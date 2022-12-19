Аристократия Санкт-Петербурга: биографии, драмы, судьбы эмиграции

Увидеть особняки и доходные дома города, где творилась история

Во все времена известные люди — дворяне, аристократы, богема и интеллектуалы — жили весьма эксцентрично.

Интриги, авантюры, дуэли, головокружительные любовные истории, взлеты и падения — я расскажу о пути «сильных мира сего» в Петербурге периода упадка Империи и покажу их роскошные владения в фешенебельном районе между Летним и Таврическим садами.
Аристократия Санкт-Петербурга: биографии, драмы, судьбы эмиграции
Аристократия Санкт-Петербурга: биографии, драмы, судьбы эмиграции
Аристократия Санкт-Петербурга: биографии, драмы, судьбы эмиграции
Аристократия Санкт-Петербурга: биографии, драмы, судьбы эмиграции
Аристократия Санкт-Петербурга: биографии, драмы, судьбы эмиграции
Аристократия Санкт-Петербурга: биографии, драмы, судьбы эмиграции
Аристократия Санкт-Петербурга: биографии, драмы, судьбы эмиграции
Аристократия Санкт-Петербурга: биографии, драмы, судьбы эмиграции
Аристократия Санкт-Петербурга: биографии, драмы, судьбы эмиграции
Аристократия Санкт-Петербурга: биографии, драмы, судьбы эмиграции
Аристократия Санкт-Петербурга: биографии, драмы, судьбы эмиграции
Аристократия Санкт-Петербурга: биографии, драмы, судьбы эмиграции
Аристократия Санкт-Петербурга: биографии, драмы, судьбы эмиграции
Аристократия Санкт-Петербурга: биографии, драмы, судьбы эмиграции
Аристократия Санкт-Петербурга: биографии, драмы, судьбы эмиграции
Аристократия Санкт-Петербурга: биографии, драмы, судьбы эмиграции
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Описание

Что вас ожидает

О времена, о нравы!

Дворянский, гвардейский, богемный, бурлящий жизнью и внутренними противоречиями — таким был Петербург конца 19-го — начала 20-го века. В имперский период он входил в число пяти самых значимых городов мира. Здесь жили великие и знаменитые, которые любили город на Неве и никуда не собирались уезжать, даже несмотря на непростое время.

Великосветский Петербург

Я составил маршрут, охватывающий несколько десятков знаковых особняков и доходных домов. К их появлению приложили руку лучшие архитекторы, а представители знати — Барятинские, Строгановы, Оболенские и другие — навечно прославили свои владения. Примечательно, что все они расположены в одном районе, на четырех соседних улицах. Зато интересных рассказов хватит на несколько часов!

Мы рассмотрим дома в их современном состоянии, сравним с архивными фотографиями, подробно изучим детали и историю создания. И окунемся в водоворот интриг и тайн их владельцев и знаменитых жильцов. Вы узнаете:

  • о связи династии Виндзоров с особняками Петербурга;
  • о первой фотомодели в истории человечества и ее романе с русским аристократом;
  • о великом князе, навечно сосланном в Ташкент и умудрившемся сколотить там баснословное состояние;
  • о немецкой шпионке и светской гранд-даме, которую царь так и не решился арестовать;
  • о скандальном случае, когда князь проиграл в карты свою жену;
  • о знаменитой княжеской семье и фамильных драгоценностях;
  • и это далеко не всё!

Организационные детали

Для полного понимания темы рекомендую расширенный маршрут прогулки, занимающий 6-7 часов и охватывающий дополнительные локации. Подробности уточняйте при бронировании.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Чернышевская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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