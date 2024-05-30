Экскурсии в Соборную мечеть

Найдено 7 экскурсий в категории «Соборная мечеть» в Санкт-Петербурге, цены от 850 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
Групповая
1.5 часа
2092 отзыва
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
Сегодня в 23:20
Завтра в 00:25
от 850 за человека
Петропавловская крепость - сердце старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
37 отзывов
Петропавловская крепость - сердце старого города
Начало: Ст. метро Горьковская
Расписание: Индивидуально по договорённости
9 июня в 14:00
от 6 000 за всё до 2 чел.
Парадный Петербург с посещением Спаса на Крови и теплоходной прогулкой
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Аудиогид
4.5 часа
4 отзыва
Парадный Петербург с посещением Спаса на Крови и теплоходной прогулкой
Познакомиться с историей и архитектурными шедеврами города и рассмотреть уникальные мозаики храма
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
10 июня в 14:30
14 июня в 14:30
2 100 за человека
Северный модерн Петроградской стороны (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
8 отзывов
Северный модерн Петроградской стороны (в мини-группе)
Исследовать природную неровность гранита и метафоры Петроградки
Начало: Недалеко от метро «Горьковская»
11 июня в 11:00
12 июня в 17:00
2 500 за человека
Петроградка - место, где началась новая жизнь Петербурга
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
Петроградка - место, где началась новая жизнь Петербурга
В составе мини-группы исследовать район, полный необыкновенных историй и шедевров архитектуры
Начало: У метро Горьковская
Расписание: во вторник и пятницу в 12:00
11 июня в 12:00
14 июня в 12:00
1 200 за человека
Соборная мечеть в Петербурге: история и архитектура
Групповая
1 час
6 отзывов
Соборная мечеть в Петербурге: история и архитектура
Расшифровываем сказочный сон о Средневековом Востоке, что снится городу на северных широтах
Начало: в районе СТ.М. Горьковская
1 300 за человека
Архитектурная лаборатория Петербурга: Каменноостровский проспект
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Архитектурная лаборатория Петербурга: Каменноостровский проспект
Северный модерн, неоренессанс, неоготика, конструктивизм и ар-деко - на одной улице Петроградки
Начало: у метро Горьковская
9 июня в 11:30
10 июня в 11:30
от 7 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Соборная мечеть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
  2. Петропавловская крепость - сердце старого города
  3. Парадный Петербург с посещением Спаса на Крови и теплоходной прогулкой
  4. Северный модерн Петроградской стороны (в мини-группе)
  5. Петроградка - место, где началась новая жизнь Петербурга
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Соборная мечеть" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 850 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 2152 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Соборная мечеть», 2152 ⭐ отзыва, цены от 850₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам