1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Побег из Петропавловской крепости: историческое приключение для всей семьи
Приглашаем на увлекательное путешествие по Петропавловской крепости, где каждый сможет почувствовать себя участником исторического побега
Начало: У Иоанновского моста
«, для детей до 7 лет вход бесплатный»
Завтра в 10:00
10 июня в 13:30
1 100₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Эрмитаж с нуля: индивидуальная экскурсия
Гуляя по залам Эрмитажа, обсуждаем искусство, играем и находим отличия. Вместо лекции - живой разговор, вместо формальной информации - интересные истории
Начало: У Иорданской лестницы
9 июня в 12:00
18 июня в 12:00
от 6 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Популярное предложение
Увлекательная прогулка для детей от Дворцовой площади до Марсова поля
Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга с детьми. Дворцовая площадь, Марсово поле и другие места ждут вас с интересными рассказами и загадками
Начало: На Дворцовой площади
«Если вашему ребенку 6 лет, но вы считаете, что ему понравится наша экскурсия, бронируйте основной билет для детей 7-12 лет»
Расписание: в понедельник в 18:30, в среду, пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
15 июня в 15:00
16 июня в 11:00
1 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Маленькими шагами к большому искусству: Эрмитаж для детей
Приглашаем на увлекательное путешествие по Эрмитажу, где каждый ребенок станет частью волшебного мира искусства
Начало: в Эрмитаже за контролем
«В зимнее время года мы рекомендуем брать с собой сменную обувь для детей»
Завтра в 13:30
9 июня в 11:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Эрмитаж: в гостях у Императора с лицензированным гидом
Проникнуть в закулисье жизни Зимнего дворца и познакомиться с шедеврами великих мастеров
Начало: Около Александровской колонны на Дворцовой площади
«для детей и подростков в экскурсию внедряются игровые элементы, вовлечение в диалог»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:30
6 670₽ за всё до 5 чел.
Квест
1 час
Познавательная экскурсия-квест «Эрмитажные коты» для детей в Санкт-Петербурге
Увлекательная экскурсия для детей по Эрмитажу. Узнайте о котах, их истории и роли в музее. Найдите котов среди экспонатов
Начало: У Иорданской лестницы
Завтра в 14:00
9 июня в 12:30
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Петропавловская крепость для детей: индивидуальная экскурсия
Приглашаем детей и родителей на увлекательную прогулку по Петропавловской крепости. Игры, загадки и легенды ждут вас в самом сердце Санкт-Петербурга
Начало: В начале Иоанновского моста
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
4 420₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Юные первооткрыватели: детский маршрут по центру Петербурга
Посмотреть знаменитые места и памятники, или бродилки-находилки для детей 5-10 лет
Начало: В районе метро Гостиный Двор
«Экскурсия подойдет для детей от 5 до 10 лет»
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Петербург для детей: интерактивная экскурсия с творческим заданием
Дети узнают историю Санкт-Петербурга через игры и творчество. Нарисуют карту города мечты, обсудят Зимний дворец, Петропавловскую крепость и многое другое
Начало: У Зимнего дворца
Завтра в 10:00
10 июня в 13:00
от 67006 030₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
Превратиться в археологов, разыграть сценку и узнать о делах Петра I в старейшем саду Петербурга
Начало: Близко к ст. метро «Адмиралтейская»
«Для детей разработан маршрут с заданиями, которые позволят ребенку легко и с удовольствием усваивать полезную информацию»
9 июня в 15:00
10 июня в 13:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Знакомство с Петербургом. Версия для детей и родителей
Что запомнится ребенку после посещения Петербурга? Конечно, необычные и захватывающие истории города! Узнайте больше о Северной столице вместе с семьей
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мир Русского музея: познавательное приключение для детей и взрослых
