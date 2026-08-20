Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Санкт-Петербурге наиболее комфортная для пеших прогулок. В это время вы сможете насладиться теплыми днями и минимальной загруженностью улиц. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия также возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде и снежным условиям. В межсезонье, в апреле и октябре, можно рассчитывать на меньшее количество туристов, но погода может быть переменчивой. Однако, даже в самые холодные месяцы, прогулка по историческим улицам Петербурга оставит незабываемые впечатления.

Экскурсия по Санкт-Петербургу раскрывает тайны жизни аристократии. Интриги, дуэли и любовные истории оживают на фоне роскошных особняков. Узнайте о судьбах знаменитых династий, таких как Барятинские и Строгановы, и их связи с мировыми событиями. Исследуйте район между Летним и Таврическим садами, где каждая улица хранит свои секреты. Это уникальная возможность прикоснуться к истории и узнать больше о великих людях прошлого

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Описание фото-прогулки

О времена, о нравы!

Дворянский, гвардейский, богемный, бурлящий жизнью и внутренними противоречиями — таким был Петербург конца 19-го — начала 20-го века. В имперский период он входил в число пяти самых значимых городов мира. Здесь жили великие и знаменитые, которые любили город на Неве и никуда не собирались уезжать, даже несмотря на непростое время.

Великосветский Петербург

Я составил маршрут, охватывающий несколько десятков знаковых особняков и доходных домов. К их появлению приложили руку лучшие архитекторы, а представители знати — Барятинские, Строгановы, Оболенские и другие — навечно прославили свои владения. Примечательно, что все они расположены в одном районе, на четырех соседних улицах. Зато интересных рассказов хватит на несколько часов!

Мы рассмотрим дома в их современном состоянии, сравним с архивными фотографиями, подробно изучим детали и историю создания. И окунемся в водоворот интриг и тайн их владельцев и знаменитых жильцов. Вы узнаете:

о связи династии Виндзоров с особняками Петербурга;

о первой фотомодели в истории человечества и ее романе с русским аристократом;

о великом князе, навечно сосланном в Ташкент и умудрившемся сколотить там баснословное состояние;

о немецкой шпионке и светской гранд-даме, которую царь так и не решился арестовать;

о скандальном случае, когда князь проиграл в карты свою жену;

о знаменитой княжеской семье и фамильных драгоценностях;

и это далеко не всё!

Организационные детали

Для полного понимания темы рекомендую расширенный маршрут прогулки, занимающий 6-7 часов и охватывающий дополнительные локации. Подробности уточняйте при бронировании.