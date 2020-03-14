193 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Истории и тайны парадных залов
На экскурсии мы пройдем по великолепным парадным залам Зимнего дворца, поговорим об их создании, рассмотрим роскошные интерьеры и архитектурные особенности каждого зала. Шаг за шагом ребятам будут открываться интересные факты из истории Зимнего дворца:
Экскурсия проходит в формате дружеской беседы и рассчитана на детей от 6 лет и их родителей.
Отдельно покупаются входные билеты в музей: 400 руб — взрослые посетители (граждане РФ, с собой необходимо иметь документ, подтверждающий гражданство), дети и студенты — бесплатно.