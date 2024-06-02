Выставки картин – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 5 экскурсий в категории «Выставки картин» в Санкт-Петербурге, цены от 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Арт-кластеры Питера: Севкабель-порт, Артмуза и Брусницын
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
34 отзыва
Арт-кластеры Питера: Севкабель-порт, Артмуза и Брусницын
Пройтись по знаковым местам креативной жизни Северной столицы
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
7 200 за всё до 4 чел.
Итальянское Возрождение: от иконы к картине
Групповая
1 час
2 отзыва
Итальянское Возрождение: от иконы к картине
На групповой экскурсии в музее познакомиться с эволюцией ренессансной живописи
Начало: В Музее Христианской Культуры
Расписание: в среду и воскресенье в 18:00, в четверг и субботу в 14:30, в пятницу в 12:00
Завтра в 14:30
9 июня в 18:00
800 за человека
Василий Суриков: выставка к 175-летию со дня рождения художника
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Василий Суриков: выставка к 175-летию со дня рождения художника
Идём смотреть и исследовать шедевры мастера в Русском музее
Начало: У корпуса Бенуа (филиал Русского музея)
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 000 за всё до 3 чел.
Экскурсия по выставке шедевров Василия Сурикова в Русском музее
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Экскурсия по выставке шедевров Василия Сурикова в Русском музее
Изучить работы великого живописца и узнать, почему он не любил светские встречи и новые фраки
Начало: У входа в корпус Бенуа Русского музея
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
6 700 за всё до 3 чел.
Живопись в музее Фаберже
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Живопись в музее Фаберже
Увидеть оригиналы Айвазовского и Ренуара и узнать, какой день был лучшим в жизни Коровина
Начало: На набережной реки Фонтанки
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
65005 200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    2 июня 2024
    Василий Суриков: выставка к 175-летию со дня рождения художника
    Отличная любознательная экскурсия. Ходили с 7-ми месячным ребенком. Отдельное спасибо Любови за способность адаптироваться, когда малыш просил внимания.
  • Ю
    Юлия
    21 мая 2024
    Василий Суриков: выставка к 175-летию со дня рождения художника
    По моему мнению, всегда лучше знакомиться с чем то новым со специалистом) мы посетили выставку картин Василия Ивановича Сурикова с
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    Любовью Алексеевной, которая смогла меня удивить своими знаниями и умениями! Я совершенно по другому увидела эти картины и ощутила огромную гордость, что у нас есть такой великий русский художник! Спасибо большое, прекрасная экскурсия 🙏

    По моему мнению, всегда лучше знакомиться с чем то новым со специалистом) мы посетили выставку картинПо моему мнению, всегда лучше знакомиться с чем то новым со специалистом) мы посетили выставку картинПо моему мнению, всегда лучше знакомиться с чем то новым со специалистом) мы посетили выставку картинПо моему мнению, всегда лучше знакомиться с чем то новым со специалистом) мы посетили выставку картин
  • Н
    Наталия
    20 мая 2024
    Василий Суриков: выставка к 175-летию со дня рождения художника
    Большое спасибо Любови за прекрасную экскурсию по выставке! Очень приятная, доброжелательная манера общения, информационно насыщенный материал, удачно расставленные акценты сделали посещение выставки не только приятным времяпровождением, но и очень познавательным событием. Буду обращаться к Любови и в следующие посещения Санкт-Петербурга.
  • И
    Инна
    12 мая 2024
    Арт-кластеры Питера: Севкабель-порт, Артмуза и Брусницын
    Очень понравилась экскурсия, достаточно необычно и неизбитые маршруты. Антон молодец и в данной теме, и вообще по любым вопросам о Питере ориентирован. Рекомендую однозначно
  • М
    Медея
    3 мая 2024
    Арт-кластеры Питера: Севкабель-порт, Артмуза и Брусницын
    Антон, огромное спасибо за тот Петербург, который вы нам показали, за познавательный и интересный рассказ и за ваше время, потраченное на наше маленькое путешествие!
    Антон, огромное спасибо за тот Петербург, который вы нам показали, за познавательный и интересный рассказ иАнтон, огромное спасибо за тот Петербург, который вы нам показали, за познавательный и интересный рассказ иАнтон, огромное спасибо за тот Петербург, который вы нам показали, за познавательный и интересный рассказ иАнтон, огромное спасибо за тот Петербург, который вы нам показали, за познавательный и интересный рассказ иАнтон, огромное спасибо за тот Петербург, который вы нам показали, за познавательный и интересный рассказ иАнтон, огромное спасибо за тот Петербург, который вы нам показали, за познавательный и интересный рассказ иАнтон, огромное спасибо за тот Петербург, который вы нам показали, за познавательный и интересный рассказ и
  • Е
    Елизавета
    28 апреля 2024
    Арт-кластеры Питера: Севкабель-порт, Артмуза и Брусницын
    Отличная, интересная экскурсия, рекомендую
  • С
    Сергей
    24 апреля 2024
    Живопись в музее Фаберже
    Шикарная экскурсия! Очень довольны и объёмом и подачей информации. Полный восторг! Настоятельно рекомендую!
  • А
    Анна
    21 апреля 2024
    Живопись в музее Фаберже
    Экскурсия получилась очень живой и познавательной. Ари погрузил нас в мир ювелирного и декоративно - прикладного искусства и познакомил с
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    эпохой взлета и падения непревзойденного дома Фаберже. Большая благодарность за эту чудесную прогулку, природный такт и великолепная легкая подача внушительного объема материала, оставили яркие впечатления и пополнили, так сказать, багаж знаний. Настоятельно рекомендуем посетить музей Фаберже с этим специалистом, поскольку профессионализм и увлеченность любимым делом Ари совершенно покоряет и обогащает духовно. Браво.

    Экскурсия получилась очень живой и познавательной. Ари погрузил нас в мир ювелирного и декоративно - прикладногоЭкскурсия получилась очень живой и познавательной. Ари погрузил нас в мир ювелирного и декоративно - прикладногоЭкскурсия получилась очень живой и познавательной. Ари погрузил нас в мир ювелирного и декоративно - прикладногоЭкскурсия получилась очень живой и познавательной. Ари погрузил нас в мир ювелирного и декоративно - прикладного
  • Н
    Нина
    18 марта 2024
    Итальянское Возрождение: от иконы к картине
    Открыла для себя новый Музей, который собираюсь посетить ещё ни раз. Великолепная экспозиция, изумительный экскурсовод Виктория, очень привлекательные экскурсии для следующего посещения!
  • А
    Алексей
    11 марта 2024
    Экскурсия по выставке шедевров Василия Сурикова в Русском музее
    Хорошая экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Выставки картин»

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  1. Арт-кластеры Питера: Севкабель-порт, Артмуза и Брусницын
  2. Итальянское Возрождение: от иконы к картине
  3. Василий Суриков: выставка к 175-летию со дня рождения художника
  4. Экскурсия по выставке шедевров Василия Сурикова в Русском музее
  5. Живопись в музее Фаберже
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  2. Набережная
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  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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