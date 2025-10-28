читать дальше

успешно: встретились быстро, побывали во всех главных залах и ложах, рассказы были бодрыми и увлекательными, на все вопросы получил ответы. Не пожалел, что взял гида, ведь так намного интереснее! Всё было доходчиво, познавательно и неторопливо, поэтому даже в первый раз в музее не возникло чувства растерянности. Хочется вернуться ещё и не один раз. Огромное спасибо нашему гиду Элеоноре — очень рекомендую!