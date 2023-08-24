В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом

Окунуться в бескрайний мир фантазии и творчества современных художников

5
2 отзыва
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Ответы на вопросы
Интересуетесь актуальным искусством и пытаетесь его постичь? Хотите разнообразить классическую программу по музеям Петербурга чем-то ярким и запоминающимся? Приглашаю вас в «Эрарту»! С моей помощью вы разберётесь, в чём идея современного искусства, как его смотреть и понимать, а также почему оно такое дорогое.
В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
Ближайшие даты:
30
авг
31
авг
4
сен
6
сен
7
сен
8
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Коллекция музея «Эрарта» расположена на 5 этажах исторического здания на Васильевском острове, перестроенного специально под музей. За два часа мы с вами:

• пройдём по основной экспозиции. Я научу вас понимать то, что вы перед собой видите;
• посетим уникальный объект сайнс-арта, который установит ваш доминирующий тип мышления: аналитический или пространственно-образный;
• зайдём в картину и почувствуем себя картиной;
• заглянем в выставочное крыло музея, где проходят временные выставки современного искусства.

После экскурсии вы можете самостоятельно посетить нашумевшие тотальные инсталляции U-space, которые погружают человека в специальный мир и провоцируют переживание определённых эмоций.

Организационные детали

  • Билет не входит в стоимость. Приобретается в день экскурсии в самом музее: взрослый — 800 руб. Для лиц младше 15 лет или старше 60 лет — 600 руб.
  • Билет для посещения инсталляций U-space (по желанию) — 200 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
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Н
24 авг 2023
Экскурсия в "Эрарту" с Дарьей-самое прекрасное, что случилось со мной в этот приезд в Петербург. Поразил сам музей- овременный, продуманный, удобный, и собранная коллекция впечатляющая. Всем всем побывать обязательно, чтобы познакомиться с современныи искусством. Это не скучно и не банально, как многие ошибочно думают. Не бойтесь, что не разберётесь- Дарья рассказывает интересно и доступно. В музее вы встретите много разноплановых экспонато, многие удивляют, многие заставляют задуматься. И очень хочется вернуться, потому что увидеть и осмыслить за один раз сложно.
Марина
28 июля 2023
Замечательная экскурсия. Спасибо Дарье за подробный рассказ, внимательность и заботливое отношение. Рекомендую.

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Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
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Для студентов
Музей «Эрарта»
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