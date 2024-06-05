1 чел.
По популярности
скидка
35%
Групповая
2.5 часа
Экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и узнавая истории, стоящие за архитектурными шедеврами
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1200780₽ за человека
скидка
25%
Групповая
2.5 часа
Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
Отправьтесь в путешествие по Санкт-Петербургу на автобусе. Узнайте яркие факты о дворцах, храмах и мостах, сделайте памятные снимки
Начало: От Казанского собора
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
1000750₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Петербург за рулем: исторический обзор и секреты города
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и скрытые сокровища с личным гидом
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 940₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Петербург: экскурсия на микроавтобусе с панорамой
Исследуйте красоту Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом и великолепными видами из микроавтобуса с панорамной крышей
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Завтра в 14:00
9 июня в 00:00
13 100₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга
Вычислить два поддельных факта о городе и его главных символах на авторской экскурсии-игре
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 11:00, в пятницу в 14:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
15001 350₽ за человека
Групповая
2 часа
В тренде
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
Где жили и творили Пушкин, Гоголь и Достоевский, а также их персонажи?
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Расписание: во вторник в 18:30, в четверг и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
11 июня в 18:30
850₽ за человека
скидка
10%
Групповая
3 часа
Главное о Санкт-Петербурге: обзорная экскурсия в мини-группе
Комфортный формат для тех, кто хочет открыть для себя великолепную Северную столицу
Начало: На Площади Искусств
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
32002 880₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
Понять, почему город на Неве выглядит именно так, и насладиться эстетикой архитектуры
Начало: На Сенатской площади
9 июня в 10:00
10 июня в 10:30
70006 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Классический Петербург
Обзорная прогулка по главным городским достопримечательностям
Начало: В районе метро Невский проспект
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 1 960₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Петербургу с петербуржцем
Увидеть главные места и узнать о них без скучных лекций на обзорной прогулке в вашем ритме
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 5 600₽ за всё до 40 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ночной Петербург: эксклюзивное путешествие по сияющему городу
Откройте для себя магию ночного Санкт-Петербурга, его освещённые достопримечательности и романтическую атмосферу
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Завтра в 20:00
9 июня в 00:00
13 100₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Истории блокадного Ленинграда: память, выживание, героизм
Откройте страницы истории блокадного Ленинграда, пройдите по местам героизма и выживания, ощутите дух эпохи
Начало: В районе метро Гостиный двор
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 73506 615₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мистический Петербург
Прикоснуться к таинственной изнанке города на авто-экскурсии
Начало: У метро Невский проспект
Завтра в 09:00
9 июня в 18:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Нескучное знакомство с Петербургом
Увидеть главные достопримечательности и услышать о них неожиданные факты на обзорной экскурсии
Начало: На выходе из метро Адмиралтейская
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
550₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
Архитектурные шедевры в подсветке и главное зрелище летнего Петербурга - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе СТ.М. «Гостиный Двор»
Расписание: ежедневно в 23:00
1 окт в 23:00
2 окт в 23:00
1 690₽ за человека
Групповая
3 часа
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно в 11:00 и 14:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу: лучшие места за 3 часа
Познакомьтесь с красотой Санкт-Петербурга в комфортной обстановке. Индивидуальный тур с опытным гидом и остановками для фото
Начало: Заберем от дома, отеля, вокзала
Расписание: Ежедневно по запросу, в удобное вам время и месте
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 200₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
В главной роли - Петербург
Неоклассическая обзорная экскурсия на автомобиле
10 июня в 12:00
11 июня в 13:00
10 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Коля Петю догоняет, да Исаакий мешает! Познавательная прогулка для детей
Приглашаем на увлекательное путешествие вокруг Исаакиевского собора и Медного всадника, где каждый ребенок станет частью увлекательной истории
Начало: На Исаакиевской площади
10 июня в 12:30
11 июня в 13:30
5 900₽ за всё до 6 чел.
Круиз
1 час
Завтра в 12:25
9 июня в 12:25
1 400₽ за человека
Групповая
3 часа
Мегаполис и разводные мосты: большая ночная прогулка
Начало: Английская набережная, 28
Расписание: Ежедневно в 23.30
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
1 750₽ за человека
Групповая
3 часа
Ночная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу: разведение мостов
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
Расписание: по средам, пятницам и субботам в 23:00
Завтра в 23:00
10 июня в 23:00
1 300₽ за человека
Фотопрогулка
3 часа
Автомобильное путешествие по Санкт-Петербургу
Поездка по городу на комфортном минивэне и фототур
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
9 июня в 18:00
17 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Архитектура площадей
О стилях городских ансамблей, эпохах, людях и загадках, связанных с ними
Начало: Исаакиеская площадь
Завтра в 15:00
13 июня в 13:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Парадный Петербург
Познакомиться с историей достопримечательностей, из которых складывается величественный образ города
Начало: У метро «Невский проспект»
9 июня в 17:00
10 июня в 15:00
от 6 400₽ за всё до 6 чел.
