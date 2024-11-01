К современному искусству нужен особый подход: оно не всегда понятно, часто непривычно и странно. Я как искусствовед лично знакома со многими художниками, поэтому программа будет уникальной. Пройдя все 5 этажей музея, вы узнаете, какие тенденции и «сквозные» темы есть в современном искусстве, как и что можно говорить про совриск и что это, собственно, такое.

Описание экскурсии

Зачем идти в «Эрарту»?

Экскурсии в этом музее мало кто ведёт, потому что современное искусство в России, скорее, принято критиковать, чем хвалить. Я же бываю здесь по несколько раз в месяц, т. к. экспозиция пользуется неизменным спросом, — приобщитесь и вы! Благодаря этой экскурсии вы по-новому взглянете на современное искусство и, если не полюбите, то по крайней мере лучше поймёте его. А уж то, что два часа пролетят незаметно, — это я обещаю!

Что будет на экскурсии?

Среди художников, чьи работы мы увидим, есть и те, кто сидел в сталинских лагерях, и те, кто оформлял известные советские фильмы. Кто-то называет себя «гением земли липецкой», а кто-то заново открыл москвичам русскую деревню под Калугой. С некоторыми художниками можно выпить, а какие-то предложат надеть лабутены или сходить пешком под стол.

Мы разберём, как в России встречают, а как провожают, что такое «стоять фертом» и почему «Россия — родина слонов». С каждым пройденным этажом «градус» беседы будет повышаться. А некоторые залы так вообще даются непросто (приходится обсуждать и репрессии, и войну, и диктатуру). Но экскурсия всегда оставляет приятное послевкусие и желание вернуться — билет как раз действует целый год.

Организационные детали