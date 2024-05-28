Приглашаем на прогулку тех, кто хочет взглянуть на другой Петербург.
Петроградка — это место, где нет шикарных дворцов, но есть изысканные особняки в стиле северного модерна. Петербург здесь зародился и потом не раз пытался обновляться и перепридумывать себя.
Проходные дворы, старейшая киностудия, самая северная мечеть и другие места с интересными историями — в нашей программе.
Петроградка — это место, где нет шикарных дворцов, но есть изысканные особняки в стиле северного модерна. Петербург здесь зародился и потом не раз пытался обновляться и перепридумывать себя.
Проходные дворы, старейшая киностудия, самая северная мечеть и другие места с интересными историями — в нашей программе.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Проходные дворы Петроградской стороны
- Ленфильм — старейшая киностудия России
- Соборная мечеть — самая северная мечеть в мире и одна из самых крупных в Европе
- Особняк Матильды Кшесинской и история знаменитой балерины
Во время прогулки мы:
- Разберёмся, как началась «другая жизнь» в городе и появилось название «Петроградка»
- Попробуем не заблудиться в лабиринте дворов «бандитского Петербурга»
- Научимся отличать детали северного модерна от элементов других стилей
- Заглянем в гости к самой известной балерине
- Полюбуемся мукарнасом — сотовым сводом Соборной мечети
- Обсудим, как необычно разводился мост, построенный к 200-летию города
- Выясним, где и как проходил первый публичный кинопоказ в России и как знакомились в «дореволюционном Тиндере»
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
во вторник и пятницу в 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 200 ₽
|Дети до 16 лет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Горьковская
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 12065 туристов
Мы начали свою деятельность 23 июня 2017 года. Специализируемся на организации безопасного и доступного посещения крыш Санкт-Петербурга. Экскурсии на крышу очень популярны в нашем городе, но только теперь они стали по-настоящему безопасными и официальными, без риска быть пойманным и оштрафованным. Мы хотим сделать доступными все лучшие крыши города. А также показать вам аутентичные питерские уголки.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
28 мая 2024
Очень интересная необычная подача материала о городе, в котором мы были не раз. Кажется, центр города, который знают все гости Петербурга… А сколько необычного, неожиданного и удивительного рассказал нам о петроградской стороне гид Александр. Спасибо большое!!!
И
Иван
8 мая 2024
Отличная экскурсия! Давно живу в Петербурге, узнал много нового, однозначно рекомендую
А
Анастасия
7 мая 2024
Легкая подача информации, красивые виды, отличный гид
Н
Никита
24 апр 2024
Экскурсия интересная. Гид рассказал много о районе, показал места, где снимались многие фильмы, побродили по проходным дворам. Особенно запомнились особняк Матильды Кшесинской и Соборная мечеть. Понравилось, что экскурсия проходила в небольшой группе, что позволило гиду уделить внимание каждому участнику.
М
Мария
24 апр 2024
Экскурсия очень познавательная, два часа пролетели как один) огромное спасибо экскурсоводу Александру, настоящий поофесионал своего дела.
Оказывается, Петроградская сторона, действительно таит в себе много тайн)
Оказывается, Петроградская сторона, действительно таит в себе много тайн)
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