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куда вам необходимо, это очень удобно. Сначала я подумала что зря взяли экскурсию, т. к. это была уже не знаю какая по счету, казалось все уже видели и знаем. Но Виктор смог оставить прекрасные впечатление, показал нам центр Питера с другого ракурса. Интересные локации, красивые атмосферные фото и видео, благодарим вас!