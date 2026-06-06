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Эрте. Гений ар-деко «: временная выставка в музее дизайна» Основа

Одно из самых эстетичных мероприятий Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге всё лето можно наслаждаться творчеством одного из выдающихся мастеров стиля ар-деко — Романа Тыртова, известного под псевдонимом Эрте.

Мы пройдём по главным разделам выставки — от «Музы» до «Оды человеческому телу» — и в каждом разберём технику, детали и символизм работ художника.
Эрте. Гений ар-деко «: временная выставка в музее дизайна» Основа
Эрте. Гений ар-деко «: временная выставка в музее дизайна» Основа
Эрте. Гений ар-деко «: временная выставка в музее дизайна» Основа

Описание экскурсии

Блок «Муза» посвящён роли женщины в жизни мастера. Обсудим, кто его воспитывал, окружал и какая она — муза Эрте.

В разделах «Первые шаги» и «Мода» обсудим сотрудничество со знаменитым в мире fashion Полем Пуаре, дружбу с Дягилевым и Феликсом Юсуповым, работу на Metro-Goldwyn-Mayer и глянец (от Harpers Bazaar до Vogue).

Блок «Театр» расскажет о ведущих сценах Парижа, Лондона и Нью-Йорка, покорённых художником, о сотрудничестве с Мата Хари и работе в американских мюзиклах.

Блок «Ода человеческому телу» хранит истории о личных проектах Эрте. «Алфавит» и «Цифры» стали серией работ длиною в жизнь, но творческий гений позволил выдержать эти разновременные произведения в единой стилистике.

На экскурсии мы не только обсудим судьбу мастера, покинувшего Россию задолго до революции, и прожившего яркую жизнь длиною в 97 лет, но и выясним:
— что такое ар-деко
— у кого учился «певец красоты и эстетики»
— какой совет дал ему Дягилев
— как Эрте был с позором выгнан из модного дома и что он сделал после этого
— из-за чего великий Поль Пуаре судился с Эрте и кто такая Кисса Куприн
— почему Эрте был одинок
— при каких скандальных обстоятельствах был подписан контракт с Harpers Bazaar
— как бар в виде рюмки стал аллеей славы и почему отпечаток лап стал там первым автографом
— кто оценил голубую клубнику в десерте Эрте как «блюдо богов»
— в чем особенность его техники шелкографии и что такое «утраченный воск»
— как музей собрал такую блестящую коллекцию работ и сколько стоят произведения Романа Тыртова на рынке

Организационные детали

  • Выставка открыта до 31 августа 2026 года
  • Входной билет оплачивается дополнительно — 500 ₽ за чел., есть льготы
  • Экскурсия подтверждается после получения ответа музея. Может быть предложено другое время проведения
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества участников — детали в переписке
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В музее дизайна «Основа»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 3278 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!

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