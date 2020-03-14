193 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Детская экскурсия по парадным залам Эрмитажа

Увлекательные истории и великолепные интерьеры Зимнего дворца

Аделина
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Аделина – ваш гид
С чего начинается Эрмитаж? Разумеется, с потрясающих парадных залов, каждый из которых имеет свою историю, неповторимую архитектуру, свои функции и особенности.

Наша прогулка по главным залам Зимнего дворца пройдет в форме непринужденного диалога с интересными фактами, забавными историями и любопытными подробностями.

Моя главная задача — увлечь ребят историей Эрмитажа, чтобы они непременно захотели вернуться сюда вновь.
3700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии193 отзыва
4.99
Детская экскурсия по парадным залам Эрмитажа
Детская экскурсия по парадным залам Эрмитажа

Что вас ожидает

Истории и тайны парадных залов
На экскурсии мы пройдем по великолепным парадным залам Зимнего дворца, поговорим об их создании, рассмотрим роскошные интерьеры и архитектурные особенности каждого зала. Шаг за шагом ребятам будут открываться интересные факты из истории Зимнего дворца:

  • Поднимаясь по главной лестнице, вы вообразите себя иностранными послами или героями фильма «Ночь перед Рождеством». Ведь сцену, когда кузнец Вакула встречается с Екатериной II, снимали именно здесь!
  • В большом Фельдмаршальском зале речь пойдёт о страшном пожаре, который практически полностью уничтожил Зимний дворец в 19 веке, после чего были созданы его нынешние интерьеры. А еще вы узнаете, что такое «гризайль» и «стукко» и как их изготавливают.
  • В малом Тронном зале я объясню вам, в каких случаях использовалась эта комната и что за хитро закрученный символ украшает её стены и трон.
  • В раззолоченном Гербовом зале ребята попытаются с моей помощью отыскать 52 герба провинций Российской Империи. Кроме того, я расскажу об особенностях оформления этого зала, а также о том, когда и почему он использовался не по назначению.
  • Затем нас ждет Военная галерея 1812 года, где вам предстоит разгадать загадку портрета Ермолова, который единственный из 332 генералов, изображённых на портретах, повернулся к зрителю спиной. А еще вы узнаете, почему 13 рам в галерее остаются пустыми, и подумаете, каким образом в портретах Барклая-де-Толли и Кутузова отражена та роль, которую они сыграли в войне.
  • А финальным аккордом путешествия по Эрмитажу станет Большой Георгиевский зал, он же — Большой Тронный, где вы узнаете о буднях императора и о том, как проходили официальные церемонии Российского императорского дома.

Кому подойдет эта экскурсия

Экскурсия проходит в формате дружеской беседы и рассчитана на детей от 6 лет и их родителей.

Организационные детали

Отдельно покупаются входные билеты в музей: 400 руб — взрослые посетители (граждане РФ, с собой необходимо иметь документ, подтверждающий гражданство), дети и студенты — бесплатно.

