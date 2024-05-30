М МТС Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга Вечерняя прогулка по воде огонь! Организаторам спасибо) все супер. И огромное спасибо за пледы предоставленные организатором. Очень пригодились.

Г Галина Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга Все было чудесно,все в восторге

Н Наталья Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга Все супер

Н Наталья Петроградка - место, где началась новая жизнь Петербурга Очень интересная необычная подача материала о городе, в котором мы были не раз. Кажется, центр города, который знают все гости Петербурга… А сколько необычного, неожиданного и удивительного рассказал нам о петроградской стороне гид Александр. Спасибо большое!!!

С Светлана Северный модерн Петроградской стороны (в мини-группе) Очень насыщенный рассказ, интересный маршрут! Спасибо гиду Артёму. Время пролетело незаметно, я бы еще ходила, слушала и слушала. Столько деталей, фактов. С душой! Конечно, приду еще!

К Кристина Северный модерн Петроградской стороны (в мини-группе) читать дальше по острову, поэтому наметили себе планы на следующие поездки👌🏻 Нам повезло и в будний день на экскурсии было всего 3 человека) Артём прекрасный рассказчик! Для первого знакомства с этой частью Петербурга данная экскурсия идеально подходит. У Артёма есть ещё 4 маршрута

Д Дарья Соборная мечеть в Петербурге: история и архитектура читать дальше вы ждёте что там будет всё расписано как в Стамбульских мечетях то нет, такого там нет, но в этом и красота-сочетание минимализма и восточных узоров! Отличная экскурсия с подробным рассказом о архитектуре и религиозном аспекте мечети. Внутри мечеть очень красивая, для ценителей минимализма. Конечно если

Т Тамара Петропавловская крепость - сердце старого города Очень интересная экскурсия! Огромное спасибо гиду Зухре!

И Иван Петроградка - место, где началась новая жизнь Петербурга Отличная экскурсия! Давно живу в Петербурге, узнал много нового, однозначно рекомендую