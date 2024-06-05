Медный всадник

Найдено 82 экскурсии в категории «Медный всадник» в Санкт-Петербурге, цены от 550 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
🚌 На автобусе
скидка
35%
Групповая
2.5 часа
608 отзывов
Экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и узнавая истории, стоящие за архитектурными шедеврами
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1200780 за человека
Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
25%
Групповая
2.5 часа
273 отзыва
Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
Отправьтесь в путешествие по Санкт-Петербургу на автобусе. Узнайте яркие факты о дворцах, храмах и мостах, сделайте памятные снимки
Начало: От Казанского собора
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
1000750 за человека
По Петербургу на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
160 отзывов
Петербург за рулем: исторический обзор и секреты города
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и скрытые сокровища с личным гидом
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 940 за всё до 4 чел.
Петербург на микроавтобусе с панорамной крышей
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
468 отзывов
Петербург: экскурсия на микроавтобусе с панорамой
Исследуйте красоту Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом и великолепными видами из микроавтобуса с панорамной крышей
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Завтра в 14:00
9 июня в 00:00
13 100 за всё до 7 чел.
Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
201 отзыв
Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга
Вычислить два поддельных факта о городе и его главных символах на авторской экскурсии-игре
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 11:00, в пятницу в 14:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
15001 350 за человека
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
432 отзыва
В тренде
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
Где жили и творили Пушкин, Гоголь и Достоевский, а также их персонажи?
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Расписание: во вторник в 18:30, в четверг и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
11 июня в 18:30
850 за человека
Главное о Санкт-Петербурге: обзорная экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
3 часа
29 отзывов
Главное о Санкт-Петербурге: обзорная экскурсия в мини-группе
Комфортный формат для тех, кто хочет открыть для себя великолепную Северную столицу
Начало: На Площади Искусств
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
32002 880 за человека
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
42 отзыва
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
Понять, почему город на Неве выглядит именно так, и насладиться эстетикой архитектуры
Начало: На Сенатской площади
9 июня в 10:00
10 июня в 10:30
70006 300 за всё до 4 чел.
Классический Петербург
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
403 отзыва
Классический Петербург
Обзорная прогулка по главным городским достопримечательностям
Начало: В районе метро Невский проспект
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 1 960 за всё до 10 чел.
По Петербургу с петербуржцем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
582 отзыва
По Петербургу с петербуржцем
Увидеть главные места и узнать о них без скучных лекций на обзорной прогулке в вашем ритме
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 5 600 за всё до 40 чел.
Чарующее сияние ночного Петербурга
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
164 отзыва
Ночной Петербург: эксклюзивное путешествие по сияющему городу
Откройте для себя магию ночного Санкт-Петербурга, его освещённые достопримечательности и романтическую атмосферу
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Завтра в 20:00
9 июня в 00:00
13 100 за всё до 7 чел.
Истории и судьбы блокадного Ленинграда
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
203 отзыва
Истории блокадного Ленинграда: память, выживание, героизм
Откройте страницы истории блокадного Ленинграда, пройдите по местам героизма и выживания, ощутите дух эпохи
Начало: В районе метро Гостиный двор
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 73506 615 за всё до 10 чел.
Мистический Петербург
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
236 отзывов
Мистический Петербург
Прикоснуться к таинственной изнанке города на авто-экскурсии
Начало: У метро Невский проспект
Завтра в 09:00
9 июня в 18:00
6 670 за всё до 4 чел.
Нескучное знакомство с Петербургом
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
215 отзывов
Нескучное знакомство с Петербургом
Увидеть главные достопримечательности и услышать о них неожиданные факты на обзорной экскурсии
Начало: На выходе из метро Адмиралтейская
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
550 за человека
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
17 отзывов
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
Архитектурные шедевры в подсветке и главное зрелище летнего Петербурга - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе СТ.М. «Гостиный Двор»