Детская экскурсия по парадным залам Эрмитажа
Детская экскурсия по парадным залам Эрмитажа
Детская экскурсия по парадным залам Эрмитажа
Детская экскурсия по парадным залам Эрмитажа
Детская экскурсия по парадным залам Эрмитажа
Детская экскурсия по парадным залам Эрмитажа
Детская экскурсия по парадным залам Эрмитажа
Детская экскурсия по парадным залам Эрмитажа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Аделина
Аделина
Мне 40 лет. Параллельно с учебой в педагогическом ВУЗе я закончила курсы гидов-переводчиков, но по этой специальности никогда не работала. Когда стала мамой, как и многие, озадачилась вопросом: куда пойти с ребенком.... Да не просто пойти, а чтобы весело, интересно, в хорошей компании. Музеи Петербурга предлагают огромное количество программ для детей, а вот найти удачного гида по городу, чтобы рассказал задорно, но вместе с тем познавательно, оказалось не так-то просто. И я взялась за дело сама (видимо, сказывается педагогическое образование :) ). На первые экскурсии приглашала друзей, одноклассников, коллег с детьми. И неожиданно стала получать массу благодарностей и просьб: еще! И дело пошло... У меня есть основная работа, и экскурсиями я занимаюсь "для души", просто потому что люблю этот город, люблю его жителей, и готова рассказывать о нем снова и снова. Наверно, поэтому и получается! И я по-прежнему все свои экскурсии "тестирую" на собственных детях :)
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193 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Доступно, интересно, не утомительно и увлекательно для детей.
11 марта 2020
Экскурсия по парадным залам Эрмитажа великолепна и незабываема ! Для дочери 9 лет ,это было первое знакомство с Санкт -Петербургом и с Эрмитажем. Информации много , но Аделина смогла подать ее в доступной и запоминающейся форме , доходчиво и не затянуто. Аделина очень приятный в общении , эрудированный человек и замечательный рассказчик .1,5 часовая экскурсия прошла на одном дыхании. Аделина смогла вовлечь дочь в диалог , хотя особых знаний по данной теме у дочери не было. По возможности гид предлагала присесть , что позволило не думать о ногах и полностью погрузиться в экскурсию. Экскурсию и гида настоятельно рекомендую. Аделина , спасибо Вам.
10 марта 2020
Восторг! Восторг! Ещё раз восторг!!! Экскурсия понравилась и мне и сыну (9 лет). Время пролетело незаметно, настолько нам было интересно. Столько интересных подробностей, исторических деталей. Аделина - великолепный рассказчик!! Самое главное, материал преподносится так, что легко запоминается ребёнком! Супер!!
6 марта 2020
Очень понятный и структурированный материал, ребёнок доволен, 8 лет
5 марта 2020
Мы не смогли вовремя приехать в эрмитаж, и договорились с Аделиной заменить эту экскурсию другой её экскурсией - прогулка по Васильевскому острову.
Честно говоря, я не верил, что дочке В 7 лет может быть интересна экскурсия по Ваське, хотя и прожил тут много лет.

Но.. Аделина - педагог от Бога.
Очень много работала с Дочкой, задавала ей вопросы, «чувствовала» и нас и дочку.
Дочка задавала вопросы ей, активно участвовала, а в середине экскурсии подошла ко мне и сказала, что ей очень нравится.
В следующий раз обязательно пойдём с Аделиной в Эрмитаж.
Аделина, вы прекрасны!
4 марта 2020
Экскурсия прошла замечательно! Гид (Аделина) умеючи привлекает внимание ребёнка к своим рассказам! Даёт ему возможность учавствовать, задает вопросы, предлагает сравнения. Это очень важно, ведь так сложно удержать интерес и внимание ребёнка!!
Повествование не навязчивое и доступным языком!
Всем кто планирует визит в Эрмитаж советую! Мы очень довольны!
29 февраля 2020
Вчера побывали на экскурсии с Аделиной. Нам очень понравилось! Было динамично, захватывающе и познавательно! И это при том, что на экскурсии присутствовали всего два ребёнка в возрасте 30ти лет))) Аделина очень быстро подстроилась под ситуацию и провела для нас интереснейшую экскурсию. Мы с мужем в восторге! Всем рекомендуем!
25 февраля 2020
Большое спасибо Аделине за экскурсию. Полтора часа прошли как один миг. Аделина не просто интересно рассказывала, а постоянно вовлекала нашего одиннадцатилетнего сына в диалог.
Рекомендую данную экскурсию для детей очень доступно и живо. Да и для взрослых где познавательно.
25 февраля 2020
тут для тех кому интересна история создания музея. дети в восторге. по времени и объему информации ничего лишнего. динамично и занимательно!
24 февраля 2020
Классная, познавательная и приятная экскурсия! Экскурсовод - супер)
Понравилось и взрослым и ребёнку
Ещё 183 отзыва

Аделина проводит ещё 4 экскурсии

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