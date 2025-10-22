Откройте для себя истинный Петербург, отправившись в захватывающее путешествие по его самым потаенным уголкам! Эта экскурсия — уникальная возможность заглянуть за фасады величественных зданий и увидеть, как жили петербуржцы на протяжении веков.
Описание экскурсии
Путешествие в петербургскую историю На нашей увлекательной экскурсии мы исследуем мир доходных домов, окунемся в атмосферу уютных дворов и восхитимся красотой парадных лестниц, каждая из которых — настоящая сокровищница искусства и истории. Знаменитые достопримечательности Северной столицы • Доходные дома: узнайте об истории петербургских доходных домов — символов города, которые стали домом для многих поколений горожан. Мы раскроем секреты архитектурных стилей, поговорим о владельцах и жильцах, об их радостях и горестях, об их вкладе в культуру и историю Петербурга.
Дворы-колодцы: погрузитесь в атмосферу загадочности и уединения, прогуливаясь по знаменитым петербургским дворам-колодцам. Эти скрытые пространства — уникальное явление, которое отражает особенности городской жизни и хранит множество тайн и легенд.
Парадные лестницы: искусство в каждой детали: восхититесь красотой и изяществом парадных лестниц, украшенных лепниной, витражами, коваными перилами, изразцовыми печами и другими декоративными элементами. Каждая лестница — это произведение искусства, рассказывающее свою историю и отражающее вкус и достаток владельцев дома. Вас ожидает: Погружение в историю: вы почувствуете связь времен, прикоснувшись к прошлому Петербурга и увидите места, которые обычно остаются за кадром туристических маршрутов. Наш гид, настоящий знаток истории и архитектуры Петербурга, поделится с вами своими знаниями и увлечет вас захватывающими рассказами в неформальной атмосфере и теплой, дружеской обстановке. Важная информация:.
Одежда по сезону и удобная обувь.
Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Экскурсия начинается у памятника Ф.М. Достоевскому - одного из самых известных писателей России. Отсюда мы отправляемся в путешествие по Владимирской слободе. Владимирская слобода - это непарадный Петербург, но именно здесь, вдали от блеска дворцов, ощущается пульс настоящей петербургской жизни. От памятника Достоевскому, словно из страниц его романов, мы шагнем в атмосферу - где история оживает в каждом камне и переулке. Это не просто прогулка, а погружение в настоящую жизнь города и его историю
- Что входи в маршрут:
- Необычные дворы-колодцы
- Знаменитые проходные дворы
- Шедевр городской архитектуры - «Пряничный дом». Украшенный мозаикой в стиле старого русского терема
- Парадная лестница дома Каншина - с лепниной и колоннами, построенную в 1820-х годах
- Уникальный «Двор-кошка»
- Парадную с кувшинками и панно из тюльпанов - авторство Хренова
- И это далеко не все места, которые мы посетим, все секреты пока не раскрываем
- Вы можете сделать экскурсию еще ярче, добавив в маршрут - посещение знаменитой парадной «Ромашка» и коммунальной квартиры
- Парадная «Ромашка»
- Здесь до сих пор сохранилась чугунная шахта парового лифта и витражи на окнах винтовой парадной лестницы. Уникальный архитектурный шедевр, рекомендуемый нами к посещению
- Коммунальная квартира
- Мы предлагаем вашему вниманию - уникальную коммунальную квартиру с комнатой музеем, где когда-то проживал известный Питерский писатель - Сергей Довлатов
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Метро «Владимирская»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Одежда по сезону и удобная обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
22 окт 2025
Спасибо нашему гиду Максиму. Очень много узнали по истории города. Увидели много красивых мест.
С
Светлана
2 июл 2025
Добрый день! Экскурсия понравилась. Узнали много интересного из жизни петербуржцев. Гид Никита интересно и познавательно провел экскурсию, остались приятные впечатления
К
Ксения
16 июн 2025
Отличный, харизматичный экскурсовод.
А
Александра
27 мая 2025
Мне очень понравилась экскурсия! Очень много нового увидела, узнала. Дворец впечатляет своими размерами и убранством!
И
Ирина
12 мая 2025
Потрясающая экскурсия! Шикарный дворец! Гид очень интересно рассказывал. Всё настолько красиво, залы, лестницы, парадные. Обязательно рекомендую к посещению!
М
Марина
3 мая 2025
Честно сказать ожидала большего от экскурсии, не особо впечатлило. Написано что экскурсия длится 1,5 часа, растянули на 2часа, очень утомительно (
М
Мария
2 мая 2025
