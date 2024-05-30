1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
Сегодня в 23:20
Завтра в 00:25
от 850₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Петропавловская крепость - сердце старого города
Начало: Ст. метро Горьковская
Расписание: Индивидуально по договорённости
9 июня в 14:00
от 6 000₽ за всё до 2 чел.
Аудиогид
4.5 часа
Парадный Петербург с посещением Спаса на Крови и теплоходной прогулкой
Познакомиться с историей и архитектурными шедеврами города и рассмотреть уникальные мозаики храма
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
10 июня в 14:30
14 июня в 14:30
2 100₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Северный модерн Петроградской стороны (в мини-группе)
Исследовать природную неровность гранита и метафоры Петроградки
Начало: Недалеко от метро «Горьковская»
11 июня в 11:00
12 июня в 17:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Петроградка - место, где началась новая жизнь Петербурга
В составе мини-группы исследовать район, полный необыкновенных историй и шедевров архитектуры
Начало: У метро Горьковская
Расписание: во вторник и пятницу в 12:00
11 июня в 12:00
14 июня в 12:00
1 200₽ за человека
Групповая
1 час
Соборная мечеть в Петербурге: история и архитектура
Расшифровываем сказочный сон о Средневековом Востоке, что снится городу на северных широтах
Начало: в районе СТ.М. Горьковская
1 300₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Архитектурная лаборатория Петербурга: Каменноостровский проспект
Северный модерн, неоренессанс, неоготика, конструктивизм и ар-деко - на одной улице Петроградки
Начало: у метро Горьковская
9 июня в 11:30
10 июня в 11:30
от 7 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММТС30 мая 2024Вечерняя прогулка по воде огонь! Организаторам спасибо) все супер. И огромное спасибо за пледы предоставленные организатором. Очень пригодились.
- ГГалина30 мая 2024Все было чудесно,все в восторге
- ННаталья30 мая 2024Все супер
- ННаталья28 мая 2024Очень интересная необычная подача материала о городе, в котором мы были не раз. Кажется, центр города, который знают все гости Петербурга… А сколько необычного, неожиданного и удивительного рассказал нам о петроградской стороне гид Александр. Спасибо большое!!!
- ССветлана23 мая 2024Очень насыщенный рассказ, интересный маршрут! Спасибо гиду Артёму. Время пролетело незаметно, я бы еще ходила, слушала и слушала. Столько деталей, фактов. С душой! Конечно, приду еще!
- ККристина16 мая 2024Артём прекрасный рассказчик! Для первого знакомства с этой частью Петербурга данная экскурсия идеально подходит. У Артёма есть ещё 4 маршрута
- ДДарья11 мая 2024Отличная экскурсия с подробным рассказом о архитектуре и религиозном аспекте мечети. Внутри мечеть очень красивая, для ценителей минимализма. Конечно если
- ТТамара11 мая 2024Очень интересная экскурсия! Огромное спасибо гиду Зухре!
- ИИван8 мая 2024Отличная экскурсия! Давно живу в Петербурге, узнал много нового, однозначно рекомендую
- ААнастасия7 мая 2024Легкая подача информации, красивые виды, отличный гид
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Соборная мечеть»
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