И Иван Василий Суриков: выставка к 175-летию со дня рождения художника Отличная любознательная экскурсия. Ходили с 7-ми месячным ребенком. Отдельное спасибо Любови за способность адаптироваться, когда малыш просил внимания.

Ю Юлия Василий Суриков: выставка к 175-летию со дня рождения художника читать дальше Любовью Алексеевной, которая смогла меня удивить своими знаниями и умениями! Я совершенно по другому увидела эти картины и ощутила огромную гордость, что у нас есть такой великий русский художник! Спасибо большое, прекрасная экскурсия 🙏 По моему мнению, всегда лучше знакомиться с чем то новым со специалистом) мы посетили выставку картин Василия Ивановича Сурикова с

Н Наталия Василий Суриков: выставка к 175-летию со дня рождения художника Большое спасибо Любови за прекрасную экскурсию по выставке! Очень приятная, доброжелательная манера общения, информационно насыщенный материал, удачно расставленные акценты сделали посещение выставки не только приятным времяпровождением, но и очень познавательным событием. Буду обращаться к Любови и в следующие посещения Санкт-Петербурга.

И Инна Арт-кластеры Питера: Севкабель-порт, Артмуза и Брусницын Очень понравилась экскурсия, достаточно необычно и неизбитые маршруты. Антон молодец и в данной теме, и вообще по любым вопросам о Питере ориентирован. Рекомендую однозначно

М Медея Арт-кластеры Питера: Севкабель-порт, Артмуза и Брусницын Антон, огромное спасибо за тот Петербург, который вы нам показали, за познавательный и интересный рассказ и за ваше время, потраченное на наше маленькое путешествие!

Е Елизавета Арт-кластеры Питера: Севкабель-порт, Артмуза и Брусницын Отличная, интересная экскурсия, рекомендую

С Сергей Живопись в музее Фаберже Шикарная экскурсия! Очень довольны и объёмом и подачей информации. Полный восторг! Настоятельно рекомендую!

А Анна Живопись в музее Фаберже читать дальше эпохой взлета и падения непревзойденного дома Фаберже. Большая благодарность за эту чудесную прогулку, природный такт и великолепная легкая подача внушительного объема материала, оставили яркие впечатления и пополнили, так сказать, багаж знаний. Настоятельно рекомендуем посетить музей Фаберже с этим специалистом, поскольку профессионализм и увлеченность любимым делом Ари совершенно покоряет и обогащает духовно. Браво. Экскурсия получилась очень живой и познавательной. Ари погрузил нас в мир ювелирного и декоративно - прикладного искусства и познакомил с

Н Нина Итальянское Возрождение: от иконы к картине Открыла для себя новый Музей, который собираюсь посетить ещё ни раз. Великолепная экспозиция, изумительный экскурсовод Виктория, очень привлекательные экскурсии для следующего посещения!