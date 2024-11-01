За современным искусством - в музей «Эрарта». Групповая экскурсия
Если не полюбить, то хотя бы понять творения российских художников второй половины 20 и 21 вв
К современному искусству нужен особый подход: оно не всегда понятно, часто непривычно и странно. Я как искусствовед лично знакома со многими художниками, поэтому программа будет уникальной.
Пройдя все 5 этажей музея, вы узнаете, какие тенденции и «сквозные» темы есть в современном искусстве, как и что можно говорить про совриск и что это, собственно, такое.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:30
Описание экскурсии
Зачем идти в «Эрарту»?
Экскурсии в этом музее мало кто ведёт, потому что современное искусство в России, скорее, принято критиковать, чем хвалить. Я же бываю здесь по несколько раз в месяц, т. к. экспозиция пользуется неизменным спросом, — приобщитесь и вы! Благодаря этой экскурсии вы по-новому взглянете на современное искусство и, если не полюбите, то по крайней мере лучше поймёте его. А уж то, что два часа пролетят незаметно, — это я обещаю!
Что будет на экскурсии?
Среди художников, чьи работы мы увидим, есть и те, кто сидел в сталинских лагерях, и те, кто оформлял известные советские фильмы. Кто-то называет себя «гением земли липецкой», а кто-то заново открыл москвичам русскую деревню под Калугой. С некоторыми художниками можно выпить, а какие-то предложат надеть лабутены или сходить пешком под стол.
Мы разберём, как в России встречают, а как провожают, что такое «стоять фертом» и почему «Россия — родина слонов». С каждым пройденным этажом «градус» беседы будет повышаться. А некоторые залы так вообще даются непросто (приходится обсуждать и репрессии, и войну, и диктатуру). Но экскурсия всегда оставляет приятное послевкусие и желание вернуться — билет как раз действует целый год.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты — 1250 руб. /чел. для всех категорий при покупке он-лайн. Их вам нужно приобрести заранее на сайте музея
Возможно купить в кассе музея билеты со скидкой: взрослые — 1000 руб. /чел.; дети до 15 лет включительно и граждане от 60 лет — 700 руб. /чел. Просьба в день экскурсии приехать в музей за 15 минут до начала экскурсии и оформить билеты
При группе от 10 человек для удобства выдается радио-оборудование, которое в конце экскурсии нужно будет сдать
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея «Эрарта»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 18:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 260 туристов
Здравствуйте! Мы — команда профессиональных гидов, имеющих многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Водим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!