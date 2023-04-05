Расшифровываем сказочный сон о Средневековом Востоке, что снится городу на северных широтах
Что за историю хранит это величественное сооружение? Как в его архитектуре переплелись традиции северного модерна и восточного стиля? А что означают символы на стенах здания? Об этом и не только — на нашей экскурсии!
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Описание
Что вас ожидает
🌙 Вы услышите, какой путь прошла сама идея построить мусульманский храм в Петербурге, и проследите ключевые вехи в непростой истории здания — от его основания в 1910 году до наших дней. Гид расскажет об испытаниях 20 века, которые обрушились с особой силой на духовные центры разных конфессий и повлияли, в том числе, на соборную мечеть. А также о череде реконструкций, одна из которых состоялась совсем недавно.
🌙 В фокусе внимания окажется необыкновенная архитектура постройки. Вы осмотрите весь комплекс снаружи и изнутри. Изучите фарфоровый купол — единственный в своем роде в России. Полюбуетесь бирюзовыми изразцами и раскроете смысл надписей вязью. Выясните, какие элементы являются типичными для канонов исламского зодчества, а какие принадлежат традиции северного модерна.
🌙 Кроме того, вы познакомитесь поближе с принципами устройства мечети — узнаете о назначении михраба, минбара, минаретов и других элементов храма. А также узнаете об особенностях молитвенных обрядов.
Организационные детали
- При посещении мечети необходимо следовать принятым правилам: всем необходимо разуться (можно взять бахилы), а женщинам нужно покрыть голову
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе СТ.М. Горьковская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.