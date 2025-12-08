Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Петербург Елизаветы Петровны Романовой. Мы прогуляемся от памятника её великому отцу до места, где она прожила последние годы жизни. Вспомним её внешность, фаворитов, её жизнь и правление.



На нашей прогулке мы увидим: Медного всадника, Адмиралтейство, Петропавловской крепость и Зимний дворец.

Алексей Ваш гид в Санкт-Петербурге Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком 5% Скидка на заказ 2000 выгода 100 ₽ 1900 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Прогулка, посвященная жизни Елизаветы Петровны Память о Елизавете Петровне Романовой, очевидно, не соответствует её вкладу в развитии страны… вы что нибудь слышали о памятниках Елизавете Петровне? Однако мест, которые связаны с ней и её ближайшем окружением, много в Петербурге. Давайте по ним прогуляемся и вспомним о её отце, её внешности, известных и не очень фаворитах, её пороках и добродетелях, жизни и смерти. Во время нашей прогулки мы увидим: Медного всадника, Адмиралтейство, Петропавловскую крепость и Зимний дворец. Важная информация: Возьмите с собой зонтик и наденьте удобную обувь.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату