Соборная мечеть в Петербурге: история и архитектура

Расшифровываем сказочный сон о Средневековом Востоке, что снится городу на северных широтах

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Мусульманский храм на правом берегу Невы напоминает древние памятники Средней Азии. Это и неудивительно — прообразом мечети стали шедевры Самарканда.

Что за историю хранит это величественное сооружение? Как в его архитектуре переплелись традиции северного модерна и восточного стиля? А что означают символы на стенах здания? Об этом и не только — на нашей экскурсии!
Соборная мечеть в Петербурге: история и архитектура
Соборная мечеть в Петербурге: история и архитектура
Соборная мечеть в Петербурге: история и архитектура
Соборная мечеть в Петербурге: история и архитектура
Соборная мечеть в Петербурге: история и архитектура
Соборная мечеть в Петербурге: история и архитектура
Соборная мечеть в Петербурге: история и архитектура
Ближайшие даты:
8
апр
13
апр
22
апр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🌙 Вы услышите, какой путь прошла сама идея построить мусульманский храм в Петербурге, и проследите ключевые вехи в непростой истории здания — от его основания в 1910 году до наших дней. Гид расскажет об испытаниях 20 века, которые обрушились с особой силой на духовные центры разных конфессий и повлияли, в том числе, на соборную мечеть. А также о череде реконструкций, одна из которых состоялась совсем недавно.

🌙 В фокусе внимания окажется необыкновенная архитектура постройки. Вы осмотрите весь комплекс снаружи и изнутри. Изучите фарфоровый купол — единственный в своем роде в России. Полюбуетесь бирюзовыми изразцами и раскроете смысл надписей вязью. Выясните, какие элементы являются типичными для канонов исламского зодчества, а какие принадлежат традиции северного модерна.

🌙 Кроме того, вы познакомитесь поближе с принципами устройства мечети — узнаете о назначении михраба, минбара, минаретов и других элементов храма. А также узнаете об особенностях молитвенных обрядов.

Организационные детали

  • При посещении мечети необходимо следовать принятым правилам: всем необходимо разуться (можно взять бахилы), а женщинам нужно покрыть голову
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе СТ.М. Горьковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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