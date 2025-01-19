Петроградская сторона: библиотека стилей

Узнать архитектурные и иные секреты мечети Тимур, особняка Кшесинской и прожорливого Дома с башнями
Петроградскую сторону часто называют музеем модерна в Санкт-Петербурге.

Но стилистическая палитра Петроградки куда разнообразнее! Я предлагаю в этом убедиться: пройтись по Каменноостровскому проспекту, рассмотреть его особняки, доходные дома и площади. Увидеть общее, отметить разное — и насладиться гармоничным сочетанием одного с другим.
5
1 отзыв
Петроградская сторона: библиотека стилей
Петроградская сторона: библиотека стилей
Петроградская сторона: библиотека стилей
Ближайшие даты:
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Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • особняк М. Кшесинской
  • соборную мечеть
  • доходный дом Ф. И. Лидваль
  • дом РЖСКТ работников искусств
  • доходный дом М. В. Воейковой
  • дом Кавоса
  • Александровский лицей
  • дом трёх Бенуа
  • сквер Андрея Петрова
  • доходный дом Э. Г. Шведерского
  • ансамбль площади Льва Толстого (дом Розенштейна-Белогруда)

А по пути я расскажу:

  • в чём секрет успеха Матильды Кшесинской
  • почему петроградскую мечеть зовут Тимур
  • где находится зоопарк в камне
  • за что домам «вешали ордена на грудь»
  • зачем купали красного коня и куда он скачет
  • в чём причина многоликости сфинксов
  • кое-что о «прожорливости» Дома с башнями

и многое другое!

Организационные детали

Возможно увеличение числа участников до 10 человек — доплата 1300 ₽ за каждого дополнительного.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У часовни Троицы Живоначальной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
19 янв 2025
Прекрасная экскурсия, подойдёт людям любого возраста, интересующихся городской архитектурой.

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