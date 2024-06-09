«Музей Гарри Поттера» — это место, наполненное чудесами. Здесь можно незабываемо отметить праздник или просто отдохнуть всей семьёй. Вас ждут чародейские фотозоны, магические интерактивы и таинственные места. Вы выучите заклинания, освоите легендарную метлу «Нимбус-2000» и отправитесь на поиски Кубка огня. После посещения выставки вы точно поверите в волшебство!

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Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Путешествие в мир Гарри Поттера

На поиски приключений вы отправитесь со знаменитой платформы 9¾. Ну а дальше — как во вселенной Гарри Поттера: узнаете свой факультет у Распределяющей шляпы, выберете волшебную палочку в лавке Олливандера и там же выучите свои первые заклинания.

В нашем Хогвартсе множество интересных локаций, и вы заглянете в каждую из них:

попытаетесь найти Кубок огня в тёмных поворотах лабиринта

пересадите шумных мандрагор в теплицах с волшебными растениями

заглянете в Омут памяти

пройдётесь по дому семьи Уизли

пролетите на «Нимбусе-2000» вокруг школы и освоите мотоцикл Хагрида

сможете позвонить из лондонской телефонной будки в Хогвартс — как думаете, что вам ответит Дамблдор?

Полное погружение

По желанию вы поучаствуете в мастер-классах по освоению волшебных навыков, квестах по миру Гарри Поттера, играх в квиддич, интерактивах с Гремучей ивой и дементорами. Мы предлагаем следующие мастер-классы:

«Зельеварение»: приготовьте разноцветные вкусные зелья

«Письмо из Хогвартса»: напишите письмо с настоящей сургучной печатью, которое станет пропуском в мир волшебства

«Волшебная палочка»: создайте свою главную магическую помощницу

«Магическое мыло»: сварите «артефакт чистоты» с блёстками чудес

«Слайм»: сделайте игрушку-антистресс, которая примет любую форму по желанию владельца и поможет отдохнуть после активного чародейского дня

Организационные детали