Групповая
4 часа
Петербург старинный и современный - обзорная экскурсия
Начало: Дворцовая площадь, перед садом Зимнего дворца
Расписание: Четверг и суббота в 14:00, в дни новогодних каникул ежедневно в 12:00, 14:00 и 17:00
9 июня в 13:00
10 июня в 13:00
2 100₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Петербург: история и стихи
Погрузиться в мир блистательного города и услышать посвященные ему стихотворения
Начало: в районе м. Адмиралтейская
23 июня в 10:30
24 июня в 11:30
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции
Начало: Набережная реки Мойки, д. 11
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 6 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на катере на развод мостов
Начало: Санкт-Петербург, Наличная 59
Расписание: Ежедневно в 00:00
9 июня в 00:00
12 июня в 00:00
14 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мифы и легенды Петербурга
Услышать тысячу и одну историю о городе и понять, почему мистика - неотъемлемая часть его антуража
Начало: По договорености
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Групповая
5.5 часов
Шедевры великого города + Эрмитаж
Автобусная экскурсия по историческому центру Петербурга и посещение Эрмитажа без очереди
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
18001 620₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка
Проплыть по Неве к северным островам Петербурга и проводить закат на групповой экскурсии с гидом
Начало: На причале вблизи «Медного всадника» (станция метр...
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
1 800₽ за человека
Групповая
3 часа
Автобусная экскурсия по ночному Петербургу + разведение мостов
Увидеть всё то, без чего нельзя представить Город на Неве, и услышать ключевую информацию
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
Завтра в 23:00
10 июня в 23:00
1 300₽ за человека
Групповая
3 часа
Расписание: Ежедневно в 14:30
2 июля в 12:45
4 июля в 12:45
от 1 000₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
На катере - через закрытые территории Адмиралтейских верфей (в мини-группе)
Авторская экскурсия по уникальному маршруту с аудиогидом и погружением в морскую историю Петербурга
Начало: У причала на набережной реки Фонтанки вблизи станц...
Завтра в 13:45
9 июня в 13:45
1 600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Легенды и мифы Северной столицы»
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
1 час 15 минут
Прогулка-катастрофа «Пушкин. Медный Всадник. Наводнение»
Начало: Садовая ул., 37
Расписание: По субботам по расписанию или индивидуально по договоренности
15 июня в 16:00
29 июня в 16:00
1 199₽ за человека
скидка
45%
Групповая
5 часов
Петербург за 5 часов: автобусная экскурсия по знаковым местам города
Узнайте историю Санкт-Петербурга, проезжая мимо его главных достопримечательностей. Посетите Петропавловскую крепость и насладитесь видами Невы
Начало: В районе метро Невский проспект/Гостиный двор
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1800990₽ за человека
Аудиогид
3 часа
Аудиоэкскурсия для знакомства с Петербургом - все самое главное за 2,5 часа
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Парадный Петербург: прогулка на частном катере с гидом
Прокатиться по Мойке, Фонтанке, Зимней канавке и Неве в компании опытного гида-капитана
Начало: На набережной Мойки
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади
Знакомство с историей, стилями, архитекторами и функциями знаменитых построек городской площади
Начало: У здания Биржи
9 июня в 18:00
13 июня в 13:30
1 200₽ за человека
Групповая
4 часа
Автобусная экскурсия по Петербургу + теплоходная прогулка по рекам и каналам
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями города и взглянуть на него с разных ракурсов
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
1 600₽ за человека
Групповая
5 часов
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике
Все дворцы, площади, набережные и мосты в насыщенной поездке по великолепному граду
Начало: На площади Искусств
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 490₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
История трех старейших площадей Петербурга
Особенности, тайны и значение главного архитектурного ансамбля города
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Великолепный вечерний Петербург: экскурсия на минивэне
Главные достопримечательности Северной столицы - в самое эффектное время суток
Завтра в 19:30
9 июня в 18:30
8 600₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера5 июня 2024Было очень круто! Экскурсовод Елена и водитель Олег огромное спасибо!!! Автобус очень удобный. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо организаторам!!!
- ААнна5 июня 2024Были на экскурсии у экскурсовода Ксении. Интересно, познавательно, увидели основное в центре. Большое спасибо! Для ознакомления с городом и составления дальнейшего плана экскурсий/посещений локаций рекомендую
- ЕЕлена5 июня 2024Экскурсия понравилась, получили удовольствие.
- ААнна5 июня 2024Шикарный маршрут, с интереснейшими историями! Мы в Петербурге не первый раз, но очень хотелось обновить историю города для подрастающего поколения))) и
- ЕЕлена5 июня 2024Спасибо экскурсоводу Вадиму за замечательную экскурсию, очень познавательно и информативно!
- ААлексей5 июня 2024Могу смело порекомендовать экскурсию,а главное экскурсовода. Очень хорошая,понятная и интересная подача материала, формат экскурсии позволяет совместить исторический экскурс с крайне интересными и неизвестными фактами
- ООльга5 июня 2024Экскурсия со Светланой это истинное удовольствие. Время пролетело мгновенно. Светлана великолепно взаимодействует как с детьми, так и со взрослыми. Много
- ИИрина5 июня 2024Спасибо большое Виктору, экскурсия была классная👍🏻 Подъехал к нашему отелю заранее, т. е. вас и заберут и отвезут в конце
- ВВера4 июня 2024Замечательная познавательная экскурсия с прекрасной Анной! Если бы так преподносили материал в школах, людей, любящих классическую литературу было бы гораздо
- ЕЕкатерина4 июня 2024Прекрасная экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Медный всадник»
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