Детские экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 100 экскурсий в категории «Для детей» в Санкт-Петербурге, цены от 590 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Побег из Петропавловской крепости
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
252 отзыва
Побег из Петропавловской крепости: историческое приключение для всей семьи
Приглашаем на увлекательное путешествие по Петропавловской крепости, где каждый сможет почувствовать себя участником исторического побега
Начало: У Иоанновского моста
«, для детей до 7 лет вход бесплатный»
Завтра в 10:00
10 июня в 13:30
1 100 за человека
Эрмитаж с нуля
Индивидуальная
1.5 часа
182 отзыва
Эрмитаж с нуля: индивидуальная экскурсия
Гуляя по залам Эрмитажа, обсуждаем искусство, играем и находим отличия. Вместо лекции - живой разговор, вместо формальной информации - интересные истории
Начало: У Иорданской лестницы
9 июня в 12:00
18 июня в 12:00
от 6 000 за всё до 5 чел.
Открыть Петербург детям
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
572 отзыва
Популярное предложение
Увлекательная прогулка для детей от Дворцовой площади до Марсова поля
Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга с детьми. Дворцовая площадь, Марсово поле и другие места ждут вас с интересными рассказами и загадками
Начало: На Дворцовой площади
«Если вашему ребенку 6 лет, но вы считаете, что ему понравится наша экскурсия, бронируйте основной билет для детей 7-12 лет»
Расписание: в понедельник в 18:30, в среду, пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
15 июня в 15:00
16 июня в 11:00
1 300 за человека
Маленькими шагами к большому искусству: Эрмитаж для детей 5-10 лет
Индивидуальная
2 часа
167 отзывов
Маленькими шагами к большому искусству: Эрмитаж для детей
Приглашаем на увлекательное путешествие по Эрмитажу, где каждый ребенок станет частью волшебного мира искусства
Начало: в Эрмитаже за контролем
«В зимнее время года мы рекомендуем брать с собой сменную обувь для детей»
Завтра в 13:30
9 июня в 11:00
8 000 за всё до 5 чел.
Эрмитаж: в гостях у Императора с лицензированным гидом
Индивидуальная
1.5 часа
199 отзывов
Эрмитаж: в гостях у Императора с лицензированным гидом
Проникнуть в закулисье жизни Зимнего дворца и познакомиться с шедеврами великих мастеров
Начало: Около Александровской колонны на Дворцовой площади
«для детей и подростков в экскурсию внедряются игровые элементы, вовлечение в диалог»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:30
6 670 за всё до 5 чел.
Экскурсия-квест для детей «Эрмитажные коты»
Квест
1 час
223 отзыва
Познавательная экскурсия-квест «Эрмитажные коты» для детей в Санкт-Петербурге
Увлекательная экскурсия для детей по Эрмитажу. Узнайте о котах, их истории и роли в музее. Найдите котов среди экспонатов
Начало: У Иорданской лестницы
Завтра в 14:00
9 июня в 12:30
от 5 000 за всё до 5 чел.
Петропавловская крепость для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
640 отзывов
Петропавловская крепость для детей: индивидуальная экскурсия
Приглашаем детей и родителей на увлекательную прогулку по Петропавловской крепости. Игры, загадки и легенды ждут вас в самом сердце Санкт-Петербурга
Начало: В начале Иоанновского моста
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
4 420 за всё до 6 чел.
Юные первооткрыватели: детский маршрут по центру Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
29 отзывов
Юные первооткрыватели: детский маршрут по центру Петербурга
Посмотреть знаменитые места и памятники, или бродилки-находилки для детей 5-10 лет
Начало: В районе метро Гостиный Двор
«Экскурсия подойдет для детей от 5 до 10 лет»
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Петербургу для детей (5+)
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
23 отзыва
Петербург для детей: интерактивная экскурсия с творческим заданием
Дети узнают историю Санкт-Петербурга через игры и творчество. Нарисуют карту города мечты, обсудят Зимний дворец, Петропавловскую крепость и многое другое
Начало: У Зимнего дворца
Завтра в 10:00
10 июня в 13:00
от 67006 030 за всё до 10 чел.
Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
462 отзыва
Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
Превратиться в археологов, разыграть сценку и узнать о делах Петра I в старейшем саду Петербурга
Начало: Близко к ст. метро «Адмиралтейская»
«Для детей разработан маршрут с заданиями, которые позволят ребенку легко и с удовольствием усваивать полезную информацию»
9 июня в 15:00
10 июня в 13:00
3 900 за всё до 5 чел.
Знакомство с Петербургом. Версия для детей и родителей
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
26 отзывов
Популярное предложение
Знакомство с Петербургом. Версия для детей и родителей
Что запомнится ребенку после посещения Петербурга? Конечно, необычные и захватывающие истории города! Узнайте больше о Северной столице вместе с семьей
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
8 500 за всё до 4 чел.
Мир Русского музея для детей
Индивидуальная
1.5 часа
135 отзывов
Мир Русского музея: познавательное приключение для детей и взрослых
Погрузитесь в мир русского искусства: откройте для детей красоту и историю великих полотен в увлекательной форме
Начало: В Русском музее или по договоренности
«Конечно, мы обсудим детский портрет: как изображали детей и подростков из разных слоев общества, как они жили, во что одевались и где учились»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 200 за всё до 4 чел.
Греция в Петербурге: мифы и сказки Летнего сада
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
33 отзыва
Греция в Петербурге: мифы и сказки Летнего сада
«Прочесть» старейший сад города на авторской прогулке для детей и взрослых
Начало: У входа в Летний сад
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
65005 850 за всё до 6 чел.
По Музею железных дорог с гидом-историком (для детей и взрослых)
🚉 На поезде
Индивидуальная
1.5 часа
31 отзыв
По Музею железных дорог с гидом-историком (для детей и взрослых)
Рассмотреть паровоз в разрезе и узнать, почему рельсы были навигацией для самолётов
Начало: У Музея железных дорог России
Завтра в 14:30
9 июня в 10:30
3 000 за всё до 10 чел.
Гуляем с детьми от конки до сфинксов
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
1.5 часа
219 отзывов
Гуляем с детьми от конки до сфинксов
Детская игровая экскурсия по интересным местам Васильевского острова
Начало: У станции метро Василеостровская
10 июня в 12:00
11 июня в 09:00
79005 530 за всё до 6 чел.
Истории и судьбы блокадного Ленинграда
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
203 отзыва
Истории блокадного Ленинграда: память, выживание, героизм
Откройте страницы истории блокадного Ленинграда, пройдите по местам героизма и выживания, ощутите дух эпохи
Начало: В районе метро Гостиный двор
«Экскурсия адаптирована и для детей (от 5 лет): мы рисуем плакаты, складываем самолёты и кораблики, читаем стихи, поём, а в конце решим итоговый кроссворд на память»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 73506 615 за всё до 10 чел.
Фото-экскурсия «Петергоф - столица фонтанов»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
65 отзывов
Фото-экскурсия «Петергоф - столица фонтанов»
Прогулка по парку императорской резиденции с профессиональным фотографом и авторизованным гидом
Начало: Начало экскурсии у входа в Нижний Парк Петергофа, ...
«Именно поэтому я рекомендую брать с собой смену одежды для детей, их невозможно отговорить от такого веселья»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
от 14 200 за всё до 12 чел.
Его Императорское Величество Эрмитаж
Индивидуальная
1.5 часа
371 отзыв
Эксклюзивный тур по Эрмитажу с личным гидом
Исследуйте величие Эрмитажа в индивидуальной экскурсии, открывая сокровища искусства и истории Санкт-Петербурга
Начало: В Зимнем дворце
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
6 200 за всё до 4 чел.
Васильевский остров для детей и их родителей
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
25 отзывов
Васильевский остров для детей и их родителей
Погулять по Университетской набережной и раскрыть ее тайны через игры, диалог, стихи, рисунки
Начало: Возле Стрелки Васильевского острова
Завтра в 11:00
10 июня в 13:00
от 67006 030 за всё до 10 чел.
Зоологический музей для детей и взрослых
Индивидуальная
1 час
42 отзыва
Зоологический музей для детей и взрослых
Познакомиться с миром ваших любимых животных
«Детские включены в стоимость экскурсии»
9 июня в 12:00
13 июня в 11:00
5 200 за всё до 5 чел.
