Экскурсии по мусульманским местам Санкт-Петербурга

Найдено 3 экскурсии в категории «Мусульманские» в Санкт-Петербурге, цены от 1 300 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Соборная мечеть в Петербурге: история и архитектура
9 отзывов
1 час
Групповая
Соборная мечеть в Петербурге: история и архитектура
Расшифровываем сказочный сон о Средневековом Востоке, что снится городу на северных широтах
Начало: В районе СТ.М. Горьковская
«🌙 Вы услышите, какой путь прошла сама идея построить мусульманский храм в Петербурге, и проследите ключевые вехи в непростой истории здания — от его основания в 1910 году до наших дней»
21 дек в 11:30
28 дек в 11:30
1 300 за человека
Модерн Петроградской стороны: от мечети до Большого проспекта
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Модерн Петроградской стороны: от мечети до Большого проспекта
Разобраться на наглядных примерах, что такое модерн и свобода творчества архитекторов
Начало: В районе станции метро «Горьковская»
«Горького — мечеть — дом Лидваль — дом работников Ленфильма — «Аквариум» — дом Петрова-Водкина — Австрийская площадь — дом Эйлерса — дом Кавоса — дом трёх Бенуа — дом Колобова — дом Путиловой»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
15 000 за всё до 6 чел.
Петроградская сторона: библиотека стилей
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Петроградская сторона: библиотека стилей
Узнать архитектурные и иные секреты мечети Тимур, особняка Кшесинской и прожорливого Дома с башнями
Начало: У часовни Троицы Живоначальной
«почему петроградскую мечеть зовут Тимур»
Завтра в 12:30
4 дек в 12:00
5 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anastasia
    24 ноября 2024
    Соборная мечеть в Петербурге: история и архитектура
    На этой экскурсии второй раз, но не менее интересно, чем в первый) гид Амин- просто кладезь информации. Рекомендую.
  • Н
    Наталья
    7 сентября 2024
    Соборная мечеть в Петербурге: история и архитектура
    Замечательная, лёгкая экскурсия с прекрасным гидом Амином. 1 час пролетел незаметно. Ещё и продолжили серией вопрос-ответ, гид ответил на все. Очень редкая экскурсия, рекомендую.
  • О
    Ольга
    31 июля 2024
    Соборная мечеть в Петербурге: история и архитектура
    Выражаю огромную благодарность Ирине! Ребенок был не выспавшийся, уставший, без настроения, но Ирина смогла его увлечь, заинтересовать и вдохновить на следующие экскурсии по другим достопримечательностям Москвы.
    Выражаю огромную благодарность Ирине! Ребенок был не выспавшийся, уставший, без настроения, но Ирина смогла его увлечьВыражаю огромную благодарность Ирине! Ребенок был не выспавшийся, уставший, без настроения, но Ирина смогла его увлечь
  • С
    Смирнова
    10 декабря 2023
    Экскурсия в Соборную мечеть
    Очень интересно.
  • А
    Алексей
    7 ноября 2023
    Экскурсия в Соборную мечеть
    Очень интересная экскурсия, четкое изложение, все вопросы, заданные по ходу, прокомментированы, доброжелательная атмосфера. Все понравилось! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Мусульманские»

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  5. Эрмитаж
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  7. Исаакиевский собор
  8. Зимний дворец
  9. Казанский собор
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в декабре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Мусульманские" можно забронировать 3 экскурсии от 1 300 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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