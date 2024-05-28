Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Приглашаем на прогулку тех, кто хочет взглянуть на другой Петербург.



Петроградка — это место, где нет шикарных дворцов, но есть изысканные особняки в стиле северного модерна. Петербург здесь зародился и потом не раз пытался обновляться и перепридумывать себя.



Проходные дворы, старейшая киностудия, самая северная мечеть и другие места с интересными историями — в нашей программе.