Тайны конфетного фантика
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
17 отзывов
Тайны конфетного фантика
Семейная интерактивная прогулка по Невскому проспекту с посещением старинного кафе и магазина
Начало: У Литературного кафе со стороны наб. реки Мойки
«Формат прогулки больше рассчитан на детей (строго от 7 лет), но по пути будет много интересных историй: взрослые также смогут полностью вовлечься в процесс и даже погрузиться в теплые детские воспоминания»
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
4 500 за всё до 6 чел.
По следам Петра I: детский квест в Новой Голландии
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
36 отзывов
По следам Петра I: детский квест в Новой Голландии
Познакомить ребят с царем-непоседой и историей его грандиозного путешествия по Европе
Начало: В Новой Голландии
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 350 за всё до 5 чел.
«Карты, игры, ловкость рук». Интерактивная экскурсия для взрослых и детей
Индивидуальная
1 час
17 отзывов
«Карты, игры, ловкость рук». Интерактивная экскурсия для взрослых и детей
Раскрыть секреты популярных азартных игр и попробовать обыграть казино
Начало: На Невском пр
«Для детей разработана специальная программа с мастер-классом по простым и весёлым фокусам от создателя музея — фокусника-иллюзиониста Дмитрия Козырева»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
650 за человека
Сколько зайцев в Петербурге?
🚶 Пешая
Квест
1 час
54 отзыва
Сколько зайцев в Петербурге?
Познакомиться с историей и символами Петербурга в рамках веселого командного квеста
Начало: Горьковская
«Экскурсия адаптирована для детей от 6 лет»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 2 990 за всё до 3 чел.
Вдоль по Миллионной! Прогулка-экскурсия для детей и их родителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
18 отзывов
Вдоль по Миллионной! Прогулка-экскурсия для детей и их родителей
Неспешно пройти по центральной улочке и проникнуть в тайны, скрытые за стенами особняков
Начало: На Дворцовой площади
10 июня в 12:30
11 июня в 13:30
5 900 за всё до 6 чел.
Коля Петю догоняет, да Исаакий мешает! Детская экскурсия вокруг собора
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
44 отзыва
Коля Петю догоняет, да Исаакий мешает! Познавательная прогулка для детей
Приглашаем на увлекательное путешествие вокруг Исаакиевского собора и Медного всадника, где каждый ребенок станет частью увлекательной истории
Начало: На Исаакиевской площади
10 июня в 12:30
11 июня в 13:30
5 900 за всё до 6 чел.
Летний сад - детям: познавательная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
30 отзывов
Летний сад - детям: познавательная прогулка
Исследовать закоулки острова-сада и раскрыть все его тайны
Начало: Набережная Кутузова, 2
«Экскурсия предназначена для детей 6-12 лет в сопровождении взрослых»
10 июня в 12:00
13 июня в 13:00
6 500 за всё до 6 чел.
На страже Эрмитажа: экскурсия по Рыцарскому залу
скидка
30%
Индивидуальная
1 час
16 отзывов
На страже Эрмитажа: экскурсия по Рыцарскому залу
Знакомство с доблестными рыцарями и легендами Средневековья для детей и родителей
Начало: В Рыцарском зале Эрмитажа
«Детский доспех, который рассчитан на семилетнего мальчика»
Завтра в 14:00
9 июня в 12:30
54003 780 за всё до 5 чел.
Музей Фаберже для детей и их родителей
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
93 отзыва
Музей Фаберже для детей и их родителей
Интерактивная экскурсия по одному из самых ярких музеев Петербурга
Начало: В музее Фаберже
Завтра в 15:00
10 июня в 13:00
от 67006 030 за всё до 12 чел.
Экскурсия в Музей железных дорог России
🚉 На поезде
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Экскурсия в Музей железных дорог России
Разобраться в устройстве паровозов разных эпох, заглянуть в ретро-вагоны и ощутить себя машинистом
Начало: В Музее железных дорог России, внутри, у входа
«Экскурсия доступна в двух форматах: взрослый и детский (с адаптированной информацией по музею и дополнительными заданиями-ребусами)»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
5 000 за всё до 6 чел.
С умом «слоняемся» по Питеру - авторская прогулка для подростков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
26 отзывов
С умом «слоняемся» по Питеру - авторская прогулка для подростков
Понятные детям 12-15 лет истории о городе, архитектуре, людях - с загадками, страшилками и шутками
Начало: В районе метро Площадь Восстания
«Дунаевский — только представьте, какие люди руководили детскими кружками»
17 июня в 15:00
25 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 8 чел.
