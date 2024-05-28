Петроградка - место, где началась новая жизнь Петербурга

В составе мини-группы исследовать район, полный необыкновенных историй и шедевров архитектуры
Приглашаем на прогулку тех, кто хочет взглянуть на другой Петербург.

Петроградка — это место, где нет шикарных дворцов, но есть изысканные особняки в стиле северного модерна. Петербург здесь зародился и потом не раз пытался обновляться и перепридумывать себя.

Проходные дворы, старейшая киностудия, самая северная мечеть и другие места с интересными историями — в нашей программе.
5
5 отзывов
Петроградка - место, где началась новая жизнь Петербурга
Петроградка - место, где началась новая жизнь Петербурга
Петроградка - место, где началась новая жизнь Петербурга
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Проходные дворы Петроградской стороны
  • Ленфильм — старейшая киностудия России
  • Соборная мечеть — самая северная мечеть в мире и одна из самых крупных в Европе
  • Особняк Матильды Кшесинской и история знаменитой балерины

Во время прогулки мы:

  • Разберёмся, как началась «другая жизнь» в городе и появилось название «Петроградка»
  • Попробуем не заблудиться в лабиринте дворов «бандитского Петербурга»
  • Научимся отличать детали северного модерна от элементов других стилей
  • Заглянем в гости к самой известной балерине
  • Полюбуемся мукарнасом — сотовым сводом Соборной мечети
  • Обсудим, как необычно разводился мост, построенный к 200-летию города
  • Выясним, где и как проходил первый публичный кинопоказ в России и как знакомились в «дореволюционном Тиндере»

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

во вторник и пятницу в 12:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 200 ₽
Дети до 16 лет800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Горьковская
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Н
28 мая 2024
Очень интересная необычная подача материала о городе, в котором мы были не раз. Кажется, центр города, который знают все гости Петербурга… А сколько необычного, неожиданного и удивительного рассказал нам о петроградской стороне гид Александр. Спасибо большое!!!
И
8 мая 2024
Отличная экскурсия! Давно живу в Петербурге, узнал много нового, однозначно рекомендую
А
7 мая 2024
Легкая подача информации, красивые виды, отличный гид
Н
24 апр 2024
Экскурсия интересная. Гид рассказал много о районе, показал места, где снимались многие фильмы, побродили по проходным дворам. Особенно запомнились особняк Матильды Кшесинской и Соборная мечеть. Понравилось, что экскурсия проходила в небольшой группе, что позволило гиду уделить внимание каждому участнику.
Экскурсия интересная. Гид рассказал много о районе, показал места, где снимались многие фильмы, побродили по проходнымЭкскурсия интересная. Гид рассказал много о районе, показал места, где снимались многие фильмы, побродили по проходнымЭкскурсия интересная. Гид рассказал много о районе, показал места, где снимались многие фильмы, побродили по проходнымЭкскурсия интересная. Гид рассказал много о районе, показал места, где снимались многие фильмы, побродили по проходным
М
24 апр 2024
Экскурсия очень познавательная, два часа пролетели как один) огромное спасибо экскурсоводу Александру, настоящий поофесионал своего дела.
Оказывается, Петроградская сторона, действительно таит в себе много тайн)
Экскурсия очень познавательная, два часа пролетели как один) огромное спасибо экскурсоводу Александру, настоящий поофесионал своего дела.Экскурсия очень познавательная, два часа пролетели как один) огромное спасибо экскурсоводу Александру, настоящий поофесионал своего дела.Экскурсия очень познавательная, два часа пролетели как один) огромное спасибо экскурсоводу Александру, настоящий поофесионал своего дела.

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