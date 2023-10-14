Интерактивная экскурсия в Санкт-Петербурге по музею «В Тишине»

Опыт, который предлагает наш музей, подарит вам не только отдых от информационного и городского шума. Вы прислушаетесь к себе и осознаете, на что способны, если «выключить» звук. Пообщаетесь с другими, не используя голос, увидите, что взаимопонимания можно достичь разными способами и перестанете бояться людей с ограниченными возможностями. А примеры из жизни некоторых из них смогут стать для вас мощным источником вдохновения.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Погружение в тишину

Вы наденете шумоподавляющие наушники и отправитесь в путешествие по пяти интерактивным залам. Вас будет сопровождать сотрудник музея, который объяснит, как можно общаться без голоса и слуха. Вы попробуете говорить руками, слушать глазами и чувствовать музыку телом.

Увидите старинные и современные слуховые аппараты. Выясните, как звучат разные слова на языке жестов и как передать информацию, не зная жестового языка. В сенсорном зале попытаетесь на ощупь угадать, что находится в ящиках. А также узнаете, как можно научиться петь и танцевать, не слыша звуков.

Шаг навстречу толерантному обществу

Одна из миссий нашего музея — сблизить миры тех, кто может слышать, и тех, кто познаёт звуки другими способами. На экскурсии вы откроете новые способы коммуникации и поймёте, что общий язык можно найти со всеми.

Организационные детали