Расписание: ежедневно в 23:00
1 окт в 23:00
2 окт в 23:00
1 690 за человека
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
1717 отзывов
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно в 11:00 и 14:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
900 за человека
Индивидуальная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на минивэне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
349 отзывов
Индивидуальная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу: лучшие места за 3 часа
Познакомьтесь с красотой Санкт-Петербурга в комфортной обстановке. Индивидуальный тур с опытным гидом и остановками для фото
Начало: Заберем от дома, отеля, вокзала
Расписание: Ежедневно по запросу, в удобное вам время и месте
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 200 за всё до 7 чел.
В главной роли - Петербург
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
В главной роли - Петербург
Неоклассическая обзорная экскурсия на автомобиле
10 июня в 12:00
11 июня в 13:00
10 900 за всё до 4 чел.
Коля Петю догоняет, да Исаакий мешает! Детская экскурсия вокруг собора
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
44 отзыва
Коля Петю догоняет, да Исаакий мешает! Познавательная прогулка для детей
Приглашаем на увлекательное путешествие вокруг Исаакиевского собора и Медного всадника, где каждый ребенок станет частью увлекательной истории
Начало: На Исаакиевской площади
10 июня в 12:30
11 июня в 13:30
5 900 за всё до 6 чел.
Круиз «Город - Порт»
⛴ На теплоходе
Круиз
1 час
7 отзывов
Круиз «Город - Порт»
Завтра в 12:25
9 июня в 12:25
1 400 за человека
Мегаполис и разводные мосты: большая ночная прогулка
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
3 отзыва
Мегаполис и разводные мосты: большая ночная прогулка
Начало: Английская набережная, 28
Расписание: Ежедневно в 23.30
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
1 750 за человека
Ночная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу: разведение мостов
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
148 отзывов
Ночная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу: разведение мостов
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
Расписание: по средам, пятницам и субботам в 23:00
Завтра в 23:00
10 июня в 23:00
1 300 за человека
Автомобильное путешествие по Санкт-Петербургу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Фотопрогулка
3 часа
38 отзывов
Автомобильное путешествие по Санкт-Петербургу
Поездка по городу на комфортном минивэне и фототур
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
9 июня в 18:00
17 000 за всё до 11 чел.
Архитектура площадей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
25 отзывов
Архитектура площадей
О стилях городских ансамблей, эпохах, людях и загадках, связанных с ними
Начало: Исаакиеская площадь
Завтра в 15:00
13 июня в 13:00
1 500 за человека
Парадный Петербург
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
75 отзывов
Парадный Петербург
Познакомиться с историей достопримечательностей, из которых складывается величественный образ города
Начало: У метро «Невский проспект»
9 июня в 17:00
10 июня в 15:00
от 6 400 за всё до 6 чел.
Петербург старинный и современный - обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
130 отзывов
Петербург старинный и современный - обзорная экскурсия
Начало: Дворцовая площадь, перед садом Зимнего дворца
Расписание: Четверг и суббота в 14:00, в дни новогодних каникул ежедневно в 12:00, 14:00 и 17:00
9 июня в 13:00
10 июня в 13:00
2 100 за человека
Петербург: история и стихи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Петербург: история и стихи
Погрузиться в мир блистательного города и услышать посвященные ему стихотворения
Начало: в районе м. Адмиралтейская
23 июня в 10:30
24 июня в 11:30
6 000 за всё до 6 чел.
На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
17 отзывов
На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции
Начало: Набережная реки Мойки, д. 11
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 6 990 за всё до 5 чел.
Прогулка на катере на развод мостов
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прогулка на катере на развод мостов
Начало: Санкт-Петербург, Наличная 59
Расписание: Ежедневно в 00:00
9 июня в 00:00
12 июня в 00:00
14 000 за всё до 5 чел.
Мифы и легенды Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Мифы и легенды Петербурга
Услышать тысячу и одну историю о городе и понять, почему мистика - неотъемлемая часть его антуража
Начало: По договорености
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10 000 за всё до 6 чел.
Шедевры великого города + Эрмитаж
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5.5 часов
287 отзывов
Шедевры великого города + Эрмитаж
Автобусная экскурсия по историческому центру Петербурга и посещение Эрмитажа без очереди
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
18001 620 за человека
Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
1.5 часа
229 отзывов
Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка
Проплыть по Неве к северным островам Петербурга и проводить закат на групповой экскурсии с гидом
Начало: На причале вблизи «Медного всадника» (станция метр...
