Откройте для себя Петербург имперского периода, когда город был в числе пяти самых значимых в мире. Увлекательные истории и архитектура ждут вас
Экскурсия по Санкт-Петербургу раскрывает тайны жизни аристократии. Интриги, дуэли и любовные истории оживают на фоне роскошных особняков.
Узнайте о судьбах знаменитых династий, таких как Барятинские и Строгановы, и их связи с мировыми событиями. Исследуйте район между Летним и Таврическим садами, где каждая улица хранит свои секреты. Это уникальная возможность прикоснуться к истории и узнать больше о великих людях прошлого
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Санкт-Петербурге наиболее комфортная для пеших прогулок. В это время вы сможете насладиться теплыми днями и минимальной загруженностью улиц. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия также возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде и снежным условиям. В межсезонье, в апреле и октябре, можно рассчитывать на меньшее количество туристов, но погода может быть переменчивой. Однако, даже в самые холодные месяцы, прогулка по историческим улицам Петербурга оставит незабываемые впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Летний сад
Таврический сад
Описание фото-прогулки
О времена, о нравы!
Дворянский, гвардейский, богемный, бурлящий жизнью и внутренними противоречиями — таким был Петербург конца 19-го — начала 20-го века. В имперский период он входил в число пяти самых значимых городов мира. Здесь жили великие и знаменитые, которые любили город на Неве и никуда не собирались уезжать, даже несмотря на непростое время.
Великосветский Петербург
Я составил маршрут, охватывающий несколько десятков знаковых особняков и доходных домов. К их появлению приложили руку лучшие архитекторы, а представители знати — Барятинские, Строгановы, Оболенские и другие — навечно прославили свои владения. Примечательно, что все они расположены в одном районе, на четырех соседних улицах. Зато интересных рассказов хватит на несколько часов!
Мы рассмотрим дома в их современном состоянии, сравним с архивными фотографиями, подробно изучим детали и историю создания. И окунемся в водоворот интриг и тайн их владельцев и знаменитых жильцов. Вы узнаете:
о связи династии Виндзоров с особняками Петербурга;
о первой фотомодели в истории человечества и ее романе с русским аристократом;
о великом князе, навечно сосланном в Ташкент и умудрившемся сколотить там баснословное состояние;
о немецкой шпионке и светской гранд-даме, которую царь так и не решился арестовать;
о скандальном случае, когда князь проиграл в карты свою жену;
о знаменитой княжеской семье и фамильных драгоценностях;
и это далеко не всё!
Организационные детали
Для полного понимания темы рекомендую расширенный маршрут прогулки, занимающий 6-7 часов и охватывающий дополнительные локации. Подробности уточняйте при бронировании.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Чернышевская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 459 туристов
Петербуржец. Образование высшее техническое. Хобби с детства — история Европы и России, мировая военная история.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 51 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
Экскурсия проходила 20.08, мы остались под большим впечатлениям и желанием узнать ещё больше! 3 часа оказалось мало! Дмитрий обладает глубокими знаниями о своей экскурсии, когда смотришь на усадьбы и слушаешь его рассказ, герои словно оживают! Благодарим за такое интересное путешествие в судьбы усадеб и их владельцев!
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Л
Лариса
Мы с сестрой выбрали эту экскурсию и абсолютно не пожалели! Интерес к истории у нас был всегда, но особенно к истории нашей страны, поэтому экскурсия просто легла на душу, как читать дальшеуменьшить
говорится. Мне понравилось, что экскурсовод сразу задал вопрос:"Почему заинтересовала эта тема?" По нашим ответам он сразу определил, насколько нас можно загружать информацией. Подготовка у Дмитрия была на высоте: никаких показов исторических фотографий на маленьком экране телефона, как делают некоторые экскурсоводы. Все распечатано на А4: четко и ясно. Он прекрасный рассказчик! В теме как рыба в воде; подробно ответил на все наши многочисленные вопросы. Поскольку Дмитрий вырос в этом районе, его рассказ был особенно информативен; много фактов, о которых я никогда не читала. Он так много знает, а мы были настолько внимательными и благодарными слушателями, что даже вышли за время нашей экскурсии:) Блеск и море удовольствия!
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Л
Лилия
Рекомендую. особенно тем туристам, кто бывал в Санкт-Петербурге не раз и кому хочется узнать что-то новое об истории города через увлекательные рассказы про жизни ее жителей, представителей светского общества, про читать дальшеуменьшить
особняки и доходные дома, которые обычно туристы торопливо проходят, сделав одно фото на бегу. Несмотря на то, что экскурсия идет три часа - сильно много ходить не пришлось, так как экскурсия проходит в пределах одного района. Дмитрию спасибо!
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Елена
Великолепная экскурсия от профессионала с большой буквы. Так приятно в наше время, когда многое обесценивается, видеть человека, по настоящему увлеченного своим делом. Три с половиной часа экскурсии пролетело не заметно, читать дальшеуменьшить
при этом Дмитрий сказал, что материала по теме у него еще на три таких экскурсии, и я ничуть не сомневаюсь, что это действительно так. Понравилось сочетание информации: архитектура, характеристика исторических событий, рассказы о судьбах исторических персонажей и личные оценки автора экскурсии, причем последние - очень деликатные. Одназначно рекомендую эту экскурсию, а в следующие поездки в Питер очень хочу посетить другие экскурсии этого гида.
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Т
Татьяна
Были уже на многих экскурсиях по Санкт-Петербургу, поэтому ответственно подошли к выбору следующей. Выбрали экскурсию с Дмитрием «Аристократия Санкт -Петербурга». Немного переживали, что экскурсия не понравится, а ее продолжительность более читать дальшеуменьшить
3х часов. Но наши переживания были напрасны. Дмитрий оказался не просто экскурсоводом, а историком погруженным в свою любимую тему на протяжении уже 20 лет. От него мы узнали,до мелочей, о жизни нескольких поколений людей дореволюционной России, истории домов, связанных с этими людьми, архитектуре, событиях этого периода. В итоге, наша встреча продлилась больше 4х часов, а желание закончить экскурсию не появилось. Мы задавали Дмитрию много вопросов и на все получали подробные ответы. Впервые, мы присутствовали не на бональном пересказе заученной темы, а погрузились в тот период, прожили немножко жизни героев того времени. Спасибо огромное Дмитрию за его работу, в которую он погружен на протяжении уже 20 лет и результатами которой делится со всеми нами, практически безвозмездно. Всем рекомендуем встретиться с этим человеком и его героями. До новой встречи, Дмитрий!
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Дарья
Дмитрий, спасибо вам большое за такую потрясающую и интересную экскурсию! Подучили огромное удовольствие и будем рады вас рекомендовать и встретиться с вами ещё раз! Дмитрий очень эрудированный, профессиональный и интересный рассказчик! Одна из лучших экскурсий, а мы очень искушенные путешественники!
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