чём причина многоликости сфинксов
- кое-что о «прожорливости» Дома с башнями
и многое другое!
Организационные детали
Возможно увеличение числа участников до 10 человек — доплата 1300 ₽ за каждого дополнительного.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У часовни Троицы Живоначальной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 107 туристов
Меня зовут Светлана, я петербурженка в третьем поколении. Очень люблю свой город и ещё больше люблю открывать его вновь и вновь. Мой путь в искусство начался с самого детства, когдаЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
19 янв 2025
Прекрасная экскурсия, подойдёт людям любого возраста, интересующихся городской архитектурой.
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