Сердце петербургской истории: доходные дома, дворы и парадные

Откройте для себя истинный Петербург, отправившись в захватывающее путешествие по его самым потаенным уголкам! Эта экскурсия — уникальная возможность заглянуть за фасады величественных зданий и увидеть, как жили петербуржцы на протяжении веков.
Время начала: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00

Описание экскурсии

Путешествие в петербургскую историю На нашей увлекательной экскурсии мы исследуем мир доходных домов, окунемся в атмосферу уютных дворов и восхитимся красотой парадных лестниц, каждая из которых — настоящая сокровищница искусства и истории. Знаменитые достопримечательности Северной столицы • Доходные дома: узнайте об истории петербургских доходных домов — символов города, которые стали домом для многих поколений горожан. Мы раскроем секреты архитектурных стилей, поговорим о владельцах и жильцах, об их радостях и горестях, об их вкладе в культуру и историю Петербурга.
Дворы-колодцы: погрузитесь в атмосферу загадочности и уединения, прогуливаясь по знаменитым петербургским дворам-колодцам. Эти скрытые пространства — уникальное явление, которое отражает особенности городской жизни и хранит множество тайн и легенд.
Парадные лестницы: искусство в каждой детали: восхититесь красотой и изяществом парадных лестниц, украшенных лепниной, витражами, коваными перилами, изразцовыми печами и другими декоративными элементами. Каждая лестница — это произведение искусства, рассказывающее свою историю и отражающее вкус и достаток владельцев дома. Вас ожидает: Погружение в историю: вы почувствуете связь времен, прикоснувшись к прошлому Петербурга и увидите места, которые обычно остаются за кадром туристических маршрутов. Наш гид, настоящий знаток истории и архитектуры Петербурга, поделится с вами своими знаниями и увлечет вас захватывающими рассказами в неформальной атмосфере и теплой, дружеской обстановке. Важная информация:.
Одежда по сезону и удобная обувь.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Экскурсия начинается у памятника Ф.М. Достоевскому - одного из самых известных писателей России. Отсюда мы отправляемся в путешествие по Владимирской слободе. Владимирская слобода - это непарадный Петербург, но именно здесь, вдали от блеска дворцов, ощущается пульс настоящей петербургской жизни. От памятника Достоевскому, словно из страниц его романов, мы шагнем в атмосферу - где история оживает в каждом камне и переулке. Это не просто прогулка, а погружение в настоящую жизнь города и его историю
  • Что входи в маршрут:
  • Необычные дворы-колодцы
  • Знаменитые проходные дворы
  • Шедевр городской архитектуры - «Пряничный дом». Украшенный мозаикой в стиле старого русского терема
  • Парадная лестница дома Каншина - с лепниной и колоннами, построенную в 1820-х годах
  • Уникальный «Двор-кошка»
  • Парадную с кувшинками и панно из тюльпанов - авторство Хренова
  • И это далеко не все места, которые мы посетим, все секреты пока не раскрываем
  • Вы можете сделать экскурсию еще ярче, добавив в маршрут - посещение знаменитой парадной «Ромашка» и коммунальной квартиры
  • Парадная «Ромашка»
  • Здесь до сих пор сохранилась чугунная шахта парового лифта и витражи на окнах винтовой парадной лестницы. Уникальный архитектурный шедевр, рекомендуемый нами к посещению
  • Коммунальная квартира
  • Мы предлагаем вашему вниманию - уникальную коммунальную квартиру с комнатой музеем, где когда-то проживал известный Питерский писатель - Сергей Довлатов
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Метро «Владимирская»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Одежда по сезону и удобная обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
22 окт 2025
Спасибо нашему гиду Максиму. Очень много узнали по истории города. Увидели много красивых мест.
Светлана
2 июл 2025
Добрый день! Экскурсия понравилась. Узнали много интересного из жизни петербуржцев. Гид Никита интересно и познавательно провел экскурсию, остались приятные впечатления
Ксения
16 июн 2025
Отличный, харизматичный экскурсовод.
Интересный факты. Но я бы назвала эту экскурсию по- другому, например, «Владимирский район: доходные дома и дворы», чтобы сместить фокус с дворов и парадных на конкретный район, так
как ожидания немного не совпали с реальностью.
Я не слишком посвященный гость города и выбирала экскурсию по названию, дате и времени. В голове рисовалась картинка большего количества парадных и несколько другого уровня (без запахов и проч.) Также дворы, по которым мы прошли были общедоступными, а думалось, что нам покажут эксклюзив.

Еще были некоторые моменты, которые повлияли на общее впечатление. Например, экскурсия сдвинулась на 30 минут. Для нас это было критично, потому что повлекло сдвиг всего последующего графика, а найди замену за такой короткий срок сложно. И в сообщении о подтверждении экскурсии было указано, что в нее включено посещение парадной Ромашка, а с нами попрощались как раз перед ней. Мы не стали настаивать, потому что уже опаздывали на следующие мероприятия, но осадок остался.

Желаем успехов! Максим прекрасен!

Александра
27 мая 2025
Мне очень понравилась экскурсия! Очень много нового увидела, узнала. Дворец впечатляет своими размерами и убранством!
Ирина
12 мая 2025
Потрясающая экскурсия! Шикарный дворец! Гид очень интересно рассказывал. Всё настолько красиво, залы, лестницы, парадные. Обязательно рекомендую к посещению!
Марина
3 мая 2025
Честно сказать ожидала большего от экскурсии, не особо впечатлило. Написано что экскурсия длится 1,5 часа, растянули на 2часа, очень утомительно (
Мария
2 мая 2025

