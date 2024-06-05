🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 252 отзыва Побег из Петропавловской крепости: историческое приключение для всей семьи Приглашаем на увлекательное путешествие по Петропавловской крепости, где каждый сможет почувствовать себя участником исторического побега Начало: У Иоанновского моста «, для детей до 7 лет вход бесплатный» 1 100 ₽ за человека

Индивидуальная 1.5 часа 182 отзыва Эрмитаж с нуля: индивидуальная экскурсия Гуляя по залам Эрмитажа, обсуждаем искусство, играем и находим отличия. Вместо лекции - живой разговор, вместо формальной информации - интересные истории Начало: У Иорданской лестницы от 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 572 отзыва Популярное предложение Увлекательная прогулка для детей от Дворцовой площади до Марсова поля Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга с детьми. Дворцовая площадь, Марсово поле и другие места ждут вас с интересными рассказами и загадками Начало: На Дворцовой площади «Если вашему ребенку 6 лет, но вы считаете, что ему понравится наша экскурсия, бронируйте основной билет для детей 7-12 лет» Расписание: в понедельник в 18:30, в среду, пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00 1 300 ₽ за человека

Индивидуальная 2 часа 167 отзывов Маленькими шагами к большому искусству: Эрмитаж для детей Приглашаем на увлекательное путешествие по Эрмитажу, где каждый ребенок станет частью волшебного мира искусства Начало: в Эрмитаже за контролем «В зимнее время года мы рекомендуем брать с собой сменную обувь для детей» 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 199 отзывов Эрмитаж: в гостях у Императора с лицензированным гидом Проникнуть в закулисье жизни Зимнего дворца и познакомиться с шедеврами великих мастеров Начало: Около Александровской колонны на Дворцовой площади «для детей и подростков в экскурсию внедряются игровые элементы, вовлечение в диалог» 6 670 ₽ за всё до 5 чел.

Квест 1 час 223 отзыва Познавательная экскурсия-квест «Эрмитажные коты» для детей в Санкт-Петербурге Увлекательная экскурсия для детей по Эрмитажу. Узнайте о котах, их истории и роли в музее. Найдите котов среди экспонатов Начало: У Иорданской лестницы от 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 640 отзывов Петропавловская крепость для детей: индивидуальная экскурсия Приглашаем детей и родителей на увлекательную прогулку по Петропавловской крепости. Игры, загадки и легенды ждут вас в самом сердце Санкт-Петербурга Начало: В начале Иоанновского моста 4 420 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 29 отзывов Юные первооткрыватели: детский маршрут по центру Петербурга Посмотреть знаменитые места и памятники, или бродилки-находилки для детей 5-10 лет Начало: В районе метро Гостиный Двор «Экскурсия подойдет для детей от 5 до 10 лет» 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 1.5 часа 23 отзыва Петербург для детей: интерактивная экскурсия с творческим заданием Дети узнают историю Санкт-Петербурга через игры и творчество. Нарисуют карту города мечты, обсудят Зимний дворец, Петропавловскую крепость и многое другое Начало: У Зимнего дворца от 6700 6 030 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 462 отзыва Экскурсия-квест для детей по Летнему саду Превратиться в археологов, разыграть сценку и узнать о делах Петра I в старейшем саду Петербурга Начало: Близко к ст. метро «Адмиралтейская» «Для детей разработан маршрут с заданиями, которые позволят ребенку легко и с удовольствием усваивать полезную информацию» 3 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2.5 часа 26 отзывов Популярное предложение Знакомство с Петербургом. Версия для детей и родителей Что запомнится ребенку после посещения Петербурга? Конечно, необычные и захватывающие истории города! Узнайте больше о Северной столице вместе с семьей 8 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 135 отзывов Мир Русского музея: познавательное приключение для детей и взрослых Погрузитесь в мир русского искусства: откройте для детей красоту и историю великих полотен в увлекательной форме Начало: В Русском музее или по договоренности «Конечно, мы обсудим детский портрет: как изображали детей и подростков из разных слоев общества, как они жили, во что одевались и где учились» 6 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 33 отзыва Греция в Петербурге: мифы и сказки Летнего сада «Прочесть» старейший сад города на авторской прогулке для детей и взрослых Начало: У входа в Летний сад 6500 5 850 ₽ за всё до 6 чел.