Погрузитесь в мир русского искусства: откройте для детей красоту и историю великих полотен в увлекательной форме
Начало: В Русском музее или по договоренности
«Конечно, мы обсудим детский портрет: как изображали детей и подростков из разных слоев общества, как они жили, во что одевались и где учились»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 200₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Греция в Петербурге: мифы и сказки Летнего сада
«Прочесть» старейший сад города на авторской прогулке для детей и взрослых
Начало: У входа в Летний сад
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
65005 850₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
По Музею железных дорог с гидом-историком (для детей и взрослых)
Рассмотреть паровоз в разрезе и узнать, почему рельсы были навигацией для самолётов
Начало: У Музея железных дорог России
Завтра в 14:30
9 июня в 10:30
3 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
1.5 часа
Гуляем с детьми от конки до сфинксов
Детская игровая экскурсия по интересным местам Васильевского острова
Начало: У станции метро Василеостровская
10 июня в 12:00
11 июня в 09:00
79005 530₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Истории блокадного Ленинграда: память, выживание, героизм
Откройте страницы истории блокадного Ленинграда, пройдите по местам героизма и выживания, ощутите дух эпохи
Начало: В районе метро Гостиный двор
«Экскурсия адаптирована и для детей (от 5 лет): мы рисуем плакаты, складываем самолёты и кораблики, читаем стихи, поём, а в конце решим итоговый кроссворд на память»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 73506 615₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Фото-экскурсия «Петергоф - столица фонтанов»
Прогулка по парку императорской резиденции с профессиональным фотографом и авторизованным гидом
Начало: Начало экскурсии у входа в Нижний Парк Петергофа, ...
«Именно поэтому я рекомендую брать с собой смену одежды для детей, их невозможно отговорить от такого веселья»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
от 14 200₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Эксклюзивный тур по Эрмитажу с личным гидом
Исследуйте величие Эрмитажа в индивидуальной экскурсии, открывая сокровища искусства и истории Санкт-Петербурга
Начало: В Зимнем дворце
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
6 200₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Васильевский остров для детей и их родителей
Погулять по Университетской набережной и раскрыть ее тайны через игры, диалог, стихи, рисунки
Начало: Возле Стрелки Васильевского острова
Завтра в 11:00
10 июня в 13:00
от 67006 030₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Зоологический музей для детей и взрослых
Познакомиться с миром ваших любимых животных
«Детские включены в стоимость экскурсии»
9 июня в 12:00
13 июня в 11:00
5 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Тайны конфетного фантика
Семейная интерактивная прогулка по Невскому проспекту с посещением старинного кафе и магазина
Начало: У Литературного кафе со стороны наб. реки Мойки
«Формат прогулки больше рассчитан на детей (строго от 7 лет), но по пути будет много интересных историй: взрослые также смогут полностью вовлечься в процесс и даже погрузиться в теплые детские воспоминания»
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Квест
1.5 часа
По следам Петра I: детский квест в Новой Голландии
Познакомить ребят с царем-непоседой и историей его грандиозного путешествия по Европе
Начало: В Новой Голландии
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 350₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
«Карты, игры, ловкость рук». Интерактивная экскурсия для взрослых и детей
Раскрыть секреты популярных азартных игр и попробовать обыграть казино
Начало: На Невском пр
«Для детей разработана специальная программа с мастер-классом по простым и весёлым фокусам от создателя музея — фокусника-иллюзиониста Дмитрия Козырева»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
650₽ за человека
Квест
1 час
Сколько зайцев в Петербурге?
Познакомиться с историей и символами Петербурга в рамках веселого командного квеста
Начало: Горьковская
«Экскурсия адаптирована для детей от 6 лет»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 2 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Вдоль по Миллионной! Прогулка-экскурсия для детей и их родителей
Неспешно пройти по центральной улочке и проникнуть в тайны, скрытые за стенами особняков
Начало: На Дворцовой площади
10 июня в 12:30
11 июня в 13:30
5 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Коля Петю догоняет, да Исаакий мешает! Познавательная прогулка для детей
Приглашаем на увлекательное путешествие вокруг Исаакиевского собора и Медного всадника, где каждый ребенок станет частью увлекательной истории
Начало: На Исаакиевской площади
10 июня в 12:30
11 июня в 13:30
5 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Летний сад - детям: познавательная прогулка
Исследовать закоулки острова-сада и раскрыть все его тайны
Начало: Набережная Кутузова, 2
«Экскурсия предназначена для детей 6-12 лет в сопровождении взрослых»
10 июня в 12:00
13 июня в 13:00
6 500₽ за всё до 6 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
1 час
На страже Эрмитажа: экскурсия по Рыцарскому залу
Знакомство с доблестными рыцарями и легендами Средневековья для детей и родителей
Начало: В Рыцарском зале Эрмитажа
«Детский доспех, который рассчитан на семилетнего мальчика»
Завтра в 14:00
9 июня в 12:30
54003 780₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Музей Фаберже для детей и их родителей
Интерактивная экскурсия по одному из самых ярких музеев Петербурга
Начало: В музее Фаберже
Завтра в 15:00
10 июня в 13:00
от 67006 030₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Музей железных дорог России
Разобраться в устройстве паровозов разных эпох, заглянуть в ретро-вагоны и ощутить себя машинистом
Начало: В Музее железных дорог России, внутри, у входа
«Экскурсия доступна в двух форматах: взрослый и детский (с адаптированной информацией по музею и дополнительными заданиями-ребусами)»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
С умом «слоняемся» по Питеру - авторская прогулка для подростков
Понятные детям 12-15 лет истории о городе, архитектуре, людях - с загадками, страшилками и шутками
Начало: В районе метро Площадь Восстания
«Дунаевский — только представьте, какие люди руководили детскими кружками»
17 июня в 15:00
25 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
1 час
В гости к Павлину: детская экскурсия в Эрмитаже
Интерактивная прогулка для детей всех возрастов, посвященная птицам в искусстве разных эпох
Начало: Около Иорданской лестницы
Завтра в 18:00
15 июня в 18:00
2 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Русским музеем: экскурсия для детей от 5 лет
Открыть мир искусства, как сундучок с сокровищами, и найти супергероев на картинах из прошлого
Начало: На Площади Искусств
«Экскурсия подходит для детей от 5 лет»
13 июня в 13:00
14 июня в 10:00
7 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил
Начало: Петропавловская крепость
«По этой причине я и создала идеальную экскурсию для детей от 6 до 12 лет по Петропавловской крепости»
Расписание: Ежедневно в 10:45, 13:30, 16:00 и 18:00. Свободное время уточняйте.
15 июня в 13:30
21 июня в 13:30
от 4 700₽ за всё до 3 чел.
Квест
1.5 часа
Петропавловская крепость: детская экскурсия с элементами квеста
Познакомиться с историей, архитектурой и обитателями Заячьего острова в мини-группе
Начало: В районе метро «Горьковская»
«Обратите внимание перед бронированием: экскурсия проходит отдельно для детей 5-7 лет в 11:00 (продолжительность — 70 мин»
Расписание: во вторник и субботу в 11:00 и 13:00
11 июня в 11:00
15 июня в 11:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Петропавловская крепость: экскурсия для детей 8-12 лет
«Крепость, храм, темница» - интерактивное и занимательное знакомство с легендарной цитаделью
Начало: У Иоанновского моста
22 июня в 10:00
24 июня в 10:00
4 670₽ за всё до 6 чел.
