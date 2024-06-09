«Музей Гарри Поттера» — это место, наполненное чудесами. Здесь можно незабываемо отметить праздник или просто отдохнуть всей семьёй. Вас ждут чародейские фотозоны, магические интерактивы и таинственные места. Вы выучите заклинания, освоите легендарную метлу «Нимбус-2000» и отправитесь на поиски Кубка огня. После посещения выставки вы точно поверите в волшебство!
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Путешествие в мир Гарри Поттера
На поиски приключений вы отправитесь со знаменитой платформы 9¾. Ну а дальше — как во вселенной Гарри Поттера: узнаете свой факультет у Распределяющей шляпы, выберете волшебную палочку в лавке Олливандера и там же выучите свои первые заклинания.
В нашем Хогвартсе множество интересных локаций, и вы заглянете в каждую из них:
- попытаетесь найти Кубок огня в тёмных поворотах лабиринта
- пересадите шумных мандрагор в теплицах с волшебными растениями
- заглянете в Омут памяти
- пройдётесь по дому семьи Уизли
- пролетите на «Нимбусе-2000» вокруг школы и освоите мотоцикл Хагрида
- сможете позвонить из лондонской телефонной будки в Хогвартс — как думаете, что вам ответит Дамблдор?
Полное погружение
По желанию вы поучаствуете в мастер-классах по освоению волшебных навыков, квестах по миру Гарри Поттера, играх в квиддич, интерактивах с Гремучей ивой и дементорами. Мы предлагаем следующие мастер-классы:
- «Зельеварение»: приготовьте разноцветные вкусные зелья
- «Письмо из Хогвартса»: напишите письмо с настоящей сургучной печатью, которое станет пропуском в мир волшебства
- «Волшебная палочка»: создайте свою главную магическую помощницу
- «Магическое мыло»: сварите «артефакт чистоты» с блёстками чудес
- «Слайм»: сделайте игрушку-антистресс, которая примет любую форму по желанию владельца и поможет отдохнуть после активного чародейского дня
Организационные детали
- Вы получите ваучер, который нужно будет обменять на билет в кассе при входе на выставку
- Экскурсия проводится каждые 30 минут и длится около часа. По завершении программы вы сможете погулять по экспозиции и пофотографироваться.
- Посетить выставку можно в любое время с 10:00 до 22:00 ежедневно. Последняя экскурсия начинается около 21:30.
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Билет для взрослого + мастер-класс на выбор
|1 990 ₽
|Семейный билет №1 (взрослый + ребенок + мастер-класс на выбор)
|2 090 ₽
|Семейный билет №2 (взрослый + ребенок + 2 мастер-класса на выбор)
|2 490 ₽
|Семейный билет №3 (взрослый + 2 ребенка + 2 мастер-класса на выбор)
|3 680 ₽
|Семейный билет №6 (2 взрослых + 1 детский + 1 мастер класс на выбор)
|3 390 ₽
|Билет для двух взрослых (2 взрослых билета + 2 мастер класса на выбор)
|2 490 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе метро Невский проспект/Гостиный двор
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 и 21:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 и 20:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Музей Гарри Поттера — ваш гид в Санкт-Петербурге
Мы сами немного волшебники и хотим, чтобы другие тоже поверили в свои силы. Ведь волшебство — это мечта, соединённая с желанием и действием, помноженная на технологии и приправленная творчеством. Именно такое «зелье» позволило нам создать интерактивный Музей Гарри Поттера. Мы открыты каждый день с 10:00 до 22:00 и ждём чародеев и чародеек любого возраста!Задать вопрос
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