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
1 800 за человека
Автобусная экскурсия по ночному Петербургу + разведение мостов
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
10 отзывов
Автобусная экскурсия по ночному Петербургу + разведение мостов
Увидеть всё то, без чего нельзя представить Город на Неве, и услышать ключевую информацию
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
Завтра в 23:00
10 июня в 23:00
1 300 за человека
Большая обзорная + Часовня Ксении Блаженной
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
220 отзывов
Большая обзорная + Часовня Ксении Блаженной
Расписание: Ежедневно в 14:30
2 июля в 12:45
4 июля в 12:45
от 1 000 за человека
На катере - через закрытые территории Адмиралтейских верфей (в мини-группе)
🚤 На катере
Аудиогид
1.5 часа
3 отзыва
На катере - через закрытые территории Адмиралтейских верфей (в мини-группе)
Авторская экскурсия по уникальному маршруту с аудиогидом и погружением в морскую историю Петербурга
Начало: У причала на набережной реки Фонтанки вблизи станц...
Завтра в 13:45
9 июня в 13:45
1 600 за человека
Индивидуальная экскурсия «Легенды и мифы Северной столицы»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Легенды и мифы Северной столицы»
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500 за всё до 3 чел.
Прогулка-катастрофа «Пушкин. Медный Всадник. Наводнение»
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час 15 минут
7 отзывов
Прогулка-катастрофа «Пушкин. Медный Всадник. Наводнение»
Начало: Садовая ул., 37
Расписание: По субботам по расписанию или индивидуально по договоренности
15 июня в 16:00
29 июня в 16:00
1 199 за человека
Большая автобусная экскурсия по Петербургу
🚌 На автобусе
скидка
45%
Групповая
5 часов
187 отзывов
Петербург за 5 часов: автобусная экскурсия по знаковым местам города
Узнайте историю Санкт-Петербурга, проезжая мимо его главных достопримечательностей. Посетите Петропавловскую крепость и насладитесь видами Невы
Начало: В районе метро Невский проспект/Гостиный двор
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1800990 за человека
Аудиоэкскурсия для знакомства с Петербургом - все самое главное за 2,5 часа
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
4 отзыва
Аудиоэкскурсия для знакомства с Петербургом - все самое главное за 2,5 часа
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890 за человека
Парадный Петербург: прогулка на частном катере с гидом
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Парадный Петербург: прогулка на частном катере с гидом
Прокатиться по Мойке, Фонтанке, Зимней канавке и Неве в компании опытного гида-капитана
Начало: На набережной Мойки
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 990 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
10 отзывов
Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади
Знакомство с историей, стилями, архитекторами и функциями знаменитых построек городской площади
Начало: У здания Биржи
9 июня в 18:00
13 июня в 13:30
1 200 за человека
Автобусная экскурсия по Петербургу + теплоходная прогулка по рекам и каналам
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
4 часа
9 отзывов
Автобусная экскурсия по Петербургу + теплоходная прогулка по рекам и каналам
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями города и взглянуть на него с разных ракурсов
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
1 600 за человека
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
32 отзыва
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике
Все дворцы, площади, набережные и мосты в насыщенной поездке по великолепному граду
Начало: На площади Искусств
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 490 за человека
История трех старейших площадей Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
История трех старейших площадей Петербурга
Особенности, тайны и значение главного архитектурного ансамбля города
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 300 за всё до 5 чел.
Великолепный вечерний Петербург: экскурсия на минивэне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Великолепный вечерний Петербург: экскурсия на минивэне
Главные достопримечательности Северной столицы - в самое эффектное время суток
Завтра в 19:30
9 июня в 18:30
8 600 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    5 июня 2024
    Большая автобусная экскурсия по Петербургу
    Было очень круто! Экскурсовод Елена и водитель Олег огромное спасибо!!! Автобус очень удобный. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо организаторам!!!
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
    Были на экскурсии у экскурсовода Ксении. Интересно, познавательно, увидели основное в центре. Большое спасибо! Для ознакомления с городом и составления дальнейшего плана экскурсий/посещений локаций рекомендую
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
    Экскурсия понравилась, получили удовольствие.
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга
    Шикарный маршрут, с интереснейшими историями! Мы в Петербурге не первый раз, но очень хотелось обновить историю города для подрастающего поколения))) и
    читать дальше

