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Европейское наследие Петербурга

4.9
7 отзывов
Иван
Иван – Гид из Санкт-Петербурга
Европейское наследие Петербурга
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  • 👥Групповая
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 600 ₽ за человека

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Европейское наследие Петербурга
Европейское наследие Петербурга

Что вы увидите

  • Фешенебельная гостиница царской России
  • Здание бывшего иезуитского колледжа
  • Штаб-квартира бывшей инженерной корпорации
  • Церковь общины
  • Здание протестантской церковки
Экскурсия, которая поможет вам раскрыть образ Петербурга, как города, задуманного быть частью Европы. Вы узнаете: как пересеклись исторические пути нашей страны и многих европейских народов; как жил город 🏙️, в котором подобно Нью-Йорку были свои национальные районы; что привнесли и оставили европейцы жившие и работавшие в Петербурге в течение двух веков.

Вы увидите:

  • самую фешенебельная гостиницу царской России,
  • здание бывшего иезуитского колледжа,
  • штаб квартиру бывшей инженерной корпорации,
  • церковь общины, которая появилась в Петербурге до возникновения города
  • здание протестантской церковки, ставшее одним из туристических символом Ленинграда.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (еда. напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 Невский проспект, 32/34
Место завершения
🏁 Невский проспект, 20
Европейское наследие Петербурга
Европейское наследие Петербурга
Европейское наследие Петербурга
Европейское наследие Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Иван
Иван
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7 отзывов оставили туристы

Иван проводит ещё 2 экскурсии

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