В гости к Павлину: детская экскурсия в Эрмитаже
Мини-группа
1 час
17 отзывов
В гости к Павлину: детская экскурсия в Эрмитаже
Интерактивная прогулка для детей всех возрастов, посвященная птицам в искусстве разных эпох
Начало: Около Иорданской лестницы
Завтра в 18:00
15 июня в 18:00
2 300 за человека
Знакомство с Русским музеем: экскурсия для детей от 5 лет
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Знакомство с Русским музеем: экскурсия для детей от 5 лет
Открыть мир искусства, как сундучок с сокровищами, и найти супергероев на картинах из прошлого
Начало: На Площади Искусств
«Экскурсия подходит для детей от 5 лет»
13 июня в 13:00
14 июня в 10:00
7 900 за всё до 4 чел.
Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
101 отзыв
Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил
Начало: Петропавловская крепость
«По этой причине я и создала идеальную экскурсию для детей от 6 до 12 лет по Петропавловской крепости»
Расписание: Ежедневно в 10:45, 13:30, 16:00 и 18:00. Свободное время уточняйте.
15 июня в 13:30
21 июня в 13:30
от 4 700 за всё до 3 чел.
Петропавловская крепость: детская экскурсия с элементами квеста
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
22 отзыва
Петропавловская крепость: детская экскурсия с элементами квеста
Познакомиться с историей, архитектурой и обитателями Заячьего острова в мини-группе
Начало: В районе метро «Горьковская»
«Обратите внимание перед бронированием: экскурсия проходит отдельно для детей 5-7 лет в 11:00 (продолжительность — 70 мин»
Расписание: во вторник и субботу в 11:00 и 13:00
11 июня в 11:00
15 июня в 11:00
1 600 за человека
Петропавловская крепость: экскурсия для детей 8-12 лет
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
28 отзывов
Петропавловская крепость: экскурсия для детей 8-12 лет
«Крепость, храм, темница» - интерактивное и занимательное знакомство с легендарной цитаделью
Начало: У Иоанновского моста
22 июня в 10:00
24 июня в 10:00
4 670 за всё до 6 чел.
Академия искусств для младших школьников (билеты включены)
Билеты
2 часа
22 отзыва
Интерактивная экскурсия для детей в Эрмитаже: от истории к секретам
Погрузитесь в волшебный мир Эрмитажа: от дворцовых тайн до сокровищ искусства в увлекательной экскурсии для вашего ребенка
Начало: В Эрмитаже
«Если вы хотите ходить вместе с детской группой, вам тоже необходимо приобрести билет на экскурсию»
Расписание: в субботу и воскресенье в 13:30
9 июня в 13:30
12 июня в 13:30
2 500 за билет
Экскурсия в Эрмитаж - Зимний дворец
Билеты
1087 отзывов
Экскурсия в Эрмитаж - Зимний дворец
«- Также обратите внимание, что льготные ваучеры для детей можно приобрести только вместе со стандартным»
Расписание: Вторник – воскресенье 12:00 – 21:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 1 390 за билет
Морской Петербург для детей: секреты Петропавловской крепости
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
184 отзыва
Морской Петербург: история для детей и взрослых
Исследуйте морскую историю Санкт-Петербурга, открывая секреты Петропавловской крепости в увлекательной экскурсии для детей
Начало: Петропавловская крепость
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 540 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь - Гулёна! Котопутешествие по Петербургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
76 отзывов
Знакомьтесь - Гулёна! Котопутешествие по Петербургу
Прогуляться под руку с перчаточной куклой и узнать городские легенды
Начало: на Малой Садовой улице
«Экскурсия подходит для детей 4-8 лет»
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
4 500 за всё до 6 чел.
Адмиралтейство для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
19 отзывов
Адмиралтейство для детей
Легко изучить символ города и другие объекты, благодаря интересным загадкам и понятному рассказу
Начало: У главного фасада Адмиралтейства
«Но здание Адмиралтейства, сад перед ним и Адмиралтейская площадь — объекты довольно сложные для детей»
9 июня в 16:00
11 июня в 14:00
от 4 420 за всё до 10 чел.
