Экскурсия, которая поможет вам раскрыть образ Петербурга, как города, задуманного быть частью Европы. Вы узнаете: как пересеклись исторические пути нашей страны и многих европейских народов; как жил город 🏙️, в котором подобно Нью-Йорку были свои национальные районы; что привнесли и оставили европейцы жившие и работавшие в Петербурге в течение двух веков.

Вы увидите: