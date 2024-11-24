1 час
Групповая
Соборная мечеть в Петербурге: история и архитектура
Расшифровываем сказочный сон о Средневековом Востоке, что снится городу на северных широтах
Начало: В районе СТ.М. Горьковская
«🌙 Вы услышите, какой путь прошла сама идея построить мусульманский храм в Петербурге, и проследите ключевые вехи в непростой истории здания — от его основания в 1910 году до наших дней»
21 дек в 11:30
28 дек в 11:30
1 300₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Модерн Петроградской стороны: от мечети до Большого проспекта
Разобраться на наглядных примерах, что такое модерн и свобода творчества архитекторов
Начало: В районе станции метро «Горьковская»
«Горького — мечеть — дом Лидваль — дом работников Ленфильма — «Аквариум» — дом Петрова-Водкина — Австрийская площадь — дом Эйлерса — дом Кавоса — дом трёх Бенуа — дом Колобова — дом Путиловой»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Петроградская сторона: библиотека стилей
Узнать архитектурные и иные секреты мечети Тимур, особняка Кшесинской и прожорливого Дома с башнями
Начало: У часовни Троицы Живоначальной
«почему петроградскую мечеть зовут Тимур»
Завтра в 12:30
4 дек в 12:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnastasia24 ноября 2024На этой экскурсии второй раз, но не менее интересно, чем в первый) гид Амин- просто кладезь информации. Рекомендую.
- ННаталья7 сентября 2024Замечательная, лёгкая экскурсия с прекрасным гидом Амином. 1 час пролетел незаметно. Ещё и продолжили серией вопрос-ответ, гид ответил на все. Очень редкая экскурсия, рекомендую.
- ООльга31 июля 2024Выражаю огромную благодарность Ирине! Ребенок был не выспавшийся, уставший, без настроения, но Ирина смогла его увлечь, заинтересовать и вдохновить на следующие экскурсии по другим достопримечательностям Москвы.
- ССмирнова10 декабря 2023Экскурсия в Соборную мечетьОчень интересно.
- ААлексей7 ноября 2023Экскурсия в Соборную мечетьОчень интересная экскурсия, четкое изложение, все вопросы, заданные по ходу, прокомментированы, доброжелательная атмосфера. Все понравилось! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Мусульманские»
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