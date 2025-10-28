Приглашаем на авторскую экскурсию по Эрмитажу с лицензированным гидом.
Вы исследуете парадные залы, личные покои Николая II, увидите знаменитые часы «Павлин» и уникальный Висячий сад.
Вас ждут шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля и Рембрандта, а также захватывающие истории из жизни императорской семьи. Программа идеально подходит для семей с детьми и включает входные билеты.
Описание билетаНас ждёт путешествие по великолепным парадным залам Зимнего дворца, покоям последнего императора, знакомство с механическим чудом — часами «Павлин» и таинственным Висячим садом Екатерины Великой. Мы будем восхищаться бессмертными творениями гениев Ренессанса и барокко — Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта. Вы услышите увлекательные рассказы о частной жизни монархов и малоизвестные детали, которые оживят прошлое. Это идеальное предложение для ценителей истории и искусства — как гостей города, так и петербуржцев. Маршрут адаптирован для семейного посещения с детьми от 8 лет. Стоимость входных билетов уже включена в цену тура. Забронируйте ваше путешествие в прошлое прямо сейчас и ступите на паркет, где когда-то решались судьбы империи! Важная информация:
- Входной билет включен в стоимость. Экскурсия проходит в мини-группах до 4 человек.
- Так как мы приобретаем билеты в музей заранее, для бронирования необходимо внести предоплату в размере 25 процентов от стоимости тура.
Среда, четверг, воскресенье — с 11:00 до 18:00 (последний сеанс — 16:00). Вторник, пятница, суббота — с 11:00 до 20:00 (последний сеанс — 18:00).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парадные залы Зимнего дворца - почувствуйте величие царских приёмов
- Покои Николая II - заглянем в личные комнаты последнего русского императора
- Малый Эрмитаж - познакомимся с редкими произведениями искусства
- Легендарные часы «Павлин» и Висячий сад Екатерины II - узнаем их тайны и необычные факты
- Шедевры эпохи Возрождения - Тициан, Микеланджело, Леонардо и другие
- Картины известных мастеров Италии, Испании и Голландии, а также малоизвестные фактах об их жизни
- История династии Романовых - интригующие факты о жизни императорской династии
- Тайны музейных коллекций - как формировались собрания Эрмитажа и какие малоизвестные детали скрывают картины
- Скрытые сокровища - покажу неприметные на первый взгляд детали, за которыми стоят удивительные истории
Что включено
- Услуги гида
- Входной билет
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Дворцовая площадь, 2
Когда и как рано покупать?
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
28 окт 2025
Н
Никита
15 сен 2025
Наконец-то удалось попасть в Эрмитаж, и я остался очень доволен. Элеонора доступно, неутомительно и в то же время интересно преподнесла материал — от души спасибо Вам, так держать! Экскурсия прошла
T
Tatiana
14 сен 2025
Благодарю Элеонору за проведение прекрасной экскурсии по музею Эрмитаж! Несмотря на то, что в музее гуляет просто толпа гостей, Элеонора сделала все, чтобы я чувствовала себя комфортно, услышала и увидела
М
Марина
5 сен 2025
Прекрасная экскурсия по ЭРМИТАЖУ. Все понравилось. спасибо
