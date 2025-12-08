Петербург Елизаветы Петровны Романовой. Мы прогуляемся от памятника её великому отцу до места, где она прожила последние годы жизни. Вспомним её внешность, фаворитов, её жизнь и правление.
На нашей прогулке мы увидим: Медного всадника, Адмиралтейство, Петропавловской крепость и Зимний дворец.
На нашей прогулке мы увидим: Медного всадника, Адмиралтейство, Петропавловской крепость и Зимний дворец.
Описание экскурсииПрогулка, посвященная жизни Елизаветы Петровны Память о Елизавете Петровне Романовой, очевидно, не соответствует её вкладу в развитии страны… вы что нибудь слышали о памятниках Елизавете Петровне? Однако мест, которые связаны с ней и её ближайшем окружением, много в Петербурге. Давайте по ним прогуляемся и вспомним о её отце, её внешности, известных и не очень фаворитах, её пороках и добродетелях, жизни и смерти. Во время нашей прогулки мы увидим: Медного всадника, Адмиралтейство, Петропавловскую крепость и Зимний дворец. Важная информация: Возьмите с собой зонтик и наденьте удобную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Медный всадник
- Адмиралтейство
- Петропавловская крепость
- Зимний дворец
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Медный всадник. Сенатская площадь
Завершение: Невский проспект, 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Возьмите с собой зонтик и наденьте удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 10 чел.
Семейная экскурсия в музей-макет «Петровская акватория» в Петербурге
Исследуйте Петербург времен Петра I: корабли, балы и фонтаны Петергофа оживут перед вами в музее «Петровская акватория»
Начало: У метро Адмиралтейская
Завтра в 10:00
9 дек в 10:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 16 чел.
Петербург без границ: уникальная экскурсия
Прогулка по центру Санкт-Петербурга с завязанными глазами. Ощутите скульптуры и городские элементы на ощупь, ориентируясь по звукам и запахам
Начало: У станции метро «Горьковская»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 и 22:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
В Екатерининский дворец и Лицей - на машине
Путешествие в прошлое: от роскошных залов Екатерининского дворца до вдохновляющих стен Царскосельского лицея. История и архитектура ждут вас
Начало: По указанию путешественника
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.