🚉 На поезде Индивидуальная 1.5 часа 31 отзыв По Музею железных дорог с гидом-историком (для детей и взрослых) Рассмотреть паровоз в разрезе и узнать, почему рельсы были навигацией для самолётов Начало: У Музея железных дорог России 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 1.5 часа 219 отзывов Гуляем с детьми от конки до сфинксов Детская игровая экскурсия по интересным местам Васильевского острова Начало: У станции метро Василеостровская 7900 5 530 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 203 отзыва Истории блокадного Ленинграда: память, выживание, героизм Откройте страницы истории блокадного Ленинграда, пройдите по местам героизма и выживания, ощутите дух эпохи Начало: В районе метро Гостиный двор «Экскурсия адаптирована и для детей (от 5 лет): мы рисуем плакаты, складываем самолёты и кораблики, читаем стихи, поём, а в конце решим итоговый кроссворд на память» от 7350 6 615 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2.5 часа 65 отзывов Фото-экскурсия «Петергоф - столица фонтанов» Прогулка по парку императорской резиденции с профессиональным фотографом и авторизованным гидом Начало: Начало экскурсии у входа в Нижний Парк Петергофа, ... «Именно поэтому я рекомендую брать с собой смену одежды для детей, их невозможно отговорить от такого веселья» от 14 200 ₽ за всё до 12 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 371 отзыв Эксклюзивный тур по Эрмитажу с личным гидом Исследуйте величие Эрмитажа в индивидуальной экскурсии, открывая сокровища искусства и истории Санкт-Петербурга Начало: В Зимнем дворце 6 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 1.5 часа 25 отзывов Васильевский остров для детей и их родителей Погулять по Университетской набережной и раскрыть ее тайны через игры, диалог, стихи, рисунки Начало: Возле Стрелки Васильевского острова от 6700 6 030 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1 час 42 отзыва Зоологический музей для детей и взрослых Познакомиться с миром ваших любимых животных «Детские включены в стоимость экскурсии» 5 200 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 17 отзывов Тайны конфетного фантика Семейная интерактивная прогулка по Невскому проспекту с посещением старинного кафе и магазина Начало: У Литературного кафе со стороны наб. реки Мойки «Формат прогулки больше рассчитан на детей (строго от 7 лет), но по пути будет много интересных историй: взрослые также смогут полностью вовлечься в процесс и даже погрузиться в теплые детские воспоминания» 4 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 36 отзывов По следам Петра I: детский квест в Новой Голландии Познакомить ребят с царем-непоседой и историей его грандиозного путешествия по Европе Начало: В Новой Голландии 5 350 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 1 час 17 отзывов «Карты, игры, ловкость рук». Интерактивная экскурсия для взрослых и детей Раскрыть секреты популярных азартных игр и попробовать обыграть казино Начало: На Невском пр «Для детей разработана специальная программа с мастер-классом по простым и весёлым фокусам от создателя музея — фокусника-иллюзиониста Дмитрия Козырева» 650 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 1 час 54 отзыва Сколько зайцев в Петербурге? Познакомиться с историей и символами Петербурга в рамках веселого командного квеста Начало: Горьковская «Экскурсия адаптирована для детей от 6 лет» от 2 990 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 18 отзывов Вдоль по Миллионной! Прогулка-экскурсия для детей и их родителей Неспешно пройти по центральной улочке и проникнуть в тайны, скрытые за стенами особняков Начало: На Дворцовой площади 5 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 44 отзыва Коля Петю догоняет, да Исаакий мешает! Познавательная прогулка для детей Приглашаем на увлекательное путешествие вокруг Исаакиевского собора и Медного всадника, где каждый ребенок станет частью увлекательной истории Начало: На Исаакиевской площади 5 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 30 отзывов Летний сад - детям: познавательная прогулка Исследовать закоулки острова-сада и раскрыть все его тайны Начало: Набережная Кутузова, 2 «Экскурсия предназначена для детей 6-12 лет в сопровождении взрослых» 6 500 ₽ за всё до 6 чел.

30% скидка Индивидуальная 1 час 16 отзывов На страже Эрмитажа: экскурсия по Рыцарскому залу Знакомство с доблестными рыцарями и легендами Средневековья для детей и родителей Начало: В Рыцарском зале Эрмитажа «Детский доспех, который рассчитан на семилетнего мальчика» 5400 3 780 ₽ за всё до 5 чел.

10% скидка Индивидуальная 1.5 часа 93 отзыва Музей Фаберже для детей и их родителей Интерактивная экскурсия по одному из самых ярких музеев Петербурга Начало: В музее Фаберже от 6700 6 030 ₽ за всё до 12 чел.

