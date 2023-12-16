Детская экскурсия «Эрмитаж в Зазеркалье»

Индивидуальный квест в Санкт-Петербурге

Проникнуть в тайны музея с помощью наблюдательности, любопытства и… простого зеркала

Готовы взглянуть на Эрмитаж в зеркальном отражении? На этой авторской экскурсии ребята увидят музей во всём его великолепии: от парадных залов до гениальных картин.

Вместе мы раскроем хитрые оптические иллюзии, отыщем важные артефакты и выясним, что скрывается за легендами о Медузе Горгоне, египтянах и короле Людовике XIV.
Детская экскурсия «Эрмитаж в Зазеркалье»
Детская экскурсия «Эрмитаж в Зазеркалье»
Детская экскурсия «Эрмитаж в Зазеркалье»
Детская экскурсия «Эрмитаж в Зазеркалье»
Детская экскурсия «Эрмитаж в Зазеркалье»
Детская экскурсия «Эрмитаж в Зазеркалье»
Детская экскурсия «Эрмитаж в Зазеркалье»
Детская экскурсия «Эрмитаж в Зазеркалье»
Детская экскурсия «Эрмитаж в Зазеркалье»
Детская экскурсия «Эрмитаж в Зазеркалье»
Детская экскурсия «Эрмитаж в Зазеркалье»
Детская экскурсия «Эрмитаж в Зазеркалье»
Детская экскурсия «Эрмитаж в Зазеркалье»
Детская экскурсия «Эрмитаж в Зазеркалье»
Детская экскурсия «Эрмитаж в Зазеркалье»
Детская экскурсия «Эрмитаж в Зазеркалье»
Детская экскурсия «Эрмитаж в Зазеркалье»
Детская экскурсия «Эрмитаж в Зазеркалье»
Детская экскурсия «Эрмитаж в Зазеркалье»
Детская экскурсия «Эрмитаж в Зазеркалье»
Детская экскурсия «Эрмитаж в Зазеркалье»
Детская экскурсия «Эрмитаж в Зазеркалье»
Детская экскурсия «Эрмитаж в Зазеркалье»
Детская экскурсия «Эрмитаж в Зазеркалье»
Детская экскурсия «Эрмитаж в Зазеркалье»
Детская экскурсия «Эрмитаж в Зазеркалье»
Детская экскурсия «Эрмитаж в Зазеркалье»
Детская экскурсия «Эрмитаж в Зазеркалье»
Детская экскурсия «Эрмитаж в Зазеркалье»
Детская экскурсия «Эрмитаж в Зазеркалье»
Детская экскурсия «Эрмитаж в Зазеркалье»
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Эрмитаж в отражении

Зеркало — наш главный проводник в этом приключении! Юные исследователи поиграют с отражениями, с помощью зеркала прогуляются по потолкам Эрмитажа. Услышат мифы и легенды, связанные с зеркалами. А в самом страшном месте Эрмитажа — Тёмном коридоре — проверят, что отражается в спрятанных зеркалах.

На нашем пути:

Иорданская лестница: начнём приключение с великолепной лестницы — попробуем разгадать ее секрет и выясним, для чего служат ложные зеркальные оконные проемы.

Галерея с портретами Романовых: найдём портрет императрицы, которую зеркало помогло показать с лучшей стороны. Увидим Малахитовую гостиную, которую архитекторы превратили в галерею с помощью зеркал. И разберёмся, зачем нужны столики с зеркалами для ног.

Георгиевский (Большой Тронный) зал пышно украшен золотом, мрамором и бархатом, но самое необычное украшение лежит прямо под ногами посетителей. Это пол, похожий на деревянное зеркало. Что отражается в нём и почему не до конца? Отыщем ответ!

Египетский зал, похожий на гробницу, хранит множество сокровищ. Одно из них — зеркало. Что видели в таких зеркалах египтяне и почему зеркало молчит сегодня? Тайна откроется только самым внимательным зрителям!

Кому подойдёт экскурсия-квест

Программа легко адаптируется под любой возраст. С ребятами помладше будем больше играть, с ребятами постарше — размышлять и узнавать новое. Взрослые на этой экскурсии тоже не заскучают и, возможно, откроют музей с новой для себя стороны.

Организационные детали

  • Экскурсия ориентирована на детей, но также подходит и взрослым
  • Мы работаем с небольшими группами — только так можно сохранить формат (по запросу возможно максимум 9 участников в группе)
  • Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость, приобрести их необходимо заранее на себя и на гида. Билеты можно купить на Трипстере: купить билет.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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