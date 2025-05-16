читать дальше

Москву и по Северо-Западу. Наверное, самый интересный опыт был в музее современного искусства «Эрарта», где я год проработала гидом. Мои интересы и вкусы со временем меняются. Если сначала я была в восторге от плавных линий модерна, то теперь больше восхищаюсь классикой, её масштабом. После путешествий в Италию, Францию, Германию, страны Юго-Восточной Азии могу смело заявить, что Петербург не может затмить ни один город мира. Набережные Невы — самые красивые на свете! Надеюсь, моя любовь к Северной столице передастся и вам через мои экскурсии🫶