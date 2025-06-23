На этой экскурсии дети отправятся в путешествие в прошлое. Узнают кто жил во дворце, кто такие ювелиры. Услышат историю появления главного пасхального подарка — яйца. Узнают как украшали драгоценные пасхальные яйца и кому их дарили.
Описание экскурсииУдивительная история происхождения пасхальных драгоценных подарков! Ярко раскрашенные пасхальный яйца в России дарили друг другу дети и взрослые, с ними ходили в гости. А какие подарки дарили в царской семье? Мы побываем в Музее Фаберже, и узнаем историю праздника Пасхи и его главного символа – пасхального яичка Увидим пасхальные яйца, которые дарили императрицам, узнаем из чего они были сделаны и какие сюрпризы прятались внутри. Кто из делал и кто такие ювелиры и многое другое. Приходите, будет интересно и детям и взрослым! Важная информация: Экскурсия подготовлена для детей. Рекомендуемый возраст 7-10 лет.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Шуваловых-Нарышкиных
- Коллекция ювелирных изделий фирмы Фаберже
- Драгоценные пасхальные яйца
- Ювелирные изделия других русских мастеров
Что включено
- Авторская экскурсия
Что не входит в цену
- Входные билеты по ценам музея - от 800 руб. до 1300. окончательную цену формирует музей при бронировании в зависимости от вида экскурсии детская - если на группу детей один-два взрослых сопровождающих
- Если взрослых равно или больше детей музей формирует цену как за взрослых на всю группу.
Место начала и завершения?
Музей Фаберже, ул. набережная реки Фонтанки, д. 21
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится по пятницам
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Экскурсия подготовлена для детей. Рекомендуемый возраст 7-10 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
23 июн 2025
Интересная экскурсия. Детям понравилось.
