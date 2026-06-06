В Санкт-Петербурге всё лето можно наслаждаться творчеством одного из выдающихся мастеров стиля ар-деко — Романа Тыртова, известного под псевдонимом Эрте. Мы пройдём по главным разделам выставки — от «Музы» до «Оды человеческому телу» — и в каждом разберём технику, детали и символизм работ художника.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Блок «Муза» посвящён роли женщины в жизни мастера. Обсудим, кто его воспитывал, окружал и какая она — муза Эрте.

В разделах «Первые шаги» и «Мода» обсудим сотрудничество со знаменитым в мире fashion Полем Пуаре, дружбу с Дягилевым и Феликсом Юсуповым, работу на Metro-Goldwyn-Mayer и глянец (от Harpers Bazaar до Vogue).

Блок «Театр» расскажет о ведущих сценах Парижа, Лондона и Нью-Йорка, покорённых художником, о сотрудничестве с Мата Хари и работе в американских мюзиклах.

Блок «Ода человеческому телу» хранит истории о личных проектах Эрте. «Алфавит» и «Цифры» стали серией работ длиною в жизнь, но творческий гений позволил выдержать эти разновременные произведения в единой стилистике.

На экскурсии мы не только обсудим судьбу мастера, покинувшего Россию задолго до революции, и прожившего яркую жизнь длиною в 97 лет, но и выясним:

— что такое ар-деко

— у кого учился «певец красоты и эстетики»

— какой совет дал ему Дягилев

— как Эрте был с позором выгнан из модного дома и что он сделал после этого

— из-за чего великий Поль Пуаре судился с Эрте и кто такая Кисса Куприн

— почему Эрте был одинок

— при каких скандальных обстоятельствах был подписан контракт с Harpers Bazaar

— как бар в виде рюмки стал аллеей славы и почему отпечаток лап стал там первым автографом

— кто оценил голубую клубнику в десерте Эрте как «блюдо богов»

— в чем особенность его техники шелкографии и что такое «утраченный воск»

— как музей собрал такую блестящую коллекцию работ и сколько стоят произведения Романа Тыртова на рынке

Организационные детали