Проникнуть в тайны музея с помощью наблюдательности, любопытства и… простого зеркала
Вместе мы раскроем хитрые оптические иллюзии, отыщем важные артефакты и выясним, что скрывается за легендами о Медузе Горгоне, египтянах и короле Людовике XIV.
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Описание
Что вас ожидает
Эрмитаж в отражении
Зеркало — наш главный проводник в этом приключении! Юные исследователи поиграют с отражениями, с помощью зеркала прогуляются по потолкам Эрмитажа. Услышат мифы и легенды, связанные с зеркалами. А в самом страшном месте Эрмитажа — Тёмном коридоре — проверят, что отражается в спрятанных зеркалах.
На нашем пути:
Иорданская лестница: начнём приключение с великолепной лестницы — попробуем разгадать ее секрет и выясним, для чего служат ложные зеркальные оконные проемы.
Галерея с портретами Романовых: найдём портрет императрицы, которую зеркало помогло показать с лучшей стороны. Увидим Малахитовую гостиную, которую архитекторы превратили в галерею с помощью зеркал. И разберёмся, зачем нужны столики с зеркалами для ног.
Георгиевский (Большой Тронный) зал пышно украшен золотом, мрамором и бархатом, но самое необычное украшение лежит прямо под ногами посетителей. Это пол, похожий на деревянное зеркало. Что отражается в нём и почему не до конца? Отыщем ответ!
Египетский зал, похожий на гробницу, хранит множество сокровищ. Одно из них — зеркало. Что видели в таких зеркалах египтяне и почему зеркало молчит сегодня? Тайна откроется только самым внимательным зрителям!
Кому подойдёт экскурсия-квест
Программа легко адаптируется под любой возраст. С ребятами помладше будем больше играть, с ребятами постарше — размышлять и узнавать новое. Взрослые на этой экскурсии тоже не заскучают и, возможно, откроют музей с новой для себя стороны.
Организационные детали
- Экскурсия ориентирована на детей, но также подходит и взрослым
- Мы работаем с небольшими группами — только так можно сохранить формат (по запросу возможно максимум 9 участников в группе)
- Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость, приобрести их необходимо заранее на себя и на гида. Билеты можно купить на Трипстере: купить билет.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.