Петербург раскрывается тем, кто умеет смотреть. Вы изучите прошлое города на его улицах, а я стану вашим проводником на этом пути. Мы увидим, как в архитектуре сплелись амбиции императоров и таланты мастеров, найдём спрятанные в зданиях и памятниках идеи. Пройдём от парадных площадей до тихих улочек у Невского, чтобы почувствовать, как рождалась история города.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

за 1–4 человек или 1300 ₽ за человека, если вас больше

от 5500 ₽ за 1–4 человек или 1300 ₽ за человека, если вас больше

Ваш гид в Санкт-Петербурге

Яна Ваш гид в Санкт-Петербурге

Описание экскурсии

На фасаде Исаакиевского собора мы найдём напоминания о талантливом человеке и трагическом событии. Я расскажу вам занимательные факты, связанные со строительством храма, забавные шутки и удивительные легенды.

На Сенатской площади и у здания Адмиралтейства вспомним Петра I, поговорим об основании города и обстоятельствах, которые сделали Петербург уникальным.

У Зимнего дворца обсудим императоров, их причуды и предпочтения, а также восхитимся смелостью строителей города, размахом их мысли и воображения.

Изучим Невский проспект во всём его многообразии: соберём мозаику архитектурных стилей и аспектов жизни Северной столицы.

Увидим два грандиозных архитектурных ансамбля, созданных одним человеком, и два храма, обрамляющие 19 век.

А ещё вы узнаете:

Какие выходцы из крестьян стали богатейшими купцами, знаменитыми архитекторами и яркими представителями дворянства

Как Пушкин связан с наводнением, которого не видел, и бульваром, которого уже нет

Сколько китов в соборе и слонов в колонне

Обитают ли на Невском монстры

Как построить империю на мандаринах

Организационные детали