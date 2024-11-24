A Anastasia Соборная мечеть в Петербурге: история и архитектура На этой экскурсии второй раз, но не менее интересно, чем в первый) гид Амин- просто кладезь информации. Рекомендую.

Н Наталья Соборная мечеть в Петербурге: история и архитектура Замечательная, лёгкая экскурсия с прекрасным гидом Амином. 1 час пролетел незаметно. Ещё и продолжили серией вопрос-ответ, гид ответил на все. Очень редкая экскурсия, рекомендую.

О Ольга Соборная мечеть в Петербурге: история и архитектура Выражаю огромную благодарность Ирине! Ребенок был не выспавшийся, уставший, без настроения, но Ирина смогла его увлечь, заинтересовать и вдохновить на следующие экскурсии по другим достопримечательностям Москвы.

С Смирнова Экскурсия в Соборную мечеть Очень интересно.