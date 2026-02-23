Интересуетесь актуальным искусством и пытаетесь его постичь? Хотите разнообразить классическую программу по музеям Петербурга чем-то ярким и запоминающимся? Приглашаю вас в «Эрарту»! С моей помощью вы разберётесь, в чём идея современного искусства, как его смотреть и понимать, а также почему оно такое дорогое.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Коллекция музея «Эрарта» расположена на 5 этажах исторического здания на Васильевском острове, перестроенного специально под музей. За два часа мы с вами:

• пройдём по основной экспозиции. Я научу вас понимать то, что вы перед собой видите;

• посетим уникальный объект сайнс-арта, который установит ваш доминирующий тип мышления: аналитический или пространственно-образный;

• зайдём в картину и почувствуем себя картиной;

• заглянем в выставочное крыло музея, где проходят временные выставки современного искусства.

После экскурсии вы можете самостоятельно посетить нашумевшие тотальные инсталляции U-space, которые погружают человека в специальный мир и провоцируют переживание определённых эмоций.

Организационные детали