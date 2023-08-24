Окунуться в бескрайний мир фантазии и творчества современных художников
Интересуетесь актуальным искусством и пытаетесь его постичь? Хотите разнообразить классическую программу по музеям Петербурга чем-то ярким и запоминающимся? Приглашаю вас в «Эрарту»! С моей помощью вы разберётесь, в чём идея современного искусства, как его смотреть и понимать, а также почему оно такое дорогое.
Ближайшие даты:
30
авг
авг
31
авг
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Коллекция музея «Эрарта» расположена на 5 этажах исторического здания на Васильевском острове, перестроенного специально под музей. За два часа мы с вами:
• пройдём по основной экспозиции. Я научу вас понимать то, что вы перед собой видите;
• посетим уникальный объект сайнс-арта, который установит ваш доминирующий тип мышления: аналитический или пространственно-образный;
• зайдём в картину и почувствуем себя картиной;
• заглянем в выставочное крыло музея, где проходят временные выставки современного искусства.
После экскурсии вы можете самостоятельно посетить нашумевшие тотальные инсталляции U-space, которые погружают человека в специальный мир и провоцируют переживание определённых эмоций.
Организационные детали
- Билет не входит в стоимость. Приобретается в день экскурсии в самом музее: взрослый — 800 руб. Для лиц младше 15 лет или старше 60 лет — 600 руб.
- Билет для посещения инсталляций U-space (по желанию) — 200 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа в музей
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 258 туристов
Меня зовут Дарья. Я родилась и живу в одном из самых красивых городов в мире — Санкт-Петербурге. Я радостью поделюсь с вами знаниями и красотой этого города. На экскурсиях я стараюсь рассказывать об исторических событиях не как о сухих фактах, а как о реальных событиях, случившихся с реальными людьми. Люблю всевозможные детали и нюансы, а еще больше мне нравится открывать их своим гостям. Верю, что именно эти подробности делают наше знакомство с историей и искусством увлекательным путешествием. Уровень подготовки: два профильных высших образования (лингвистика РГПУ им. Герцена и искусствоведение в Академии художеств), официальная аккредитация при Комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга, наличие необходимых лицензий для ведения экскурсий. Показываю северную столицу и ее музеи с 2016 года.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
24 авг 2023
Экскурсия в "Эрарту" с Дарьей-самое прекрасное, что случилось со мной в этот приезд в Петербург. Поразил сам музей- овременный, продуманный, удобный, и собранная коллекция впечатляющая. Всем всем побывать обязательно, чтобы познакомиться с современныи искусством. Это не скучно и не банально, как многие ошибочно думают. Не бойтесь, что не разберётесь- Дарья рассказывает интересно и доступно. В музее вы встретите много разноплановых экспонато, многие удивляют, многие заставляют задуматься. И очень хочется вернуться, потому что увидеть и осмыслить за один раз сложно.
Марина
28 июля 2023
Замечательная экскурсия. Спасибо Дарье за подробный рассказ, внимательность и заботливое отношение. Рекомендую.
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