Билеты
2 часа
Интерактивная экскурсия для детей в Эрмитаже: от истории к секретам
Погрузитесь в волшебный мир Эрмитажа: от дворцовых тайн до сокровищ искусства в увлекательной экскурсии для вашего ребенка
Начало: В Эрмитаже
«Если вы хотите ходить вместе с детской группой, вам тоже необходимо приобрести билет на экскурсию»
Расписание: в субботу и воскресенье в 13:30
9 июня в 13:30
12 июня в 13:30
2 500₽ за билет
Билеты
Экскурсия в Эрмитаж - Зимний дворец
«- Также обратите внимание, что льготные ваучеры для детей можно приобрести только вместе со стандартным»
Расписание: Вторник – воскресенье 12:00 – 21:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 1 390₽ за билет
Индивидуальная
1.5 часа
Морской Петербург: история для детей и взрослых
Исследуйте морскую историю Санкт-Петербурга, открывая секреты Петропавловской крепости в увлекательной экскурсии для детей
Начало: Петропавловская крепость
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 540₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Знакомьтесь - Гулёна! Котопутешествие по Петербургу
Прогуляться под руку с перчаточной куклой и узнать городские легенды
Начало: на Малой Садовой улице
«Экскурсия подходит для детей 4-8 лет»
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Адмиралтейство для детей
Легко изучить символ города и другие объекты, благодаря интересным загадкам и понятному рассказу
Начало: У главного фасада Адмиралтейства
«Но здание Адмиралтейства, сад перед ним и Адмиралтейская площадь — объекты довольно сложные для детей»
9 июня в 16:00
11 июня в 14:00
от 4 420₽ за всё до 10 чел.
Групповая
16 часов
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения
«Возьмите паспорт, свидетельство о рождении (для детей), а также документы, подтверждающие право на льготу»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 990₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Детская экскурсия по парадным залам Эрмитажа
Увлекательные истории и великолепные интерьеры Зимнего дворца
Начало: На Дворцовой площади
14 июня в 11:00
20 июня в 11:00
5 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
Детская интерактивная экскурсия по Новой Голландии
Раскрыть секреты загадочного острова через игры, диалог, яркие картинки и образы
Начало: У входа в Новую Голландию
Завтра в 11:00
10 июня в 13:00
от 59005 310₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Очень древний Египет на экскурсии в Эрмитаже
Экспедиция по Египетскому залу для детей: уникальные факты, волнующие истории и загадочные артефакты
Начало: Эрмитаж
14 июня в 11:00
20 июня в 11:00
5 900₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана5 июня 2024Все прекрасно! Два часа пронеслись как 15 минут. Спасибо гиду Ольге. Дети довольны, взрослые счастливы! Петропавловка как всегда великолепна…
- ЮЮлия5 июня 2024Свой день рождения я отпраздновала в Эрмитаже с семьей и экскурсоводом Татьяной:) Прекрасный был день, великолепная экскурсия. С нами были дети 8 и 12 лет, были увлечены рассказом экскурсовода и с интересом гуляли по Эрмитажу. Благодарим команду за организованность и профессионализм!
- ННадежда5 июня 2024Спасибо огромное за потрясающую, интересную и познавательную экскурсию для детей! Нам очень понравилось!
- ЕЕлена5 июня 2024Были на экскурсии в Петропавловской крепости, ребёнок доволен, узнал много нового интересного, главное всё коротко и ясно, полтора часа для ребёнка- куда более достаточно, спасибо большое экскурсоводу!
- ККристина4 июня 2024Очень приятный, интеллигентный экскурсовод. Детям (8 лет) было интересно слушать, не перегружено фактической информацией и при этом очень познавательно как для детей, так и для взрослых. Жанна, спасибо большое за вашу доброжелательность и увлекательное знакомство с Эрмитажем! Рекомендую)
- ВВиолетта4 июня 2024Замечательный гид, было очень интересно 🧐, не скучно. Вернёмся к Анне ещё.
- ИИрина4 июня 2024Нам очень понравилось. Огромное спасибо Катерине за интересный рассказ! Для общего и первого знакомства детям формат превосходный!!!
- ДДмитрий4 июня 2024Экскурсия чудесная! Экскурсовод Аделина завладела нашим вниманием с первых минут, сообщая много фактов, интересных не только детям, но и взрослым!
- ААлександр4 июня 2024Приятная и познавательная прогулка по Петропавловской крепости. Окунулись в атмосферу царской катаржной тюрьмы и счастливо оттуда выбрались. Ну и сосчитали всех зайцев на Заячьем острове
- ООльга4 июня 2024Иван - прекрасный гид, интересно и увлекательно рассказывает. Нам экскурсия очень понравилась, рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Для детей»
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