Экскурсия, которая поможет вам раскрыть образ Петербурга, как города, задуманного быть частью Европы. Вы узнаете: как пересеклись исторические пути нашей страны и многих европейских народов; как жил город 🏙️, в котором подобно Нью-Йорку были свои национальные районы; что привнесли и оставили европейцы жившие и работавшие в Петербурге в течение двух веков.
Вы увидите:
самую фешенебельная гостиницу царской России,
здание бывшего иезуитского колледжа,
штаб квартиру бывшей инженерной корпорации,
церковь общины, которая появилась в Петербурге до возникновения города
здание протестантской церковки, ставшее одним из туристических символом Ленинграда.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (еда. напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 Невский проспект, 32/34
Место завершения
🏁 Невский проспект, 20
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.