Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы На этой экскурсии дети отправятся в путешествие в прошлое. Узнают кто жил во дворце, кто такие ювелиры. Услышат историю появления главного пасхального подарка — яйца. Узнают как украшали драгоценные пасхальные яйца и кому их дарили. 5 1 отзыв

Описание экскурсии Удивительная история происхождения пасхальных драгоценных подарков! Ярко раскрашенные пасхальный яйца в России дарили друг другу дети и взрослые, с ними ходили в гости. А какие подарки дарили в царской семье? Мы побываем в Музее Фаберже, и узнаем историю праздника Пасхи и его главного символа – пасхального яичка Увидим пасхальные яйца, которые дарили императрицам, узнаем из чего они были сделаны и какие сюрпризы прятались внутри. Кто из делал и кто такие ювелиры и многое другое. Приходите, будет интересно и детям и взрослым! Важная информация: Экскурсия подготовлена для детей. Рекомендуемый возраст 7-10 лет.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Дворец Шуваловых-Нарышкиных

Коллекция ювелирных изделий фирмы Фаберже

Драгоценные пасхальные яйца

Что не входит в цену Входные билеты по ценам музея - от 800 руб. до 1300. окончательную цену формирует музей при бронировании в зависимости от вида экскурсии детская - если на группу детей один-два взрослых сопровождающих

Если взрослых равно или больше детей музей формирует цену как за взрослых на всю группу.

Место начала и завершения? Музей Фаберже, ул. набережная реки Фонтанки, д. 21 Когда и сколько длится? Когда: Экскурсия проводится по пятницам Экскурсия длится около 1 часа