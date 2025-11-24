Петербург раскрывается тем, кто умеет смотреть. Вы изучите прошлое города на его улицах, а я стану вашим проводником на этом пути.
Мы увидим, как в архитектуре сплелись амбиции императоров и таланты мастеров, найдём спрятанные в зданиях и памятниках идеи.
Пройдём от парадных площадей до тихих улочек у Невского, чтобы почувствовать, как рождалась история города.
Описание экскурсии
На фасаде Исаакиевского собора мы найдём напоминания о талантливом человеке и трагическом событии. Я расскажу вам занимательные факты, связанные со строительством храма, забавные шутки и удивительные легенды.
На Сенатской площади и у здания Адмиралтейства вспомним Петра I, поговорим об основании города и обстоятельствах, которые сделали Петербург уникальным.
У Зимнего дворца обсудим императоров, их причуды и предпочтения, а также восхитимся смелостью строителей города, размахом их мысли и воображения.
Изучим Невский проспект во всём его многообразии: соберём мозаику архитектурных стилей и аспектов жизни Северной столицы.
Увидим два грандиозных архитектурных ансамбля, созданных одним человеком, и два храма, обрамляющие 19 век.
А ещё вы узнаете:
- Какие выходцы из крестьян стали богатейшими купцами, знаменитыми архитекторами и яркими представителями дворянства
- Как Пушкин связан с наводнением, которого не видел, и бульваром, которого уже нет
- Сколько китов в соборе и слонов в колонне
- Обитают ли на Невском монстры
- Как построить империю на мандаринах
Организационные детали
- Все объекты мы осматриваем снаружи
- Можем скорректировать маршрут в зависимости от ваших пожеланий
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 809 туристов
Я выпускница исторического факультета Санкт-Петербургского университета и профессиональный гид по Петербургу. С 2020 года вожу экскурсии по городу, 3 года работала штатным экскурсоводом в Музее Фаберже. Со мной вы увидите Петербург
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
