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Описание
Что вас ожидает
О времена, о нравы!
Дворянский, гвардейский, богемный, бурлящий жизнью и внутренними противоречиями — таким был Петербург конца 19-го — начала 20-го века. В имперский период он входил в число пяти самых значимых городов мира. Здесь жили великие и знаменитые, которые любили город на Неве и никуда не собирались уезжать, даже несмотря на непростое время.
Великосветский Петербург
Я составил маршрут, охватывающий несколько десятков знаковых особняков и доходных домов. К их появлению приложили руку лучшие архитекторы, а представители знати — Барятинские, Строгановы, Оболенские и другие — навечно прославили свои владения. Примечательно, что все они расположены в одном районе, на четырех соседних улицах. Зато интересных рассказов хватит на несколько часов!
Мы рассмотрим дома в их современном состоянии, сравним с архивными фотографиями, подробно изучим детали и историю создания. И окунемся в водоворот интриг и тайн их владельцев и знаменитых жильцов. Вы узнаете:
о связи династии Виндзоров с особняками Петербурга;
о первой фотомодели в истории человечества и ее романе с русским аристократом;
о великом князе, навечно сосланном в Ташкент и умудрившемся сколотить там баснословное состояние;
о немецкой шпионке и светской гранд-даме, которую царь так и не решился арестовать;
о скандальном случае, когда князь проиграл в карты свою жену;
о знаменитой княжеской семье и фамильных драгоценностях;
и это далеко не всё!
Организационные детали
Для полного понимания темы рекомендую расширенный маршрут прогулки, занимающий 6-7 часов и охватывающий дополнительные локации. Подробности уточняйте при бронировании.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе метро «Чернышевская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Петербуржец 54 года. Образование высшее техническое. Хобби с детства история Европы и России, мировая военная история.