🚉 На поезде Индивидуальная 2 часа 27 отзывов Экскурсия в Музей железных дорог России Разобраться в устройстве паровозов разных эпох, заглянуть в ретро-вагоны и ощутить себя машинистом Начало: В Музее железных дорог России, внутри, у входа «Экскурсия доступна в двух форматах: взрослый и детский (с адаптированной информацией по музею и дополнительными заданиями-ребусами)» 5 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 26 отзывов С умом «слоняемся» по Питеру - авторская прогулка для подростков Понятные детям 12-15 лет истории о городе, архитектуре, людях - с загадками, страшилками и шутками Начало: В районе метро Площадь Восстания «Дунаевский — только представьте, какие люди руководили детскими кружками» от 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

Мини-группа 1 час 17 отзывов В гости к Павлину: детская экскурсия в Эрмитаже Интерактивная прогулка для детей всех возрастов, посвященная птицам в искусстве разных эпох Начало: Около Иорданской лестницы 2 300 ₽ за человека

Индивидуальная 2 часа 20 отзывов Знакомство с Русским музеем: экскурсия для детей от 5 лет Открыть мир искусства, как сундучок с сокровищами, и найти супергероев на картинах из прошлого Начало: На Площади Искусств «Экскурсия подходит для детей от 5 лет» 7 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 101 отзыв Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил Начало: Петропавловская крепость «По этой причине я и создала идеальную экскурсию для детей от 6 до 12 лет по Петропавловской крепости» Расписание: Ежедневно в 10:45, 13:30, 16:00 и 18:00. Свободное время уточняйте. от 4 700 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 22 отзыва Петропавловская крепость: детская экскурсия с элементами квеста Познакомиться с историей, архитектурой и обитателями Заячьего острова в мини-группе Начало: В районе метро «Горьковская» «Обратите внимание перед бронированием: экскурсия проходит отдельно для детей 5-7 лет в 11:00 (продолжительность — 70 мин» Расписание: во вторник и субботу в 11:00 и 13:00 1 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 28 отзывов Петропавловская крепость: экскурсия для детей 8-12 лет «Крепость, храм, темница» - интерактивное и занимательное знакомство с легендарной цитаделью Начало: У Иоанновского моста 4 670 ₽ за всё до 6 чел.

Билеты 2 часа 22 отзыва Интерактивная экскурсия для детей в Эрмитаже: от истории к секретам Погрузитесь в волшебный мир Эрмитажа: от дворцовых тайн до сокровищ искусства в увлекательной экскурсии для вашего ребенка Начало: В Эрмитаже «Если вы хотите ходить вместе с детской группой, вам тоже необходимо приобрести билет на экскурсию» Расписание: в субботу и воскресенье в 13:30 2 500 ₽ за билет

Билеты 1087 отзывов Экскурсия в Эрмитаж - Зимний дворец «- Также обратите внимание, что льготные ваучеры для детей можно приобрести только вместе со стандартным» Расписание: Вторник – воскресенье 12:00 – 21:00 от 1 390 ₽ за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 184 отзыва Морской Петербург: история для детей и взрослых Исследуйте морскую историю Санкт-Петербурга, открывая секреты Петропавловской крепости в увлекательной экскурсии для детей Начало: Петропавловская крепость 4 540 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 76 отзывов Знакомьтесь - Гулёна! Котопутешествие по Петербургу Прогуляться под руку с перчаточной куклой и узнать городские легенды Начало: на Малой Садовой улице «Экскурсия подходит для детей 4-8 лет» 4 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 19 отзывов Адмиралтейство для детей Легко изучить символ города и другие объекты, благодаря интересным загадкам и понятному рассказу Начало: У главного фасада Адмиралтейства «Но здание Адмиралтейства, сад перед ним и Адмиралтейская площадь — объекты довольно сложные для детей» от 4 420 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе Групповая 16 часов 91 отзыв Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения «Возьмите паспорт, свидетельство о рождении (для детей), а также документы, подтверждающие право на льготу» Расписание: Ежедневно в 07:00 2 990 ₽ за человека

Индивидуальная 1.5 часа 327 отзывов Детская экскурсия по парадным залам Эрмитажа Увлекательные истории и великолепные интерьеры Зимнего дворца Начало: На Дворцовой площади 5 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 1 час 22 отзыва Детская интерактивная экскурсия по Новой Голландии Раскрыть секреты загадочного острова через игры, диалог, яркие картинки и образы Начало: У входа в Новую Голландию от 5900 5 310 ₽ за всё до 10 чел.