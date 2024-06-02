1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Арт-кластеры Питера: Севкабель-порт, Артмуза и Брусницын
Пройтись по знаковым местам креативной жизни Северной столицы
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
7 200₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1 час
Итальянское Возрождение: от иконы к картине
На групповой экскурсии в музее познакомиться с эволюцией ренессансной живописи
Начало: В Музее Христианской Культуры
Расписание: в среду и воскресенье в 18:00, в четверг и субботу в 14:30, в пятницу в 12:00
Завтра в 14:30
9 июня в 18:00
800₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Василий Суриков: выставка к 175-летию со дня рождения художника
Идём смотреть и исследовать шедевры мастера в Русском музее
Начало: У корпуса Бенуа (филиал Русского музея)
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Экскурсия по выставке шедевров Василия Сурикова в Русском музее
Изучить работы великого живописца и узнать, почему он не любил светские встречи и новые фраки
Начало: У входа в корпус Бенуа Русского музея
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
6 700₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
Живопись в музее Фаберже
Увидеть оригиналы Айвазовского и Ренуара и узнать, какой день был лучшим в жизни Коровина
Начало: На набережной реки Фонтанки
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
65005 200₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван2 июня 2024Отличная любознательная экскурсия. Ходили с 7-ми месячным ребенком. Отдельное спасибо Любови за способность адаптироваться, когда малыш просил внимания.
- ЮЮлия21 мая 2024По моему мнению, всегда лучше знакомиться с чем то новым со специалистом) мы посетили выставку картин Василия Ивановича Сурикова с
- ННаталия20 мая 2024Большое спасибо Любови за прекрасную экскурсию по выставке! Очень приятная, доброжелательная манера общения, информационно насыщенный материал, удачно расставленные акценты сделали посещение выставки не только приятным времяпровождением, но и очень познавательным событием. Буду обращаться к Любови и в следующие посещения Санкт-Петербурга.
- ИИнна12 мая 2024Очень понравилась экскурсия, достаточно необычно и неизбитые маршруты. Антон молодец и в данной теме, и вообще по любым вопросам о Питере ориентирован. Рекомендую однозначно
- ММедея3 мая 2024Антон, огромное спасибо за тот Петербург, который вы нам показали, за познавательный и интересный рассказ и за ваше время, потраченное на наше маленькое путешествие!
- ЕЕлизавета28 апреля 2024Отличная, интересная экскурсия, рекомендую
- ССергей24 апреля 2024Шикарная экскурсия! Очень довольны и объёмом и подачей информации. Полный восторг! Настоятельно рекомендую!
- ААнна21 апреля 2024Экскурсия получилась очень живой и познавательной. Ари погрузил нас в мир ювелирного и декоративно - прикладного искусства и познакомил с
- ННина18 марта 2024Открыла для себя новый Музей, который собираюсь посетить ещё ни раз. Великолепная экспозиция, изумительный экскурсовод Виктория, очень привлекательные экскурсии для следующего посещения!
- ААлексей11 марта 2024Хорошая экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Выставки картин»
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