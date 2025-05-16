Я была экскурсоводом в «Эрарте» и до сих пор поддерживаю связь с музеем. Приглашаю и вас погрузиться в разные направления современного искусства. На примерах я раскрою основные идеи каждого этажа и познакомлю вас с удивительными авторами.
Описание экскурсии
На экскурсии мы:
- поговорим о том, как создавался проект музея, какие у него были филиалы и амбиции.
- посмеёмся над наивным искусством и подумаем, а каждый ли может стать художником.
- определим, какое полушарие вашего головного мозга работает активнее.
- увидим конкурсные работы, созданные специально для музея «Эрарта»: обнимем березы, станем картиной и выясним, что такое ассамбляж.
- вспомним, как творили и где выставлялись художники-нонконформисты в советское время, с какими трудностями они сталкивались.
- разберёмся, как искусство отражает политические события в России, и найдём ответ на вопрос, что нас всех спасёт в непростые времена.
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на взрослых и старшеклассников.
- Входные билеты не входят в стоимость, вы приобретаете их самостоятельно: взрослый — 1250 ₽, до 15 и после 60 лет — 700 ₽. Билет даёт право посещать музей в течение 365 дней.
- Пожалуйста, приходите в музей за 15–20 до начала экскурсии, чтобы приобрести билеты и сдать вещи в гардероб.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В музее
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 37 туристов
Работаю гидом с 2014 года. За эти годы попробовала себе везде — от школьных групп до випов с ПМЭФ. Не только водила экскурсии, но и занималась организацией групповых туров в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
С
Светлана
16 мая 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия! Были показаны и рассказаны самые интересные экспозиции! Все очень легко и интересно!
М
Маргарита
10 мар 2025
Александра влюбила нас в Эрарту. Прекрасная подача, непринуждённое общение - нам всё очень понравилось. Теперь, посещая Петербург, всегда будем наведываться в этот необычный, крайне интересный музей. Рекомендую всем, кто хочет и готов нестандартно взглянуть на искусство.