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
91 отзыв
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения
«Возьмите паспорт, свидетельство о рождении (для детей), а также документы, подтверждающие право на льготу»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 990 за человека
Детская экскурсия по парадным залам Эрмитажа
Индивидуальная
1.5 часа
327 отзывов
Детская экскурсия по парадным залам Эрмитажа
Увлекательные истории и великолепные интерьеры Зимнего дворца
Начало: На Дворцовой площади
14 июня в 11:00
20 июня в 11:00
5 900 за всё до 4 чел.
Детская интерактивная экскурсия по Новой Голландии
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
22 отзыва
Детская интерактивная экскурсия по Новой Голландии
Раскрыть секреты загадочного острова через игры, диалог, яркие картинки и образы
Начало: У входа в Новую Голландию
Завтра в 11:00
10 июня в 13:00
от 59005 310 за всё до 10 чел.
Очень древний Египет на экскурсии в Эрмитаже
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
34 отзыва
Очень древний Египет на экскурсии в Эрмитаже
Экспедиция по Египетскому залу для детей: уникальные факты, волнующие истории и загадочные артефакты
Начало: Эрмитаж
14 июня в 11:00
20 июня в 11:00
5 900 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Побег из Петропавловской крепости
    Все прекрасно! Два часа пронеслись как 15 минут. Спасибо гиду Ольге. Дети довольны, взрослые счастливы! Петропавловка как всегда великолепна…
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Эрмитаж с нуля
    Свой день рождения я отпраздновала в Эрмитаже с семьей и экскурсоводом Татьяной:) Прекрасный был день, великолепная экскурсия. С нами были дети 8 и 12 лет, были увлечены рассказом экскурсовода и с интересом гуляли по Эрмитажу. Благодарим команду за организованность и профессионализм!
  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    Открыть Петербург детям
    Спасибо огромное за потрясающую, интересную и познавательную экскурсию для детей! Нам очень понравилось!
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Петропавловская крепость: детская экскурсия с элементами квеста
    Были на экскурсии в Петропавловской крепости, ребёнок доволен, узнал много нового интересного, главное всё коротко и ясно, полтора часа для ребёнка- куда более достаточно, спасибо большое экскурсоводу!
  • К
    Кристина
    4 июня 2024
    Эрмитаж с нуля
    Очень приятный, интеллигентный экскурсовод. Детям (8 лет) было интересно слушать, не перегружено фактической информацией и при этом очень познавательно как для детей, так и для взрослых. Жанна, спасибо большое за вашу доброжелательность и увлекательное знакомство с Эрмитажем! Рекомендую)
  • В
    Виолетта
    4 июня 2024
    Эрмитаж: в гостях у Императора с лицензированным гидом
    Замечательный гид, было очень интересно 🧐, не скучно. Вернёмся к Анне ещё.
  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Петропавловская крепость: детская экскурсия с элементами квеста
    Нам очень понравилось. Огромное спасибо Катерине за интересный рассказ! Для общего и первого знакомства детям формат превосходный!!!
    Нам очень понравилось. Огромное спасибо Катерине за интересный рассказ! Для общего и первого знакомства детям формат превосходный!!!
  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Детская экскурсия по парадным залам Эрмитажа
    Экскурсия чудесная! Экскурсовод Аделина завладела нашим вниманием с первых минут, сообщая много фактов, интересных не только детям, но и взрослым!
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    Полутора часовая экскурсия пролетела как один миг. Чувствуется увлеченность, заинтересованность и не формальный подход к делу Аделины. Ещё раз говорю спасибо за увлекательную экскурсию!

    Экскурсия чудесная! Экскурсовод Аделина завладела нашим вниманием с первых минут, сообщая много фактов, интересных не толькоЭкскурсия чудесная! Экскурсовод Аделина завладела нашим вниманием с первых минут, сообщая много фактов, интересных не только
  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Побег из Петропавловской крепости
    Приятная и познавательная прогулка по Петропавловской крепости. Окунулись в атмосферу царской катаржной тюрьмы и счастливо оттуда выбрались. Ну и сосчитали всех зайцев на Заячьем острове
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Морской Петербург для детей: секреты Петропавловской крепости
    Иван - прекрасный гид, интересно и увлекательно рассказывает. Нам экскурсия очень понравилась, рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Для детей»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Побег из Петропавловской крепости
  2. Эрмитаж с нуля
  3. Открыть Петербург детям
  4. Маленькими шагами к большому искусству: Эрмитаж для детей 5-10 лет
  5. Эрмитаж: в гостях у Императора с лицензированным гидом
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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