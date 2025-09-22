Приглашаю вас на экскурсию по музею «Эрарта», крупнейшему музею современного искусства в России.
В коллекции представлено около 300 русских художников и более 2800 их работ, включая острые социальные конфликты, лиричные нотки и science art. Мы прогуляемся по 5 этажам и осмотрим главные работы за 2 часа.
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Экскурсия по музею «Эрарта» Уникальный тур по музею «Эрарта», на который вы можете попасть. «Эрарта» — удивительный частный музей, часто входящий в топ самых посещаемых площадок города, с коллекцией около 300 русских художников и более 2800 их работ, что делает его крупнейшим музеем современного искусства в России. Здесь представлены острые социальные конфликты, лиричные нотки, science art, где вы можете создать свой шедевр, и классика. Мы прогуляемся по 5 этажам музейного крыла и осмотрим главные работы. Важная информация:
Перед посещением желательно заполнить анкету на сайте музея для дальнейшего приобретения билетов.
Ежедневно, кроме вторника, с 11:00 до 21:00.
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачиваются билеты: /n - разовые билеты (для всех категорий) - 900 ₽/чел., их можно заказать у гида /n - годовой абонемент (для всех категорий) - 1250 ₽/чел. при покупке он-лайн, нужно приобрести самостоятельно на сайте музея.
Место начала и завершения?
Эрарта (29-я линия В. О., 2, Санкт-Петербург)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме вторника, с 11:00 до 21:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Перед посещением желательно заполнить анкету на сайте музея для дальнейшего приобретения билетов
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ильяс
22 сен 2025
Очень тёплое и тактично знакомство с искусством.
Умение помочь увидеть замысел, раскрыть смысл.
Очень тактично отношение к недостаточности знаний античных мифов и библейские эпизоды. Умение научить как надо смотреть на картину, какие приёмы художника для чего используются.
Я очень доволен! Огромный респект Виолетте!
