Петербург: история, люди, архитектура

Три элемента, которые сделали город таким, каким мы его знаем
Петербург раскрывается тем, кто умеет смотреть. Вы изучите прошлое города на его улицах, а я стану вашим проводником на этом пути.

Мы увидим, как в архитектуре сплелись амбиции императоров и таланты мастеров, найдём спрятанные в зданиях и памятниках идеи.

Пройдём от парадных площадей до тихих улочек у Невского, чтобы почувствовать, как рождалась история города.
Описание экскурсии

На фасаде Исаакиевского собора мы найдём напоминания о талантливом человеке и трагическом событии. Я расскажу вам занимательные факты, связанные со строительством храма, забавные шутки и удивительные легенды.

На Сенатской площади и у здания Адмиралтейства вспомним Петра I, поговорим об основании города и обстоятельствах, которые сделали Петербург уникальным.

У Зимнего дворца обсудим императоров, их причуды и предпочтения, а также восхитимся смелостью строителей города, размахом их мысли и воображения.

Изучим Невский проспект во всём его многообразии: соберём мозаику архитектурных стилей и аспектов жизни Северной столицы.

Увидим два грандиозных архитектурных ансамбля, созданных одним человеком, и два храма, обрамляющие 19 век.

А ещё вы узнаете:

  • Какие выходцы из крестьян стали богатейшими купцами, знаменитыми архитекторами и яркими представителями дворянства
  • Как Пушкин связан с наводнением, которого не видел, и бульваром, которого уже нет
  • Сколько китов в соборе и слонов в колонне
  • Обитают ли на Невском монстры
  • Как построить империю на мандаринах

Организационные детали

  • Все объекты мы осматриваем снаружи
  • Можем скорректировать маршрут в зависимости от ваших пожеланий

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна
Яна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 809 туристов
Я выпускница исторического факультета Санкт-Петербургского университета и профессиональный гид по Петербургу. С 2020 года вожу экскурсии по городу, 3 года работала штатным экскурсоводом в Музее Фаберже. Со мной вы увидите Петербург
читать дальше

таким, каким его видят настоящие петербуржцы. С любовью к родному городу я покажу вам всё самое важное: историю города и живших здесь людей — на его улицах, красоту — в его зданиях и памятниках, и объясню, почему Петербург — «самый умышленный город».