    самим не заскучать) Экскурсия пролетела, как мгновение, мало того, что она очень динамична, так она еще богата невероятными фактами Рекомендую от всего сердца! И обязательно пройдемся по новому маршруту😉

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
    Спасибо экскурсоводу Вадиму за замечательную экскурсию, очень познавательно и информативно!
  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга
    Могу смело порекомендовать экскурсию,а главное экскурсовода. Очень хорошая,понятная и интересная подача материала, формат экскурсии позволяет совместить исторический экскурс с крайне интересными и неизвестными фактами
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Прогулка с петербурженкой
    Экскурсия со Светланой это истинное удовольствие. Время пролетело мгновенно. Светлана великолепно взаимодействует как с детьми, так и со взрослыми. Много
    читать дальше

    интересной информации, но воспринимается легко, грамотная речь гида восхищает. Интересные места рядом с шумными улицами города поражают своей тишиной, спокойствием и уютом. Рекомендуем Светлану на все 100%.

    Экскурсия со Светланой это истинное удовольствие. Время пролетело мгновенно. Светлана великолепно взаимодействует как с детьми, такЭкскурсия со Светланой это истинное удовольствие. Время пролетело мгновенно. Светлана великолепно взаимодействует как с детьми, такЭкскурсия со Светланой это истинное удовольствие. Время пролетело мгновенно. Светлана великолепно взаимодействует как с детьми, такЭкскурсия со Светланой это истинное удовольствие. Время пролетело мгновенно. Светлана великолепно взаимодействует как с детьми, такЭкскурсия со Светланой это истинное удовольствие. Время пролетело мгновенно. Светлана великолепно взаимодействует как с детьми, так
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Чарующее сияние ночного Петербурга
    Спасибо большое Виктору, экскурсия была классная👍🏻 Подъехал к нашему отелю заранее, т. е. вас и заберут и отвезут в конце
    читать дальше

    куда вам необходимо, это очень удобно. Сначала я подумала что зря взяли экскурсию, т. к. это была уже не знаю какая по счету, казалось все уже видели и знаем. Но Виктор смог оставить прекрасные впечатление, показал нам центр Питера с другого ракурса. Интересные локации, красивые атмосферные фото и видео, благодарим вас!

    Спасибо большое Виктору, экскурсия была классная👍🏻 Подъехал к нашему отелю заранее, т. е. вас и заберут
  • В
    Вера
    4 июня 2024
    Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
    Замечательная познавательная экскурсия с прекрасной Анной! Если бы так преподносили материал в школах, людей, любящих классическую литературу было бы гораздо
    читать дальше

    больше. Интересно будет всем, кто более менее почитывал что-то как-то. . И даже если нет, то после экскурсии захочется восполнить пробелы. Узнаете небанальные литературно-исторические факты, погуляете в историческом центре, глядя на дома другими глазами.

    Замечательная познавательная экскурсия с прекрасной Анной! Если бы так преподносили материал в школах, людей, любящих классическую
  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
    Прекрасная экскурсия.
    Прекрасная экскурсияПрекрасная экскурсияПрекрасная экскурсияПрекрасная экскурсияПрекрасная экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Медный всадник»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
  2. Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
  3. По Петербургу на автомобиле
  4. Петербург на микроавтобусе с панорамной крышей
  5. Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Медный всадник" можно забронировать 82 экскурсии от 550 до 17 000 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 8217 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 82 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Медный всадник», 8217 ⭐ отзывов, цены от 550₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам