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Интерактивная экскурсия в Санкт-Петербурге по музею «В Тишине»

Провести час в звуковой изоляции, испытать новые ощущения и взглянуть иначе на мир коммуникации
Опыт, который предлагает наш музей, подарит вам не только отдых от информационного и городского шума. Вы прислушаетесь к себе и осознаете, на что способны, если «выключить» звук.

Пообщаетесь с другими, не используя голос, увидите, что взаимопонимания можно достичь разными способами и перестанете бояться людей с ограниченными возможностями. А примеры из жизни некоторых из них смогут стать для вас мощным источником вдохновения.
5
1 отзыв
Интерактивная экскурсия в Санкт-Петербурге по музею «В Тишине»
Интерактивная экскурсия в Санкт-Петербурге по музею «В Тишине»
Интерактивная экскурсия в Санкт-Петербурге по музею «В Тишине»

Описание экскурсии

Погружение в тишину

Вы наденете шумоподавляющие наушники и отправитесь в путешествие по пяти интерактивным залам. Вас будет сопровождать сотрудник музея, который объяснит, как можно общаться без голоса и слуха. Вы попробуете говорить руками, слушать глазами и чувствовать музыку телом.

Увидите старинные и современные слуховые аппараты. Выясните, как звучат разные слова на языке жестов и как передать информацию, не зная жестового языка. В сенсорном зале попытаетесь на ощупь угадать, что находится в ящиках. А также узнаете, как можно научиться петь и танцевать, не слыша звуков.

Шаг навстречу толерантному обществу

Одна из миссий нашего музея — сблизить миры тех, кто может слышать, и тех, кто познаёт звуки другими способами. На экскурсии вы откроете новые способы коммуникации и поймёте, что общий язык можно найти со всеми.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится каждый час
  • В категориях билетов есть льготный (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, ветераны)
  • Экскурсию для вас проведёт один из сотрудников нашего музея

ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослые1067 ₽
Пенсионеры600 ₽
Школьники934 ₽
Студенты934 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Шпалерная
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Музей «В Тишине»
Музей «В Тишине» — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 603 туристов
Первый в России необычный музей «В Тишине» приглашает на 60 минут тишины! Здесь вы сможете побыть без информационного, городского и рабочего шума, обнаружить в себе новые способности и понять, можете ли вы общаться, не используя голос.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
На экскурсию ходили с дочкой и нашими подружками) Нам оооочень понравилось. Я была поражена состоянием, когда уже сняла наушники. Сколько шума вокруг! У нас была великолепный экскурсовод веселая и доброжелательная,
читать дальшеуменьшить

к сожалению, я не запомнила имя. Дочка с подружкой так увлеклись, что потом неделю изучали знаки. Огромная вам благодарность за такое чудесное времяпрепровождение ♥️ и чудесное местоположение - мы потом пошли гулять на Дворцовую, где пели и играли музыканты, потрясающе 🙏

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