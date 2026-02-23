Интересуетесь актуальным искусством и пытаетесь его постичь? Хотите разнообразить классическую программу по музеям Петербурга чем-то ярким и запоминающимся? Приглашаю вас в «Эрарту»! С моей помощью вы разберётесь, в чём идея современного искусства, как его смотреть и понимать, а также почему оно такое дорогое.
Описание экскурсии
Коллекция музея «Эрарта» расположена на 5 этажах исторического здания на Васильевском острове, перестроенного специально под музей. За два часа мы с вами:
• пройдём по основной экспозиции. Я научу вас понимать то, что вы перед собой видите;
• посетим уникальный объект сайнс-арта, который установит ваш доминирующий тип мышления: аналитический или пространственно-образный;
• зайдём в картину и почувствуем себя картиной;
• заглянем в выставочное крыло музея, где проходят временные выставки современного искусства.
После экскурсии вы можете самостоятельно посетить нашумевшие тотальные инсталляции U-space, которые погружают человека в специальный мир и провоцируют переживание определённых эмоций.
Организационные детали
- Билет не входит в стоимость. Приобретается в день экскурсии в самом музее: взрослый — 1500 ₽, гости старше 60 лет — 900 ₽, детский от 4 до 15 лет — 600 ₽
- Билет для посещения инсталляций U-space (по желанию) — 300 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1665 туристов
Меня зовут Дарья. Я родилась и живу в одном из самых красивых городов в мире — Санкт-Петербурге. Я радостью поделюсь с вами знаниями и красотой этого города. На экскурсиях я
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 109 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Замечательная экскурсия с прекрасной Дарьей! Экспозиция «Эрарты» поразила разнообразием и смелостью, а благодаря профессионализму гида всё воспринималось легко и увлекательно. Провели в музее пять часов. «Эрарта» стала точкой отсчета для дальнейших открытий в мире современного искусства. Огромная благодарность Дарье за её преданность своему делу и талант увлекать и делиться этим с другими!
Дарья
Ответ организатора:
Татьяна, больше спасибо за замечательный вдохновляющий отзыв!
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Ю
Решила подарить мужу на день рождения экскурсию в Эрарту и очень волновалась: а вдруг современное искусство окажется «не нашим»? Зря боялись! Это был потрясающий опыт.
Огромное спасибо Дарье — вы большая
Огромное спасибо Дарье — вы большая
Дарья
Ответ организатора:
Юлия, спасибо за чудесный отзыв! ❤️Очень рада, что Вы выбрали Эрарту и мою экскурсию!
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Е
Прекрасный гид, открывшая для нас неизвестный чудесный музей. Очень структурированный рассказ, заставляет подумать, в то же время, ни на секунду не хочется отвлекаться. Понравилось даже тем, кто перед началом экскурсии бурчал, что ничего не понимает в этом вашем так называемом современном искусстве. Огромное спасибо Дарье.
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Г
Очень рекомендую Дарью, как очень профессионального, интересного, любящего свое дело гида. Влюбила нас в музей Эрарта навсегда! Нашей разновозрастной компании(10 лет,16 лет и 2 взрослых) было с Дарьей очень комфортно и безумно увлекательно! Очень благодарим!
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Дарья - чудесный гид! нас было 3 взрослые женщины, и мы были под большим впечатлением!!! ясно, умно и информативно… после экскурсии скупили весь магазин😁
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И
Огромное спасибо за потрясающую экскурсию по по музею "Эрарта"! Получили море ярких впечатлений как взрослые, так и дети 9 и 16 лет: необычные инсталляции, атмосферные залы и удивительные детали, которые сами бы точно пропустили. Дарья увлекательно рассказала о концепциях авторов — было и познавательно, и вдохновляюще. Обязательно придём ещё и будем рекомендовать друзьям!
Дарья
Ответ организатора:
Яна, спасибо за чудесный отзыв! ❤️ всегда очень интересно показывать Эрарту тем, кто уже здесь был. Очень рада, что экскурсия Вам понравилась! Передавайте всем привет! ✨✨✨
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