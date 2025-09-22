Экскурсия по музею «Эрарта» Уникальный тур по музею «Эрарта», на который вы можете попасть. «Эрарта» — удивительный частный музей, часто входящий в топ самых посещаемых площадок города, с коллекцией около 300 русских художников и более 2800 их работ, что делает его крупнейшим музеем современного искусства в России. Здесь представлены острые социальные конфликты, лиричные нотки, science art, где вы можете создать свой шедевр, и классика. Мы прогуляемся по 5 этажам музейного крыла и осмотрим главные работы. Важная информация:

Перед посещением желательно заполнить анкету на сайте музея для дальнейшего приобретения билетов.