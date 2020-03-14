193 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Истории и тайны парадных залов

На экскурсии мы пройдем по великолепным парадным залам Зимнего дворца, поговорим об их создании, рассмотрим роскошные интерьеры и архитектурные особенности каждого зала. Шаг за шагом ребятам будут открываться интересные факты из истории Зимнего дворца:

Поднимаясь по главной лестнице , вы вообразите себя иностранными послами или героями фильма «Ночь перед Рождеством». Ведь сцену, когда кузнец Вакула встречается с Екатериной II, снимали именно здесь!

, вы вообразите себя иностранными послами или героями фильма «Ночь перед Рождеством». Ведь сцену, когда кузнец Вакула встречается с Екатериной II, снимали именно здесь! В большом Фельдмаршальском зале речь пойдёт о страшном пожаре, который практически полностью уничтожил Зимний дворец в 19 веке, после чего были созданы его нынешние интерьеры. А еще вы узнаете, что такое «гризайль» и «стукко» и как их изготавливают.

речь пойдёт о страшном пожаре, который практически полностью уничтожил Зимний дворец в 19 веке, после чего были созданы его нынешние интерьеры. А еще вы узнаете, что такое «гризайль» и «стукко» и как их изготавливают. В малом Тронном зале я объясню вам, в каких случаях использовалась эта комната и что за хитро закрученный символ украшает её стены и трон.

я объясню вам, в каких случаях использовалась эта комната и что за хитро закрученный символ украшает её стены и трон. В раззолоченном Гербовом зале ребята попытаются с моей помощью отыскать 52 герба провинций Российской Империи. Кроме того, я расскажу об особенностях оформления этого зала, а также о том, когда и почему он использовался не по назначению.

ребята попытаются с моей помощью отыскать 52 герба провинций Российской Империи. Кроме того, я расскажу об особенностях оформления этого зала, а также о том, когда и почему он использовался не по назначению. Затем нас ждет Военная галерея 1812 года, где вам предстоит разгадать загадку портрета Ермолова, который единственный из 332 генералов, изображённых на портретах, повернулся к зрителю спиной. А еще вы узнаете, почему 13 рам в галерее остаются пустыми, и подумаете, каким образом в портретах Барклая-де-Толли и Кутузова отражена та роль, которую они сыграли в войне.

1812 года, где вам предстоит разгадать загадку портрета Ермолова, который единственный из 332 генералов, изображённых на портретах, повернулся к зрителю спиной. А еще вы узнаете, почему 13 рам в галерее остаются пустыми, и подумаете, каким образом в портретах Барклая-де-Толли и Кутузова отражена та роль, которую они сыграли в войне. А финальным аккордом путешествия по Эрмитажу станет Большой Георгиевский зал, он же — Большой Тронный, где вы узнаете о буднях императора и о том, как проходили официальные церемонии Российского императорского дома.

Кому подойдет эта экскурсия

Экскурсия проходит в формате дружеской беседы и рассчитана на детей от 6 лет и их родителей.